قمة السوبر.. الأولى لفايلر والثالثة لميتشو

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

ميتشو

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، ومحمد حسن حكما رابعا. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018 وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو، العام الماضي.

وتشير الأرقام إلى أن معدل أعمار نجوم النادي الأهلي يبلغ 27.3، بينما يبلغ معدل أعمار لاعبي الزمالك 27.2، كما يملك المارد الأحمر 13 لاعبًا دوليا، مقابل 11 لاعبًا دوليا للقلعة البيضاء، علاوة على أن أصحاب الرداء الأحمر يمتلكون 5 لاعبين دوليين ناشئين، مقابل 3 لأبناء ميت عقبة. وستكون قمة اليوم الصدام الأول

وتشير الأرقام إلى أن معدل أعمار نجوم النادي الأهلي يبلغ 27.3، بينما يبلغ معدل أعمار لاعبي الزمالك 27.2، كما يملك المارد الأحمر 13 لاعبًا دوليا، مقابل 11 لاعبًا دوليا للقلعة البيضاء، علاوة على أن أصحاب الرداء الأحمر يمتلكون 5 لاعبين دوليين ناشئين، مقابل 3 لأبناء ميت عقبة.



وستكون قمة اليوم الصدام الأول بين الزمالك والسويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد، وفي المقابل ستكون المواجهة الثالثة بين القلعة الحمراء والصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" مدرب القلعة البيضاء.



ميتشو واجه الأهلي مرتين في دوري أبطال إفريقيا عام 2004، حين كان يقود نادي الهلال السوداني، الأولى كانت في 10 أبريل وتغلب ميتشو على المارد الأحمر بهدف نظيف في القاهرة، ثم تعادل (0-0) في الثانية بالسودان يوم 25 أبريل.

