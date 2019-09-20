هل يتربع ميتشو على قلوب مشجعي الزمالك في السوبر؟

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

ميتشو

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب. وأثارت الهزيمة الإفريقية التي تلقاها الزمالك بشكل مفاجئ مع مدربه ميتشو على يد جينيراسيون فوت السنغالي 2-1، مخاوف الجماهير البيضاء قبل لقاء السوبر رغم أن ميتشو أراح عددا من لاعبيه، سواء للإصابة مثل محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي، بجانب إراحة الحارس محمد عواد، بينما لم يقيد محمد أوناجم وإمام عاشور إفريقيا.

وحاول مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تخفيف نغمة اهتزاز الثقة بنقل الضغط للأهلي مرة أخرى مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية، أن فريقه لم يخسر بخماسية خارج ملعبه مثلما حدث لغريمه في العام الماضي بدوري الأبطال أمام صن داونز الجنوب إفريقي. وسيكون لقاء السوبر بمنزلة فرصة مهمة لميتشو لاستعادة ثقة الجماهير البيضاء

وحاول مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تخفيف نغمة اهتزاز الثقة بنقل الضغط للأهلي مرة أخرى مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية، أن فريقه لم يخسر بخماسية خارج ملعبه مثلما حدث لغريمه في العام الماضي بدوري الأبطال أمام صن داونز الجنوب إفريقي.



وسيكون لقاء السوبر بمنزلة فرصة مهمة لميتشو لاستعادة ثقة الجماهير البيضاء سريعًا بعد الفوز بلقب كأس مصر والأداء المميز ضد بيراميدز بثلاثية دون رد في المباراة النهائية.



ويأمل عشاق القلعة البيضاء في تحقيق الفوز على الأهلي، عقب السقوط في لقاء الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019) بهدف علي معلول، كما يسعى الأبيض للانتقام من الأحمر عقب خسارة الدوري.