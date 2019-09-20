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شعبان يوسف يعيد إحياء رواية «الحب والصمت» لعنايات الزيات

عنايات الزيات كانت تنطلق من وعى فنى واضح بكتابة الرواية رغم حداثة عمرها ولديها خبرة جيدة بهذا الأمر، فاستطاعت أن تصف لنا وتشرح تفاصيل العفونة التى تنطوى عليها طبقتها
تحرير:التحرير ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م
الحب والصمت
الحب والصمت
يعيد الشاعر والناقد الكبير شعبان يوسف اكتشاف الروائية المصرية الراحلة عنايات الزيات، صاحبة الرواية اليتمية "الحب والصمت"، والتي صدرت بعد انتحارها مثيرة جدلا كبيرا، وأعيد إصدارها أخيرا عن دار المحروسة بالقاهرة. شعبان يوسف، المشّاء الخبير وقصّاص الأثر في دروب تاريخ الأدب المصري، والذاكرة الثقافية الحية التي تفوق الكمبيوتر حفظاً وترتيباً، يعود هذه المرة إلى منتصف عقد الستينات، ليزيح الغبار عن لؤلؤة نادرة لمعت بسبب رواية واحدة، لكن يمكن اعتبارها جزءا مهما من تاريخ الرواية النسائية بامتياز، أو الرواية التى أنتجتها المرأة فى مرحلة مبكرة من مجهودات النساء فى الحصول على حرياتهن المهدورة والمغدورة، كما يقول في مقدمته للرواية.
ويقدم يوسف الرواية بقوله "فى منتصف عقد الستينات من القرن العشرين، شهدت الحياة الأدبية حادثا فريدا من نوعه، وهو انتحار أديبة شابة، أديبة لا تعرفها الحياة الأدبية الدارجة بشكل واسع أو ضيق، وتم التعرف على ذلك الخبربعد ،ما شاع أنها أقدمت على ذلك الانتحار بعد أن رفض ناشر ما أن يطبع روايتها الوحيدة "الحب
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حسام -الدين -فاروق

حسام الدين فاروق يصدر «الجميلات لا يستيقظن مبكرًا»

أصدرت مؤسسة عابر الثقافية المجموعة القصصية (الجميلات لا يستيقظن مبكرًا)، للقاص والروائى حسام الدين فاورق عبد الهادى، وتضم المجموعة 14 قصة قصيرة و23 قصة قصيرة جدا معنونة بـ(قصاصات الحياة)، وكُتبت بين عامي 1999 و2012. ويقدم الكاتب من خلال مجموعته رؤيته لفكرة (الأشياء التي تأتى متأخرة)، و(الأشياء التي لا نستوعبها إلا بعد مرور الزمن) من خلال القصص التالية: الجميلات لا يستيقظن مبكرًا، مشهد واحد طويل، مَن غولي؟!!، أميرة بلاد الجليد، أهمية أن تكون واقعيا، الحمبوكلى، عاشق ومعشوق، وسالت دمعتان، كنا سبعة، إفراغ، خلاص، وردة الخلود، وارتخــونــا، كدبة بيضا، وقصاصات الحياة (23 قصة قصيرة جدا).
فرقة- توشكى -للفنون -الشعبية (3)

توشكى للفنون الشعبية تمثل مصر في «أفريقيا للسلام»

سافرت فرقة توشكى للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، لتمثيل مصر في منتدى عموم أفريقيا لثقافة السلام الذي يضم النسخة الأولى من بينالى ثقافة السلام بالعاصمة الأنجولية لواندا، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر الجاري. وفي هذا الصدد قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن الدعوة للمشاركة في هذا المنتدى الأفريقى تعكس قيمة ومكانة مصر ودورها المحوري في قلب القارة السمراء، مشيرة إلى دور القوة الناعمة المصرية التي تلعب دورا رئيسياً في حوار الثقافات ولقاء الحضارات بين أبناء القارة الواحدة.
أحمد-سخسوخ

وفاة الناقد المسرحي أحمد سخسوخ إثر أزمة صحية مفاجئة

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأسبق الناقد أحمد سخسوخ، على أثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وتداول الخبر عدد من أقاربه وأفراد عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقدم عدد من الكتاب والمسرحيين نعيهم للراحل، حيث كتب المخرج المسرحي مازن الغرباوي: "خبر حزين هذا الصباح بفراق د. أحمد سخسوخ، وداعا أستاذنا الفاضل، البقاء لله"، بينما كتب الفنان مفيد عاشور: "وداعا دكتور أحمد سخسوخ، أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعميده الأسبق، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة".
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احمد-عز-وكريم-عبد العزيز

كريم عبد العزيز وأحمد عز يتصدران بوستر «كيرة والجن»

بدأت شركة "سينرجي فيلمز"، الاستعدادات والتحضيرات لفيلم "كيرة والجن"، المأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والذي يجسدان شخصيات "كيرا والجن" بحسب الرواية، من إخراج مروان حامد. ووضعت الشركة خطة إنتاجية محكمة لتقديم عملا سينمائيا ضخما خلال الفترة المقبلة، وأبرز نقاط تلك الخطة، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التي يدور حولها الفيلم، فضلا عن تصميم الملابس التي تناسب الوقت والزمن، فضلا عن جلب معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال الجرافيكس والمونتاج الذي سيتم تنفيذها في أوروبا.
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