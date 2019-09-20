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جمعة وعلام يحتفلان بالعيد القومي لمحافظة البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي، الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر، بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة. وجاءت خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الكبر والاستعلاء والصد عن دين الله عز وجل"، وذلك في إطار الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.
أكد وزير الأوقاف أن مَن تعالى على الناس سواء بماله أو ولده أو بمنصبه فإن عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، فإن الكبر والاستعلاء على الناس أكبر مظاهر نقمان النعمة. وأشار إلى أن الكبر عن سماع الحق والرجوع إليه هو من أخطر أنواع الكبر وهذا هو حال الجماعات الضالة ممن لا يستمعون إلا لصوت أنفسهم وصمّوا آذانهم
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الرئيس-السيسى

حزبيون: تنظيم ندوات تثقيفية لتوعية المواطنين بـ«إنجازات الدولة»

أعلن عدد من رؤساء وقيادات بعض الأحزاب السياسية عن إطلاق مبادرات وتنظيم مؤتمرات وندوات تثقيفية لتوعية المواطنين ضد «الهجمات التي يقوم بها أعداء الوطن تجاه مصر» وتوعية المواطنين بإنجازات الدولة، مؤكدين على دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقوفهم خلف المؤسسة العسكرية، والشعب المصري للتصدي ضد محاولات تشويه الوطن. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من خطورة التلاعب في الثقة بينه وبين الشعب، قائلًا: "إن الجيش مؤسسة مغلقة وحساسة جدًا، ولا تشكيك فيها".
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الحكومة: لا صحة لإيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تَسبُب مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الشائعات، مُؤكدة استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أي عوائق، وعدم وجود أي نية لدى الحكومة لإلغائها مع تطبيق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
مصطفى-مدبولي

بعد ميكنة الخدمات.. هل تستغنى الحكومة عن الموظفين؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن الاستغناء عن عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب موظفي الجهاز الإداري بالدولة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

هل أجبرت المدارس أولياء أمور الطلبة على دفع تبرعات؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد إجبار وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور على دفع تبرعات, كجزء من دورهم المجتمعي تحت مسمى "المشاركة المجتمعية". وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما, مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع أي تبرعات بخلاف المصروفات الدراسية المقررة، كجزء من دورهم المجتمعي, مُشددةً على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة يَثبُت تورطها في إجبار أولياء الأمور لدفع أية تبرعات.
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وزير-النقل-كامل-الوزير-في-البحيرة (6)

وزير النقل يلغي مزلقان أبو حمص القديم (صور)

وجه اللواء كامل الوزير وزير النقل، بعمل الصيانة اللازمة للمظلات والأعمدة الكهربائية على محطة مزلقان أبو حمص، وإقامة سور موازي لرصيف المحطة للفصل بين حدود المحطة والتجمعات السكانية، كما قرر إلغاء المزلقان القديم واستكمال الأعمال في المزلقان الجديد ودراسة إنشاء كوبرى جديد أعلى المزلقان القديم في الخطة القادمة، جاء ذلك في إطار زيارته التفقدية اليوم لمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، برفقة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومسئولي الهيئة.
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

المفتي: «داعش» أفسد في الأرض فطوبى لمن قتلهم (فيديو)

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن تنظيم «داعش» الإرهابى ارتكب جميع المنكرات. وأضاف مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «ما فعله داعش إفساد فى الأرض ما بعده إفساد، وينبغى أن يواجه مواجهة شاملة وعامة على مستوى العالم، ولعل مصر عندما حذرت من الفكر الإرهابى كانت محقة كل الحق، وعندما دعت دول العالم إلى التكاتف والتناصر لاجتثاث هذه الخلايا السرطانية التى نبتت فى جسد هذا العالم كانت محقة، ولعل العالم الآن يدرك الحقيقة ويدرك قيمة ما قالته مصر وما كانت تدعو إليه».
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: المسجد المبني على أرض الدولة يُزال

بيَّن الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، حكم بناء المساجد على أراضى الدولة، وحكم إزالة المساجد التى تعترض المنفعة العامة كتمهيد الطرق أو إنشاء محور جديد. وقال مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «فى عام 2017 بدأت فكرة محور المحمودية، والدراسات تقول إنه طريق له من المنافع العديدة ما لا يمكن أن تحصيه فى موقع، لكن المتخصصون يقولون إن هذا طريق محورى وجوهرى ويزيل الكثير من العناء عن الناس».
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

شوقي علام: هذه شهادة الرسول عن مصر وأهلها

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، صحة الحديث الذى ورد عن جنود مصر بأنهم خير أجناد الأرض. وقال مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «العناية الإلهية ملازمة لمصر، وما ورد عن خير أجناد الأرض حديث صحيح، أثبتنا صحته، وهناك بحث مستفيض فى دار الإفتاء المصرية منشور على شبكة المعلومات فى الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية، أحد الناس بيسألنا وبيقول والله هناك بعض من يشككون فى هذا الحديث فما رأيكم، قلنا والله إحنا هندرس المسألة ودرسناها فعلا».
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