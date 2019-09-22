«تلف الرئة».. تحذيرات جديدة بشأن السجائر الإلكترونية

السجائر الإلكترونية تعمل بالبطاريات التي تسخن السوائل بمواد مثل النيكوتين والماريجوانا، وهي موجودة منذ زمن، لكن الأمراض انتشرت في الآونة الأخيرة
ارتفعت التحذيرات من السجائر الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد ظهور حالات متعددة لديها مشكلات خاصة بالرئة والجهاز التنفسي، تم حجزها بداخل المستشفى، حيث أصيب رجل في منتصف الأربعينات من العمر بأمراض الرئة المتعلقة بالأبخرة، ما جعل رئتيه غير قادرتين على توفير تبادل الهواء، على الرغم من أن رئتيه كانتا تعملان جيدا قبل شرب السجائر الإلكترونية.
يحتاج الكثير من الأشخاص المصابين إلى أكسجين إضافي، وكان يتعين وضع البعض على جهاز التنفس الصناعي لمساعدتهم على التنفس. وذلك حسبما ذكر موقع "Health line".
وقال الدكتور وسيم لباكي، طبيب الأمراض الرئوية بجامعة ميشيجان: "هذه التطورات مثيرة للقلق للغاية، خاصة أن معظم الضحايا هم من المراهقين أو الشباب".
السجائر الإلكترونية -تعمل بالبطاريات التي تسخن السوائل بمواد مثل النيكوتين والماريجوانا- موجودة منذ أكثر من عقد من الزمان، لكن التقارير المتعلقة بالأمراض المرتبطة
وقال الدكتور وسيم لباكي، طبيب الأمراض الرئوية بجامعة ميشيجان: "هذه التطورات مثيرة للقلق للغاية، خاصة أن معظم الضحايا هم من المراهقين أو الشباب".
السجائر الإلكترونية -تعمل بالبطاريات التي تسخن السوائل بمواد مثل النيكوتين والماريجوانا- موجودة منذ أكثر من عقد من الزمان، لكن التقارير المتعلقة بالأمراض المرتبطة بالأبخرة بدأت تظهر في يوليو الماضي، ومنذ ذلك الحين، ازداد عدد الحالات بشكل مخيف.
يُبلغ المرضى بأعراضهم مثل السعال وضيق التنفس، وكذلك الغثيان والتعب وفقدان الوزن، كما قد تتطور الأعراض على مدى بضعة أيام أو عدة أسابيع.
يقوم مركز السيطرة على الأمراض وإدارة الغذاء والدواء (FDA) بالتنسيق مع مسؤولي الصحة لاختبار عينات من منتجات السجائر الإلكترونية ومراقبة الأمراض.
وقالت إيلينا أرياس، نائبة مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية: "حتى يكون لدينا سبب، وبينما يستمر هذا التحقيق، نوصي الأفراد بالتفكير في عدم استخدام السجائر الإلكترونية".
على الرغم من ذلك، ركزت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) تحذيراتها على منتجات السجائر الإلكترونية التي تحتوي على THC، وهو مركب له نفس تأثير القنب، كما قال بعض المستخدمين إنهم شربوا السجائر الإلكترونية التي تحتوي على مركب THC والنيكوتين، أو النيكوتين فقط.
بالنظر إلى عدد الأسئلة المتبقية حول هذه الحالات، وأن السجائر الإلكترونية غير خاضعة للتنظيم إلى حد كبير، يحث العديد من مسؤولي الصحة على توخي الحذر.
مركب فيتامين E هو الجاني المحتمل
حددت الفحوصات المختبرية أحد الجناة المحتملين المسمى بـ"أسيتات فيتامين E أو أسيتات التوكوفيرول"، كما أوضحت وزارة الصحة لولاية نيويورك أن أستيتا فيتامين E هو مكمل غذائي شائع لا يُعرف بأنه يسبب الضرر عند تناوله كمكمل فيتامين أو عندما يطبق على الجلد، ولكن إذا تم انتشار هذا المركب في الهواء ثم استنشاقه من خلال الرئتين، فليس من الواضح نوع الضرر الذي يمكن أن يُحدثه.
كما يواصل القسم التحقيق في ما إذا كان استنشاق هذا المركب الشبيه بالزيت قد يكون مسؤولا عن الأعراض التي تظهر لدى المرضى، كما قال ميتش زيلر ترست سورس، مدير مركز إدارة منتجات التبغ التابع لإدارة الأغذية والعقاقير: "لم يتم تحديد مادة أو مركب واحد، بما في ذلك أسيتات فيتامين E، في جميع العينات التي تم اختبارها".
ومن ناحية أخرى، قال لاباكي إن مستهلكي السجائر الإلكترونية معرضون باستمرار لخطر التعرض لمركبات استنشاق يحتمل أن تكون سامة، ومع استمرار ارتفاع عدد الأمراض المرتبطة بالأبخرة، يوصي لاباكي بأن يتوقف الأشخاص عن الأبخرة على الفور، موضحا: "لا تزال هذه أزمة صحية عامة متنامية والعواقب خطيرة للغاية، بما في ذلك فشل الجهاز التنفسي والموت".
كما يقول مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إن الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية يجب أن يطلبوا الرعاية الطبية على الفور إذا واجهوا أي أعراض، حيث يُظهر عدد متزايد من الدراسات الحديثة أن للسجائر الإلكترونية عددًا من المخاطر الصحية المحتملة بغض النظر عن تفشي المرض حديثا، وتشمل هذه الأخطار تلف أنسجة الرئة والأوعية الدموية.