وزير الإسكان يُعلن فتح باب الحجز لـ46 فيلا بمارينا

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

الإسكان

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، عن قيام الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بفتح باب الحجز لـ46 فيلا نصف تشطيب، نموذجي (لابلاج 1، لابلاج 2)، بمسطحات مباني (220 م2 – 240 م2)، بالإضافة إلى مساحة الأرض المُقام عليها الفيلا من 206 م2 : 650 م2، بالمنطقة رقم 21 بمركز مارينا العلمين السياحي، بجهاز القرى السياحية. وأشار إلى أنه سيتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز القرى السياحية بمركز مارينا العلمين السياحي كم (102) طريق إسكندرية – مطروح بوابة رقم 4، أو بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشارع الحرية تقاطع محور 26 يوليو مع مدخل 2 بمدينة الشيخ زايد، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 25/9/2019.

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعي في بيان الوزارة اليوم الجمعة، إنه يشترط أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعياً مصري الجنسية، ويمكن تخصيص فيلتين بحد أقصي للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) شريطة شراء كراسة شروط (كراسة لكل فيلا على