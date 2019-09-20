بعد ميكنة الخدمات.. هل تستغنى الحكومة عن الموظفين؟

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

رئيس التنظيم والإدارة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن الاستغناء عن عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب موظفي الجهاز الإداري بالدولة.

وأوضح الجهاز المركزي أن ميكنة الخدمات الحكومية تأتي في إطار سعي الدولة لتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المُقدمة بها؛ تيسيرا على المواطنين، دون الاستغناء عن أي موظف. وأشار إلى سعي الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة، والاهتمام بالعنصر البشري الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس