تفاصيل اجتماع الـ3 الكبار مع لاعبي الأهلي قبل القمة

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

حسام عاشور

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، ومحمد حسن حكما رابعا. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018 وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو، العام الماضي.

وحرص الثلاثي شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي، لاعبو الأهلي، على الاجتماع بباقي اللاعبين، وذلك في فندق إقامة الفريق بالإسكندرية. وطلب الثلاثي من اللاعبين التركيز في المباراة وتقديم أفضل ما لديهم، خاصة أن السوبر المحلي بطولة لها مذاق خاص عند جماهير النادي، إضافة إلى أن الفوز بلقب السوبر سيرضي الجماهير

وحرص الثلاثي شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي، لاعبو الأهلي، على الاجتماع بباقي اللاعبين، وذلك في فندق إقامة الفريق بالإسكندرية.



وطلب الثلاثي من اللاعبين التركيز في المباراة وتقديم أفضل ما لديهم، خاصة أن السوبر المحلي بطولة لها مذاق خاص عند جماهير النادي، إضافة إلى أن الفوز بلقب السوبر سيرضي الجماهير بشكل كبير بعد الإخفاق في كأس مصر مؤخرا.



وحذر الثلاثي باقي اللاعبين من الاحتكاك بلاعبي الزمالك خارج إطار المباراة خوفا من خروجهم عن التركيز.



وتوج الأهلي ببطولة السوبر المصري 10 مرات، كان آخرها على حساب المصري البورسعيدي، بينما حصل الزمالك على اللقب 3 مرات فقط.



وتواجه الأهلي والزمالك فى السوبر المصري في 5 مناسبات سابقة، هيمن خلالها الفريق الأحمر وفاز في 4 مواجهات منها، بينما خطف الأبيض انتصارا وحيدا.