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وزير الإسكان يُعلن فتح باب الحجز لـ46 فيلا بمارينا

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
الإسكان
الإسكان
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، عن قيام الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بفتح باب الحجز لـ46 فيلا نصف تشطيب، نموذجي (لابلاج 1، لابلاج 2)، بمسطحات مباني (220 م2 – 240 م2)، بالإضافة إلى مساحة الأرض المُقام عليها الفيلا من 206 م2 : 650 م2، بالمنطقة رقم 21 بمركز مارينا العلمين السياحي، بجهاز القرى السياحية. وأشار إلى أنه سيتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز القرى السياحية بمركز مارينا العلمين السياحي كم (102) طريق إسكندرية – مطروح بوابة رقم 4، أو بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشارع الحرية تقاطع محور 26 يوليو مع مدخل 2 بمدينة الشيخ زايد، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 25/9/2019.
وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعي في بيان الوزارة اليوم الجمعة، إنه يشترط أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعياً مصري الجنسية، ويمكن تخصيص فيلتين بحد أقصي للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) شريطة شراء كراسة شروط (كراسة لكل فيلا على
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الرئيس-السيسى

حزبيون: تنظيم ندوات تثقيفية لتوعية المواطنين بـ«إنجازات الدولة»

أعلن عدد من رؤساء وقيادات بعض الأحزاب السياسية عن إطلاق مبادرات وتنظيم مؤتمرات وندوات تثقيفية لتوعية المواطنين ضد «الهجمات التي يقوم بها أعداء الوطن تجاه مصر» وتوعية المواطنين بإنجازات الدولة، مؤكدين على دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقوفهم خلف المؤسسة العسكرية، والشعب المصري للتصدي ضد محاولات تشويه الوطن. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من خطورة التلاعب في الثقة بينه وبين الشعب، قائلًا: "إن الجيش مؤسسة مغلقة وحساسة جدًا، ولا تشكيك فيها".
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الحكومة: لا صحة لإيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تَسبُب مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الشائعات، مُؤكدة استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أي عوائق، وعدم وجود أي نية لدى الحكومة لإلغائها مع تطبيق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
مصطفى-مدبولي

بعد ميكنة الخدمات.. هل تستغنى الحكومة عن الموظفين؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن الاستغناء عن عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب موظفي الجهاز الإداري بالدولة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

هل أجبرت المدارس أولياء أمور الطلبة على دفع تبرعات؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد إجبار وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور على دفع تبرعات, كجزء من دورهم المجتمعي تحت مسمى "المشاركة المجتمعية". وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما, مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع أي تبرعات بخلاف المصروفات الدراسية المقررة، كجزء من دورهم المجتمعي, مُشددةً على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة يَثبُت تورطها في إجبار أولياء الأمور لدفع أية تبرعات.
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الاسكان-الاجتماعى (4)

الثلاثاء.. موعد تسجيل وسداد الحجز لـ«JANNA» و«سكن مصر»

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنه سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل 24/9/2019، التسجيل وسداد جدية الحجز للوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعي "JANNA" للإسكان الفاخر، و"سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة. وأوضح الوزير، في بيان الوزارة اليوم، أن تسجيل البيانات والحجز يتم من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، مشيرا إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر.
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وزير الإسكان: يجب سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة

شدد وزير الإسكان الومرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، اليوم الإثنين، على ضرورة تقييم أداء شركات المقاولات، في تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، وإرسال تلك التقييمات للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة في أي مشروعات مستقبلية، مطالبا بأن تكون هناك طرقا مختلفة في التعاقد مستقبلا مع المقاولين لتنفيذ الأعمال المختلفة، من أجل الإسراع بوتيرة العمل وبمعدلات التنفيذ، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان.
اراضى الاسكان

طرح أراضٍ ووحدات سكنية بالمدن الجديدة خلال سبتمبر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم خلال شهر سبتمبر الجاري طرح عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقطع الأراضي والوحدات السكنية بمختلف أنواعها في المدن الجديدة. وأكد الوزير، خلال كلمته على هامش افتتاحه اليوم الإثنين، معرض “The Big 5 construct Egypt”، أن الدولة تقوم حاليّا بتنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية العمرانية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر 2052، وأولها مضاعفة المعمور المصري من نحو 7% إلى 14%، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة.
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تنفيذ 77408 شقة بالإسكان الاجتماعي.. و6960 بدار مصر

اجتمع مسؤولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر. ووجه مسئولو الوزارة بضرورة تنفيذ أعمال المرافق فى جميع المشروعات السكنية بالتوازى مع الوحدات السكنية، ليتم الانتهاء من كامل أعمال المشروع فى الوقت نفسه، كما وجه بوضع نماذج وتصميمات معمارية يتم تسليمها للمواطنين الفائزين بقطع الأراضى السكنية بمختلف أنواعها، ليتم الالتزام بها، من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى للمدن الجديدة.
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