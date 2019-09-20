جريمة

أب ينتهك براءة طفلته بمشاركة شقيقيه في كرداسة

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
اعتداء جنسي - تعبيرية
اعتداء جنسي - تعبيرية
طفلة انتصف عقدها الثاني من العمر، لم تقترف أي ذنب في حياتها، حظها العثر كتب أن تنشأ بين جدران منزل أسرة لم تعرف الرحمة أو مظاهر الرجولة طريقا إلى قلب وعقل الأب، إذ تجرد صاحب الـ52 عامًا من مشاعره بل وإنسانيته، وأجبر طفلته على خلع ملابسها، وراح يتحسس جسدها في حضور شقيقيه اللذين أكملا تفاصيل تلك المأساة بمعاشرتها طوال 9 أشهر بالعنف تارة وتحت تهديد السلاح أخرى، في لحظات تحولوا معها إلى ذئاب تبحث عن فريسة تشبع شهواتهم الجنسية الدنيئة، حتى كشف بلاغها المستور.
تفاصيل تلك الواقعة تعود إلى تلقي العميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بحضور طفلة للإبلاغ عن تعرضها لاعتداء جنسي على يد أبيها وعميها. شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه العقيد طه فودة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، توصلت
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اكاديمية-الشرطة

أكاديمية الشرطة تنظم ملتقى للتعلم بالمؤسسات الأمنية

نظمت أكاديمية الشرطة المصرية بمشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الملتقى الأول للتعليم والتعلم فى المؤسسات التعليمية الأمنية) خلال الفترة من 17-9-2019 حتى 19-9-2019 بمقر الأكاديمية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على نظم التعليم فى المؤسسات التعليمية الأمنية والتجارب المرتبطة بها ومعرفة أساليب وطرق التعليم والتعلم فى النظام التعليمى الشرطى، إلى جانب الاطلاع على العلوم الأمنية والشرطية ومدى تأصيلها والجهود العلمية المبذولة لتطوير القائم منها، واستعراض جوانب البحث العلمى الشرطى ومناقشة المنظور الاستشرافى للتعليم والتعلم الشرطى.
قوات-الشرطة (3)

ضبط 40 قطعة سلاح و149 قضية مخدرات وتنفيذ 49 ألف حكم

وجهت أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ترأسها اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة وفق إستراتيجية الوزارة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر دون ترخيص، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 40 قطعة سلاح نارى، و149 قضية مخدرات، وتنفيذ 49242 حكما قضائيا متنوعا.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (7)

الداخلية تتصدى لأباطرة الكيف في 14 محافظة

تتوالى الضربات الأمنية الناجحة من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضد مروجى المواد المخدرة، إذ واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والمتاجرين في المواد المخدرة، والتي أسفرت خلال الساعات القليلة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى المخدرات.
كلب

كلب طبيب بيطري يعقر رأس طفلة في ميت سلسيل بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها، لضبط طبيب بيطري هرب بكلب شرس عقر رأس طفلة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات من مدينة ميت سلسيل، الأربعاء الماضي، وذلك في أثناء لهوها أمام المنزل، في حي سيدي مجاهد. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى ضباط شرطة ميت سلسيل، بوصول طفلة تدعى "آلاء إبراهيم حجاج"، بادّعاء عقر كلب لها، إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالتها.
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سرقة-السيارات (1)

«كل مرة بنقع»..قصة سقوط عصابة لسرقة السيارات بالجيزة

"كل مرة هيتقبض علينا ونرجع نبدأ من الأول" ما سبق نص حديث دار بين "أحمد" وصديقه الذي يصغره بنحو 4 سنوات، يندب الأول سوء حظه مع عالم الجريمة إذ تحول لمسجل خطر من أرباب السوابق له معلومات جنائية لدى جهاز الشرطة تقترب سوابقه من 10 قضايا تنوعت ما بين السرقة وحيازة سلاح ناري، بحث السبيل للهروب من مشكلات باتت تلازمه كظله، معاناة مستمرة مع حاجته للمال حتى اضطر لاقتراض مبالغ مالية من بعض معارفه على أمل تحسن الأمور إلى الأفضل وإيجاد حل لما يمر به صاحب الـ27 ربيعا.
الطفلة-سندس

الإسكندرية تنتظر القصاص العادل من قتلة الطفلة سندس

ما زالت قضية الطفلة "سندس" التى قُتلت على يد شقيقين بغرض سرقة قرطها الذهبي تحتل مقدمة القضايا التي تشغل الرأي العام فى مدينة الإسكندرية، انتظارًا للقصاص العادل من المتهمين الذين ارتكبوا الجريمة بكل وحشية دون مراعاة لتوسلاتها وطفولتها البريئة من أجل بضعة جنيهات محدودة، حيث قررت نيابة مينا البصل إحالة قاتليها وهما كل من علاء. ر. س، "سائق توك توك" وعلا "شقيقته" إلى محكمة الجنايات برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، لاتهامهما بقتل الطفلة في القضية رقم 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل.
تنقيب-عن-الاثار (2)

حلم الثراء السريع ينتهي بسقوط عامل في حفرة بالعياط

ظل حلم الثراء السريع يراود عاملا، حتى هداه تفكيره وبدأ في الحفر وكأنه يحفر قبره بيده إذ لم يمهله القدر أن يصل لمبتغاه باحثا عن الآثار وكل تفكيره محصور في كيفية إخراج الآثار وبيعها بالملايين، إذ انهارت عليه الرمال أثناء التنقيب في المنطقة الجبلية بقرية طهما، التابعة لمركز العياط بالجيزة، فسقط قتيلا بعد أن دفن في حفرة عمقها نحو 10 أمتار ودفنت معه أحلامه، في المقابل يكثف رجال الإنقاذ البري للحماية المدنية من جهودهم، لانتشال الجثة واستخراجها من الحفرة.
الطفلة-سندس

إحالة المتهمين بقتل «سندس» بالإسكندرية للجنايات

قررت نيابة مينا البصل غرب الإسكندرية إحالة، كل من "ع. ر. س" سائق توك توك و شقيقته "ع" ربة منزل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني لاتهامهما بقتل الطفلة "سندس. أ. م" وسرقتها. تعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
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