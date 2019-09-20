«أهلي فايلر» يسعى لتكرار سيناريو 2014 أمام الزمالك

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

فايلر

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، ومحمد حسن حكما رابعا. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018 وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو، العام الماضي.

وقبل مباراة السوبر، يأمل الأهلي في تكرار سيناريو عام 2014 أمام غريمه التقليدي، وذلك عندما كانت المباراة المحلية الأولى للمدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو تساوي بطولة وهي كأس السوبر، بالفوز على الزمالك، وفي المقابل كان حسام حسن ما زال يتحسس طريقه أيضا في بداية ولايته الثانية بالقلعة البيضاء. وتتشابه

وقبل مباراة السوبر، يأمل الأهلي في تكرار سيناريو عام 2014 أمام غريمه التقليدي، وذلك عندما كانت المباراة المحلية الأولى للمدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو تساوي بطولة وهي كأس السوبر، بالفوز على الزمالك، وفي المقابل كان حسام حسن ما زال يتحسس طريقه أيضا في بداية ولايته الثانية بالقلعة البيضاء.



وتتشابه ظروف لقاء الجمعة المقبل، مع ما حدث في مباراة عام 2014، من حيث استعانة كل فريق بمدير فني جديد، السويسري رينيه فايلر في الأهلي، والصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" في الزمالك.



وأمضى ميتشو قرابة شهر في قيادة الزمالك، بينما يقود فايلر الأهلي منذ ما يقرب من أسبوعين، وحقق ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك، بينما كانت المباراة الأولى لفايلر مع الفريق الأحمر أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، وفاز الفريق بهدفين دون رد.

