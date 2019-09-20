قبل قمة السوبر.. برج العرب «وش السعد» على الأهلي

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

استاد برج العرب

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، ومحمد حسن حكما رابعا. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018 وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو، العام الماضي.

وتعد المواجهة المقبلة هي الثامنة بين الفريقين في برج العرب، ويتفوق الأهلي ببرج العرب بعد أن حقق 4 انتصارات بينما فاز الزمالك مرة واحدة، والتعادل كان حاضرا مرتين. أول مواجهة بين القطبين على برج العرب كانت في دور المجموعات من دوري الأبطال 2012 وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، وأقيمت مباراة الفريقين في الدور

وتعد المواجهة المقبلة هي الثامنة بين الفريقين في برج العرب، ويتفوق الأهلي ببرج العرب بعد أن حقق 4 انتصارات بينما فاز الزمالك مرة واحدة، والتعادل كان حاضرا مرتين.



أول مواجهة بين القطبين على برج العرب كانت في دور المجموعات من دوري الأبطال 2012 وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، وأقيمت مباراة الفريقين في الدور الثاني بموسم 2014- 2015، وفاز الأهلي (2-0).



كما جرت مباراة الدور الأول بين الفريقين في موسم 2015- 2016، وحقق الأحمر الفوز (2-0)، وشهد نهائي كأس مصر 2016 مواجهة بين القطبين، وحقق الزمالك الفوز 3-1.



وأقيمت مباراة الدور الثاني من مسابقة الدوري موسم 2016- 2017 على استاد برج العرب، وحقق الأهلي الفوز (2-0)، كما لعبا مباراتي الدوري موسم 2018- 2019، على استاد برج العرب، وانتهى اللقاء الأول (0-0)، وفي المباراة الثانية فاز الأهلي (1-0).