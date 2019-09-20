سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

3.7 مليون جنيه لتوصيل المياه لـ22 مدرسة ومعهدا بسوهاج

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
مياه الشرب
مياه الشرب
أكد اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب لعدد 22 مدرسة ومعهد أزهري بقيمة تبلغ نحو 3,7 مليون جنيه، وكذا الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض المدارس، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي 2019/2020.
وأوضح اللواء مهندس محمد بدري محمد في بيان لوزارة الإسكان اليوم.. أنه تم توصيل خدمة مياه الشرب لمدارس (شندويل البلد بمركز المراغة، ومدرستي جرجا الابتدائية بنات والمساعيد الثانوية بمدينة جرجا، ومدرستي عزبة نظيف بالسمطا، والزبايبة للتعليم الأساسي بمركز البلينا، ومدرسة نجع الرياينة الابتدائية بمركز ساقلتة،
اقرأ المزيد
الرئيس-السيسى

حزبيون: تنظيم ندوات تثقيفية لتوعية المواطنين بـ«إنجازات الدولة»

أعلن عدد من رؤساء وقيادات بعض الأحزاب السياسية عن إطلاق مبادرات وتنظيم مؤتمرات وندوات تثقيفية لتوعية المواطنين ضد «الهجمات التي يقوم بها أعداء الوطن تجاه مصر» وتوعية المواطنين بإنجازات الدولة، مؤكدين على دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقوفهم خلف المؤسسة العسكرية، والشعب المصري للتصدي ضد محاولات تشويه الوطن. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من خطورة التلاعب في الثقة بينه وبين الشعب، قائلًا: "إن الجيش مؤسسة مغلقة وحساسة جدًا، ولا تشكيك فيها".
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الحكومة: لا صحة لإيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تَسبُب مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الشائعات، مُؤكدة استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أي عوائق، وعدم وجود أي نية لدى الحكومة لإلغائها مع تطبيق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
مصطفى-مدبولي

بعد ميكنة الخدمات.. هل تستغنى الحكومة عن الموظفين؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن الاستغناء عن عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب موظفي الجهاز الإداري بالدولة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

هل أجبرت المدارس أولياء أمور الطلبة على دفع تبرعات؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد إجبار وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور على دفع تبرعات, كجزء من دورهم المجتمعي تحت مسمى "المشاركة المجتمعية". وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما, مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع أي تبرعات بخلاف المصروفات الدراسية المقررة، كجزء من دورهم المجتمعي, مُشددةً على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة يَثبُت تورطها في إجبار أولياء الأمور لدفع أية تبرعات.
اقرأ المزيد من الأخبار
مياه (2)

اليوم.. انقطاع المياه عن 11 منطقة شرق الإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع مياه الشرب في نحو 11 منطقة بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارا من ظهر اليوم الخميس، نظرا لأعمال الصيانة الطارئة لخط المياه المغذي لعزب خورشيد أمام مدخل شارع السوق، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة تصل لنحو 24 ساعة. ودعت الشركة المواطنين لاتخاذ كل التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية الإصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستوفر تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.
انقطاع-مياه

قطع مياه الشرب 24 ساعة عن 16 منطقة بالإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع مياه الشرب عن نحو 16 منطقة وقرية في غرب محافظة الإسكندرية، السبت المقبل، نظراً لأعمال الصيانة الطارئة على خط المياه قطر "700مم" بمنطقة النهضة الزراعية، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة 24 ساعة، ودعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة ليوم السبت، لحين الانتهاء من عملية الإصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.
طلاب -الثانوية(1)

766 فصلا جديدا لتخفيض الكثافات بمدارس الإسكندرية

قال يوسف الديب، القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن 42 مدرسة بعدد فصول تصل إلى 766 فصلا دارسيا، ستدخل الخدمة لتخفيض الكثافات في مطلع العام الدراسي المقبل، منها ما يمثل إنشاءات جديدة أو توسعات رأسية وأفقية داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية، موضحا أن من بينها 10 مدارس بإدارة المنتزه و10 ببرج العرب و7 مدارس بإدارة شرق و6 مدارس بإدارة العامرية و5 مدارس بإدارة العجمي و2 بإدارة وسط و2 بإدارة غرب، لخفض الكثافات داخل المدارس، مشيراً إلى أنه تم تكوين وتوفير هيئة التعليم بهذه المدارس سواء قيادات إدارة مدرسية أو معلمين.
عاصم الجزار وزير الإسكان

الإسكان: 17 مشروعا لمياه الشرب والصرف بالقليوبية

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الأحد، أنه جارٍ تنفيذ 17 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، إذ سيتم تنفيذ 3 مشروعات مياه بإجمالي طاقة مضافة 217 ألف متر مكعب/ يوم، بتكلفة 513 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعين آخرين، بطاقة إجمالية 103 آلاف متر مكعب/ يوم، بتكلفة 235 مليون جنيه، كما أنه جارٍ تنفيذ 7 مشروعات للصرف الصحى، بتكلفة 223 مليون جنيه، بجانب 7 مشروعات أخرى تم الانتهاء من تنفيذها، بتكلفة 234 مليون جنيه.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]