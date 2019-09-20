الداخلية تتصدى لأباطرة الكيف في 14 محافظة

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

مخدرات

تتوالى الضربات الأمنية الناجحة من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضد مروجى المواد المخدرة، إذ واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والمتاجرين في المواد المخدرة، والتي أسفرت خلال الساعات القليلة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى المخدرات.

شملت المضبوطات والنجاحات الأمنية الإيقاع بـ58 متهما من العناصر الإجرامية الخطرة؛ لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم 60 كيلوجراما لمخدر البانجو، و40,770 كيلوجراما لمخدر الحشيش، و1,680 كيلوجراما لمخدر الهيروين، و1,600 كيلوجرام لمخدر الإستروكس، المعروف بـ"مخدر الموت"، و10002 قرص مخدر، و6 قطع