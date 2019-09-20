رياضة

قبل قمة السوبر.. برج العرب «وش السعد» على الأهلي

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
استاد برج العرب
استاد برج العرب
يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، ومحمد حسن حكما رابعا. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018 وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو، العام الماضي.
وتعد المواجهة المقبلة هي الثامنة بين الفريقين في برج العرب، ويتفوق الأهلي ببرج العرب بعد أن حقق 4 انتصارات بينما فاز الزمالك مرة واحدة، والتعادل كان حاضرا مرتين. أول مواجهة بين القطبين على برج العرب كانت في دور المجموعات من دوري الأبطال 2012 وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، وأقيمت مباراة الفريقين في الدور
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«شبح مانشستر سيتي وجاهزية أليسون».. كلوب يتحدث

لم يبدِ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، قلقه من شبح الإصابات خاصة في الخط الخلفي قبل مواجهة تشيلسي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وعن مواجهة تشيلسي، لم يفز الريدز منذ 2016 في ملعب ستامفورد بريدج، وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "ليست أخبارا جيدة بالنسبة لي، سوف يحاولون وتلك الأشياء سوف تتغير عاجلا، نحن ذاهبون لتشيلسي من أجل الحصول على نتيجة جيدة، لقد فزنا على جميع الفرق الكبرى في 2016 ومن ثم بدأت المشكلات لهم، وليس مكتوبا لنا منذ البداية أن نفوز خارج القواعد على تشيلسي".
أولي-جونار-سولسكاير (1)

سولسكاير يكشف آخر تطورات إصابة بوجبا ومارسيال

يأمل النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في عودة المصابين قبل مواجهة وست هام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. ويغيب الفرنسي بول بوجبا، ومواطنه أنتوني مارسيال والإنجليزي لوك شاو، عن مواجهة الهامرز المقرر خوضها الأحد المقبل، ويأمل سولسكاير في استعادة خدمات دانييل جيمس من إصابة الكاحل التي تسببت في غيابه عن الفوز على أستانا الكازاخي في أولى مواجهات الدوري الأوروبي، خصوصًا أن جيمس الوافد الجديد للشياطين الحمر تألق وسجل 3 أهداف بقميص الفريق الجديد ليحجز مقعدا أساسيا في خطط النرويجي.
ميتشو

هل يتربع ميتشو على قلوب مشجعي الزمالك في السوبر؟

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب. وأثارت الهزيمة الإفريقية التي تلقاها الزمالك بشكل مفاجئ مع مدربه ميتشو على يد جينيراسيون فوت السنغالي 2-1، مخاوف الجماهير البيضاء قبل لقاء السوبر رغم أن ميتشو أراح عددا من لاعبيه، سواء للإصابة مثل محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي، بجانب إراحة الحارس محمد عواد، بينما لم يقيد محمد أوناجم وإمام عاشور إفريقيا.
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رينيه فايلر (1)

«أهلي فايلر» يسعى لتكرار سيناريو 2014 أمام الزمالك

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، ومحمد حسن حكما رابعا. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018 وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو، العام الماضي.
حسام-عاشور-مباراة-الاهلى-والترجى-نهائى-افريقيا-تصوير-سامح-ابو-حسن (15)

تفاصيل اجتماع الـ3 الكبار مع لاعبي الأهلي قبل القمة

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، ومحمد حسن حكما رابعا. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018 وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو، العام الماضي.
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قمة السوبر.. الأولى لفايلر والثالثة لميتشو

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، ومحمد حسن حكما رابعا. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018 وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو، العام الماضي.
رمضان صبحى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (7)

الأغلى في قمة السوبر.. رمضان يتربع وبوطيب مفاجأة

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، ومحمد حسن حكما رابعا. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018 وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو، العام الماضي.
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