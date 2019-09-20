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محمد رمضان وخضر الأبرز.. ملاحظات على افتتاح «الجونة السينمائي»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
انطلق مساء أمس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي تستمر حتى 27 من الشهر الجاري، وشهد حفل الافتتاح عدد من الملاحظات التي لفتت انتباه الحضور، أثناء الحفل الذي أقيم لتكريم المخرجة الفلسطينية مي مصري، وعرض فيه فيلم به أبرز الراحلين عن السينما منهم عزت أبو عوف، وفاروق الفيشاوي والناقد يوسف شريف رزق الله.
- نستعرض أبرز الملاحظات في حفل أمس:1- وجود محمد رمضان في حفل الافتتاح على الرغم من تصريحاته بأنه لا يريد أن يحضر بسبب تحرر المهرجان ووجود خمور.2- تواجد المخرج محمد خضر صاحب إحدى شركات الإنتاج السينمائى، الذي خرج في فيديو العام الماضي يوضح أنه تم سرقة فكرة مهرجان الجونة منه، من قبل الفنانة بشرى، وعمرو
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مهرجان الجونة (1)

«ستموت في العشرين» في أولى فعاليات الجونة السينمائي

تنطلق اليوم أولى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي تستمر حتى 27 من نفس الشهر، ويشهد يوم الجمعة عرض مجموعة من الأفلام ففي الثانية عشر ظهرا، يُعرض فيلم محطمة النظام بسينما جراند بالغردقة، وفي الثالثة عصرا يعرض فيلم البؤساء بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، أنا فيلم محطة البرازيل فيعرض بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة، وفي الثالثة والربع لدينا موعد مع فيلم علو الموج بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفي نفس التوقيت يعرض أيضا فيلم الخائن بسينما جراند بالغردقة.
مهرجان الجونة (1)

بكاء في «الجونة السينمائي» بسبب النجوم الراحلين

عرض مهرجان الجونة السينمائي، فيلما قصيرا عن المشوار السينمائي للخرجة الفلسطينية مي المصري، قبل تسلمها جائزة الإنجاز الإبداعي من المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، كما قدمت المطربة فايا يونان أغنية "بنلف" رثاء للفنانين الذين فقدناهم، ومنهم المخرج عمر الشيخ، والسيناريست جابر عبد السلام، ومهندسة الديكور أمل سليمان، والفنانة الكبيرة محسنة توفيق، وفوزية عبد العليم، وحسن كامي، والمخرج سيد سعيد، عادل الميهي، محمد نجم، يوسف شريف رزق الله، وفاروق الفيشاوي، وعزت أبو عوف، ونال الفقرة إعجاب كل الحاضرين وتفاعلوا مع الأغنية بالتصفيق الشديد والبكاء.
محمد -فراج

محمد فراج يعلن خطبته من بسنت شوقي بالجونة السينمائي

قصة حب جمعت بين الفنان محمد فراج، والفنانة الشابة بسنت شوقي، خلال السنوات الماضية، تكللت اليوم خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، إذ أعلن فراج خطبته من بسنت، اللذان حرصا على الظهور معا على الريد كاربت، وخلال فعاليات حفل افتاح المهرجان، الذي سيشهد عرض فيلم "لما بنتولد" ويتشارك فيه الحبيبان.. وافتتح مهرجان الجونة السينمائي فعاليات الدورة الثالثة، بحفل ضخم، حضره عدد كبير من النجوم، وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمه مجموعة من الشباب، مصحوبا بأغنية قدمها الفنان أكرم حسني بعنوان "سيما سيما".
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انتشال- التميمي

التميمي: نحلم بأن يكون الجونة السينمائي جسرا للعالم

?قال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، إن المهرجان استطاع أن يكون عامل جذب كبير، مشيرا إلى أنهم يحلموا بأن يصبح المهرجان جسرا لكل العالم، ولفت إلى أنه فخور بالنجاح الذي حققه المهرجان في الأعوام الماضية، مشيرا إلى أنه حرص على أن يكون بالمهرجان هذا العام، أفلام جديدة فازت بجوائز في أكبر المهرجانات بالعالم، وكشف التميمي، أن المهرجان يشهد فعاليات أخري هذا العام تشمل إقامة حفل موسيقي به 70 عازفا من معظم دول العالم، متوجها بالشكر لكل من ساهم في نجاح المهرجان، ونوه بأن العام المقبل سيقام المهرجان في قصر المؤتمرات الذي يتم تحضيره حاليا.
اكرم-فريد

أكرم حسني يسخر من تامر حبيب ويسرا في افتتاح الجونة السينمائي

افتتح مهرجان الجونة السينمائي فعاليات الدورة الثالثة، بحفل ضخم، حضره عدد كبير من النجوم، منهم شريف منير، يسرا، هشام خرما، وليلي علوي ومعز مسعود وشيري عادل، ولقاء الخميسي، وتامر هجرس، ونيكول سابا، وبسري نصر الله، وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمه مجموعة من الشباب، مصحوبا بأغنية قدمها الفنان أكرم حسني بعنوان "سيما سيما"، وبعدها قدم كلمة داعب فيها من المؤلف تامر حبيب، مشيرا إلى أنه في كل عام يجب أن يقدم تامر حبيب ويسرا الأغنية، وتابع ساخرا "هو المهرجان مكتوب باسمكم"، معربا عن سعادته بتقديم حفل اليوم، ولم يكن يصدق نفسه حينما تواصل معه المهرجان.
شيري- عادل- معز-مسعود

مهرجان الجونة يجمع شيري عادل ومعز مسعود بعد الطلاق

رغم انفصال الفنانة شيري عادل والداعية والمنتج معز مسعود، إلا أن مهرجان الجونة السينمائي، كان شاهدا على أول ظهور لهما، منذ إعلان طلاقما منذ فترة، وظهر الثنائي سويا على الريد كاربت الخاص بحفل افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان، وتوافد النجوم على الحفل منهم المخرج عمرو عرفة، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة لبلبة، ودرة ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا، والفنانة نجلاء بدر، والمنتج جمال العدل، والفنانة نور اللبنانية، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والمنتج طارق الجنانينى، والفنانة سلوى محمد على، وعدد كبير من النجوم.
حفل -افتتاح -مهرجان -الجونة -السينمائي

توافد النجوم على حفل افتتاح الجونة السينمائي (فيديو)

بدء توافد النجوم على حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تستمر فعالياته في مدينة الغردقة حتى يوم 27 من الشهر الجاري، ومن النجوم الحاضرين، المخرج عمرو عرفة، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة لبلبة، ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا، والفنانة نجلاء بدر، والمنتج جمال العدل، والفنانة نور اللبنانية، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والمنتج طارق الجنانينى، والفنانة سلوى محمد على، وعدد كبير من النجوم المصريين والعرب والأجانب.
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