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«تلف الرئة».. تحذيرات جديدة بشأن السجائر الإلكترونية

السجائر الإلكترونية تعمل بالبطاريات التي تسخن السوائل بمواد مثل النيكوتين والماريجوانا، وهي موجودة منذ زمن، لكن الأمراض انتشرت في الآونة الأخيرة
تحرير:فيروز ياسر ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية
ارتفعت التحذيرات من السجائر الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد ظهور حالات متعددة لديها مشكلات خاصة بالرئة والجهاز التنفسي، تم حجزها بداخل المستشفى، حيث أصيب رجل في منتصف الأربعينات من العمر بأمراض الرئة المتعلقة بالأبخرة، ما جعل رئتيه غير قادرتين على توفير تبادل الهواء، على الرغم من أن رئتيه كانتا تعملان جيدا قبل شرب السجائر الإلكترونية. يحتاج الكثير من الأشخاص المصابين إلى أكسجين إضافي، وكان يتعين وضع البعض على جهاز التنفس الصناعي لمساعدتهم على التنفس. وذلك حسبما ذكر موقع "Health line".
وقال الدكتور وسيم لباكي، طبيب الأمراض الرئوية بجامعة ميشيجان: "هذه التطورات مثيرة للقلق للغاية، خاصة أن معظم الضحايا هم من المراهقين أو الشباب". السجائر الإلكترونية -تعمل بالبطاريات التي تسخن السوائل بمواد مثل النيكوتين والماريجوانا- موجودة منذ أكثر من عقد من الزمان، لكن التقارير المتعلقة بالأمراض المرتبطة
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