تعافي أول حالتي قلب مفتوح بالتأمين الشامل في بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

خروج أول حالتي قلب مفتوح

شهد مستشفى أطفال النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، خروج أول حالتين لطفلتين أجرتا عملية القلب المفتوح بالمستشفى بعد تمام التعافي، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. أشار الدكتور قطب السيد، مدير عام المستشفى، في تصريحات صحفية، إلى أن الطفلة الأولى "حلا" عانت من ثقب بين البطينين وتضخم وانسداد في مخرج البطين الأيمن، بينما عانت الطفلة "سدى" من ثقب كبير بين الأذينين، أثر فى حالتها الصحية العامة، وكان من الصعب التعامل معه بالقسطرة، لذلك توجب إجراء عملية قلب مفتوح لها.

وأكد مدير المستشفى أن الحالتين دخلتا المستشفى يوم 9 أغسطس الماضي، وتم تجهيزهما جيدا من أشعات و"إيكو" وتحاليل كاملة وتجهيز دم وبلازما وتجهيز كل مستلزمات عمليات القلب المفتوح، ثم تم إجراء عمليتي القلب المفتوح لهما بنجاح مع فريق طبي متميز من أطباء وتمريض عمليات. وأكد أنه تم خروج الطفلة "سدى" لقسم الرعاية