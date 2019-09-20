محمد رمضان وخضر الأبرز.. ملاحظات على افتتاح «الجونة السينمائي»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

مهرجان الجونة

انطلق مساء أمس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي تستمر حتى 27 من الشهر الجاري، وشهد حفل الافتتاح عدد من الملاحظات التي لفتت انتباه الحضور، أثناء الحفل الذي أقيم لتكريم المخرجة الفلسطينية مي مصري، وعرض فيه فيلم به أبرز الراحلين عن السينما منهم عزت أبو عوف، وفاروق الفيشاوي والناقد يوسف شريف رزق الله.

- نستعرض أبرز الملاحظات في حفل أمس:1- وجود محمد رمضان في حفل الافتتاح على الرغم من تصريحاته بأنه لا يريد أن يحضر بسبب تحرر المهرجان ووجود خمور.2- تواجد المخرج محمد خضر صاحب إحدى شركات الإنتاج السينمائى، الذي خرج في فيديو العام الماضي يوضح أنه تم سرقة فكرة مهرجان الجونة منه، من قبل الفنانة بشرى، وعمرو