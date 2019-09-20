فايلر يبحث عن بداية سوبر لكسب ود الجماهير الحمراء

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

فايلر

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، ومحمد حسن حكما رابعا. المارد الأحمر افتتح مشواره مع مدربه الجديد السويسري رينيه فايلر بالفوز خارج أرضه لأول مرة بعد غياب على حساب كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية 2-0 سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، بينما خسر الزمالك بشكل مفاجئ مع مدربه ميتشو على يد جينيراسيون فوت السنغالي 2-1، وسجل له مصطفى محمد.

البداية الإفريقية للأهلي مع فايلر أثارت اطمئنان جماهير الفريق الأحمر، خاصة أن الأهلي لم يفز خارج مصر منذ تغلبه على الترجي التونسي في أغسطس 2018 بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ويعول فايلر على مباراة السوبر لتقديم أوراق اعتماده لجماهير الأهلي أمام الزمالك المنافس التقليدي، وهو ما قاله المدرب السويسري

البداية الإفريقية للأهلي مع فايلر أثارت اطمئنان جماهير الفريق الأحمر، خاصة أن الأهلي لم يفز خارج مصر منذ تغلبه على الترجي التونسي في أغسطس 2018 بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



ويعول فايلر على مباراة السوبر لتقديم أوراق اعتماده لجماهير الأهلي أمام الزمالك المنافس التقليدي، وهو ما قاله المدرب السويسري في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على كانو سبورت، مشيرًا إلى أن الفوز كان مهما قبل الديربي ويعطي الفريق الثقة اللازمة.



ويبقى الاختبار الإفريقي مؤشرًا لبعض الأمور داخل الفريق الأحمر، خاصة أن فايلر في اختباره الأول منح الفرصة لبعض اللاعبين منذ البداية، على رأسهم أحمد الشيخ وقفشة وأحمد فتحي، كما أنه أبقى على حسين الشحات بديلًا واستبعد صالح جمعة والنيجيري جونيور أجايي، ما يزيد الغموض حول تشكيلة فايلر المنتظرة لمواجهة السوبر.

