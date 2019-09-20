3.7 مليون جنيه لتوصيل المياه لـ22 مدرسة ومعهدا بسوهاج

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

مياه الشرب

أكد اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب لعدد 22 مدرسة ومعهد أزهري بقيمة تبلغ نحو 3,7 مليون جنيه، وكذا الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض المدارس، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي 2019/2020.

وأوضح اللواء مهندس محمد بدري محمد في بيان لوزارة الإسكان اليوم.. أنه تم توصيل خدمة مياه الشرب لمدارس (شندويل البلد بمركز المراغة، ومدرستي جرجا الابتدائية بنات والمساعيد الثانوية بمدينة جرجا، ومدرستي عزبة نظيف بالسمطا، والزبايبة للتعليم الأساسي بمركز البلينا، ومدرسة نجع الرياينة الابتدائية بمركز ساقلتة،