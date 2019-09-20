سولسكاير يكشف آخر تطورات إصابة بوجبا ومارسيال

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

أولي جونار سولسكاير

يأمل النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في عودة المصابين قبل مواجهة وست هام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. ويغيب الفرنسي بول بوجبا، ومواطنه أنتوني مارسيال والإنجليزي لوك شاو، عن مواجهة الهامرز المقرر خوضها الأحد المقبل، ويأمل سولسكاير في استعادة خدمات دانييل جيمس من إصابة الكاحل التي تسببت في غيابه عن الفوز على أستانا الكازاخي في أولى مواجهات الدوري الأوروبي، خصوصًا أن جيمس الوافد الجديد للشياطين الحمر تألق وسجل 3 أهداف بقميص الفريق الجديد ليحجز مقعدا أساسيا في خطط النرويجي.

كما لا يشعر سولسكاير بالقلق من احتمالية غياب مهاجمه ماركوس راشفورد عن التهديف، علمًا بأن الإنجليزي الشاب لم يسجل في المباريات الخمس الأخيرة من لعب مفتوح كما أهدر فرصتين محققتين أمام أستانا أمس في الدوري الأوروبي، كما أن الإنجليزي البالغ 21 عاما سجل 3 أهداف في 5 مباريات بالدوري الإنجليزي، منها هدفان

كما لا يشعر سولسكاير بالقلق من احتمالية غياب مهاجمه ماركوس راشفورد عن التهديف، علمًا بأن الإنجليزي الشاب لم يسجل في المباريات الخمس الأخيرة من لعب مفتوح كما أهدر فرصتين محققتين أمام أستانا أمس في الدوري الأوروبي، كما أن الإنجليزي البالغ 21 عاما سجل 3 أهداف في 5 مباريات بالدوري الإنجليزي، منها هدفان من ركلتي جزاء.



وقال أولي جونار سولسكاير: "لست قلقا من هذا، ما زال يتعلم كيفية إنهاء الفرص في مواقف مختلفة، والفرصة الأولى أمام أستانا كان من الممكن إنهاؤها بالقدم اليسرى بدلا من اليمنى، ونعمل معه بشكل يومى في التدريبات من أجل التحسن".



وواصل المدير الفني لمانشستر يونايتد: "الأمر المهم أنه ما زال لاعبا شابا، والمهاجم يصل إلى أفضل معدل له في الـ26 أو الـ27 من عمره".