الأغلى في قمة السوبر.. رمضان يتربع وبوطيب مفاجأة

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

رمضان صبحي

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، ومحمد حسن حكما رابعا. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018 وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو، العام الماضي.

وتواجه الأهلي والزمالك فى السوبر المصري في 5 مناسبات سابقة، هيمن خلالها الفريق الأحمر وفاز في 4 مواجهات منها، بينما خطف الأبيض انتصارا وحيدا. وفي ما يلي أغلى 7 لاعبين في الأهلي: 1- رمضان صبحي 5 ملايين يورو. 2- وليد أزارو 2.8 مليون يورو. 3- عمرو السولية 1.5 مليون يورو. 4- علي معلول 1.5 مليون يورو. 5-