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تعافي أول حالتي قلب مفتوح بالتأمين الشامل في بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
خروج أول حالتي قلب مفتوح
خروج أول حالتي قلب مفتوح
شهد مستشفى أطفال النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، خروج أول حالتين لطفلتين أجرتا عملية القلب المفتوح بالمستشفى بعد تمام التعافي، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. أشار الدكتور قطب السيد، مدير عام المستشفى، في تصريحات صحفية، إلى أن الطفلة الأولى "حلا" عانت من ثقب بين البطينين وتضخم وانسداد في مخرج البطين الأيمن، بينما عانت الطفلة "سدى" من ثقب كبير بين الأذينين، أثر فى حالتها الصحية العامة، وكان من الصعب التعامل معه بالقسطرة، لذلك توجب إجراء عملية قلب مفتوح لها.
وأكد مدير المستشفى أن الحالتين دخلتا المستشفى يوم 9 أغسطس الماضي، وتم تجهيزهما جيدا من أشعات و"إيكو" وتحاليل كاملة وتجهيز دم وبلازما وتجهيز كل مستلزمات عمليات القلب المفتوح، ثم تم إجراء عمليتي القلب المفتوح لهما بنجاح مع فريق طبي متميز من أطباء وتمريض عمليات. وأكد أنه تم خروج الطفلة "سدى" لقسم الرعاية
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الرئيس-السيسى

حزبيون: تنظيم ندوات تثقيفية لتوعية المواطنين بـ«إنجازات الدولة»

أعلن عدد من رؤساء وقيادات بعض الأحزاب السياسية عن إطلاق مبادرات وتنظيم مؤتمرات وندوات تثقيفية لتوعية المواطنين ضد «الهجمات التي يقوم بها أعداء الوطن تجاه مصر» وتوعية المواطنين بإنجازات الدولة، مؤكدين على دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقوفهم خلف المؤسسة العسكرية، والشعب المصري للتصدي ضد محاولات تشويه الوطن. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من خطورة التلاعب في الثقة بينه وبين الشعب، قائلًا: "إن الجيش مؤسسة مغلقة وحساسة جدًا، ولا تشكيك فيها".
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الحكومة: لا صحة لإيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تَسبُب مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الشائعات، مُؤكدة استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أي عوائق، وعدم وجود أي نية لدى الحكومة لإلغائها مع تطبيق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
مصطفى-مدبولي

بعد ميكنة الخدمات.. هل تستغنى الحكومة عن الموظفين؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن الاستغناء عن عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب موظفي الجهاز الإداري بالدولة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

هل أجبرت المدارس أولياء أمور الطلبة على دفع تبرعات؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد إجبار وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور على دفع تبرعات, كجزء من دورهم المجتمعي تحت مسمى "المشاركة المجتمعية". وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما, مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع أي تبرعات بخلاف المصروفات الدراسية المقررة، كجزء من دورهم المجتمعي, مُشددةً على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة يَثبُت تورطها في إجبار أولياء الأمور لدفع أية تبرعات.
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تفعيل الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي ببورسعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، اليوم الإثنين، عن تفعيل الخط الساخن على رقم 15344، وتخصيصه لمنظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة المنتفعين من المنظومة، وذلك في إطار إجراءات ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدا أن الرقم يعمل على مدار 24 ساعة يوميا وفي جميع أيام الأسبوع لتلقي أي استفسارات ترد إليه حول منظومة التأمين الصحي الشامل. جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال وجوده بمحافظة بورسعيد.
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3 وزراء ببورسعيد لمناقشة ميكنة التأمين الشامل

عقد 3 وزراء اجتماعا، اليوم الإثنين، بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، للوقوف على سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان. وناقشت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع اللواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آخر مستجدات تطبيق المنظومة الإلكترونية "الميكنة" بالتأمين الشامل. وتضم منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حتى اليوم 7 مستشفيات، و25 مركزا ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكل أحياء المحافظة.
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وزيرة الصحة: خط ساخن لاستقبال شكاوى التأمين ببورسعيد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إنه جار الانتهاء من منظومة متطورة لشكاوى واستفسارات المواطنين الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، يهدف إلى ضمان حصول المنتفعين بالمنظومة على الخدمة وفقا لمعايير الجودة وضمانا لرضاء المواطن على الخدمات الصحية المقدمة لهم بالوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات. وأوضحت الوزيرة، خلال تفقدها عددا من المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد، أن المنظومة تتضمن إنشاء أول "كول سنتر" لاستقبال شكاوى المنتفعين والرد على استفساراتهم على مدار 24 ساعة.
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وقفة للعاملين بمستشفى حميات للانضمام للتأمين الشامل

نظم الأطباء وطاقم التمريض بمستشفى الحميات في محافظة بورسعيد، وقفة، اليوم الثلاثاء، أمام مقر المستشفى بشارع الثلاثيني، للمطالبة بالانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي تطبق في بورسعيد كأول محافظة على مستوى محافظات الجمهورية. وطالب المشاركون بالوقفة، من أطباء وممرضات وإداريين، بالبدء في تطوير المستشفى ورفع كفاءته ليكون مهيئا لاجتياز معايير الانضمام للمنظومة الجديدة، فضلًا عن حصولهم على رواتب مرتفعة أسوة بزملائهم العاملين بالتأمين الشامل.
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