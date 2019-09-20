ضبط 40 قطعة سلاح و149 قضية مخدرات وتنفيذ 49 ألف حكم

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

قوات الشرطة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ترأسها اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة وفق إستراتيجية الوزارة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر دون ترخيص، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 40 قطعة سلاح نارى، و149 قضية مخدرات، وتنفيذ 49242 حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 40 قطعة سلاح ناري و4 خزائن و82 طلقة بحوزة 38 متهما، و241 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 49 ألفا و242 حكما تنوعت ما بين (جناية- حبس جزئي ومستأنف- غرامة- مخالفة). وألقت القوات القبض على 161 متهما في 149 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 11 كيلو بانجو،

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 40 قطعة سلاح ناري و4 خزائن و82 طلقة بحوزة 38 متهما، و241 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 49 ألفا و242 حكما تنوعت ما بين (جناية- حبس جزئي ومستأنف- غرامة- مخالفة).



وألقت القوات القبض على 161 متهما في 149 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 11 كيلو بانجو، و5 كجم حشيش، و1.2 كجم هيروين و75 جراما من مخدر الكيتامين و310 جرامات من مخدر الإستروكس، و105 جرامات فودو و7 آلاف و263 قرصا مخدرا.



كما أسفرت الجهود عن الإيقاع بتشكيل عصابي ضم شخصين ارتكبا 7 حوادث متنوعة، وضبط 34 متهما هاربا من المراقبة، و13 متهما بممارستهم أعمال البلطجة وحجز 471 دراجة نارية مخالفة.



