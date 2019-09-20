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الحكومة عن بيع المباني التاريخية: ثروة لا تُقدر بثمن

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
وزير الآثار
وزير الآثار
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن بيع الحكومة للمباني التاريخية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة أنه قام بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الشائعات تماما، مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لبيع الحكومة للمباني التاريخية، مُوضحةً أنه لا يوجد أي تفكير في بيع المباني التاريخية، وذلك باعتبارها ثروة لا تُقدر بثمن، وأن هناك خطة لتطوير وترميم تلك المباني.
وأشارت الوزارة إلى أن المباني التاريخية التابعة لشركاتها يصل عددها إلى 351 مبنى من بينها 150 مبنى تاريخياً يعود عمرها إلى أكثر من 120 عاماً، لافتةً إلى أنه جار حالياً وضع خطة تطوير وترميم لتلك المباني، وأن التطوير سيؤدي إلى تأجير العقارات بما تستحقه لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها.

الرئيس-السيسى

حزبيون: تنظيم ندوات تثقيفية لتوعية المواطنين بـ«إنجازات الدولة»

أعلن عدد من رؤساء وقيادات بعض الأحزاب السياسية عن إطلاق مبادرات وتنظيم مؤتمرات وندوات تثقيفية لتوعية المواطنين ضد «الهجمات التي يقوم بها أعداء الوطن تجاه مصر» وتوعية المواطنين بإنجازات الدولة، مؤكدين على دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقوفهم خلف المؤسسة العسكرية، والشعب المصري للتصدي ضد محاولات تشويه الوطن. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من خطورة التلاعب في الثقة بينه وبين الشعب، قائلًا: "إن الجيش مؤسسة مغلقة وحساسة جدًا، ولا تشكيك فيها".
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الحكومة: لا صحة لإيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تَسبُب مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الشائعات، مُؤكدة استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أي عوائق، وعدم وجود أي نية لدى الحكومة لإلغائها مع تطبيق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
مصطفى-مدبولي

بعد ميكنة الخدمات.. هل تستغنى الحكومة عن الموظفين؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن الاستغناء عن عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب موظفي الجهاز الإداري بالدولة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

هل أجبرت المدارس أولياء أمور الطلبة على دفع تبرعات؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد إجبار وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور على دفع تبرعات, كجزء من دورهم المجتمعي تحت مسمى "المشاركة المجتمعية". وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما, مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع أي تبرعات بخلاف المصروفات الدراسية المقررة، كجزء من دورهم المجتمعي, مُشددةً على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة يَثبُت تورطها في إجبار أولياء الأمور لدفع أية تبرعات.
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مجلس-النواب-الجلسة-العامة

مطالبات برلمانية بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، والمخططات التفصيلية، خصوصا في القرى والمدن، بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء. وتنص شروط التصالح على تشكيل لجنة برئاسة مهندس استشارى متخصص ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وسداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ويجوز تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، والبت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر.
مسجد-الحسين-تصوير-سامح-ابو-حسن (5)

أثري يكشف تاريخ بناء مشهد الإمام الحسين منذ 850 عامًا

تبدأ الدولة حاليا مشروعا لتطوير منطقة مسجد الحسين، بما يتلاءم مع المكانة الدينية والتاريخية والأثرية للمسجد والمنطقة المحيطة به، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ليتكامل ذلك التطوير مع خطة تطوير القاهرة التاريخية، لكى تستعيد القاهرة رونقها، وتنتعش مكانتها كإحدى أهم مدن العالم الإسلامى. وعن تاريخ منطقة الحسن، قال الأثري سامح الزهار المتخصص فى الآثار الإسلامية والقبطية، اليوم السبت، إن منطقة الحسين تعد مركز القيادة الروحية في مصر التي يأتي لها المريدون ودراويش سيدنا الحسين من كافة الأقطار ومختلف الأمصار.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

بعد استطلاع الهلال.. اعرف تفاصيل إجازة رأس السنة الهجرية

وسط حالة من الجدل بخصوص موعد إجازة رأس السنة الهجرية، وتحديدا بين العاملين في القطاع الخكومي، أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت 31 أغسطس 2019م، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441ه، بعدما استطلعت اليوم الجمعة، هلال الشهر المحرم، وبهذا القرار تكون حسمت الرؤية الشرعية موعد الإجازة الرسمية للعاملين في جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الثلاثاء الماضي، قرارا بالضوابط التي تحدد على أساسها إجازة رأس السنة الهجرية.
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

الإفتاء: السبت أول أيام السنة الهجرية الجديدة

أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر محرم، مؤكدة أن يوم غد السبت 31 أغسطس 2019م، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441ه، بعدما استطلعت اليوم الجمعة، هلال الشهر المحرم، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية، وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، في وقت سابق اليوم، إن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرا من الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية.
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