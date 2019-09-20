أب ينتهك براءة طفلته بمشاركة شقيقيه في كرداسة

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

اعتداء جنسي - تعبيرية

طفلة انتصف عقدها الثاني من العمر، لم تقترف أي ذنب في حياتها، حظها العثر كتب أن تنشأ بين جدران منزل أسرة لم تعرف الرحمة أو مظاهر الرجولة طريقا إلى قلب وعقل الأب، إذ تجرد صاحب الـ52 عامًا من مشاعره بل وإنسانيته، وأجبر طفلته على خلع ملابسها، وراح يتحسس جسدها في حضور شقيقيه اللذين أكملا تفاصيل تلك المأساة بمعاشرتها طوال 9 أشهر بالعنف تارة وتحت تهديد السلاح أخرى، في لحظات تحولوا معها إلى ذئاب تبحث عن فريسة تشبع شهواتهم الجنسية الدنيئة، حتى كشف بلاغها المستور.

تفاصيل تلك الواقعة تعود إلى تلقي العميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بحضور طفلة للإبلاغ عن تعرضها لاعتداء جنسي على يد أبيها وعميها. شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه العقيد طه فودة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، توصلت

تفاصيل تلك الواقعة تعود إلى تلقي العميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بحضور طفلة للإبلاغ عن تعرضها لاعتداء جنسي على يد أبيها وعميها.



شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه العقيد طه فودة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، توصلت تحرياته إلى صحة الواقعة، وأن "سارة"، 15 سنة، تعرضت للاعتداء الجنسي على مدار 9 أشهر على يد والدها وشقيقيه.



عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية بقيادة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة، من ضبط المتهمين الثلاثة، الذين أقروا بارتكاب الواقعة، وأحيلوا إلى النيابة العامة للتحقيق.







