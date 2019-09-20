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ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 7.2 مليار قدم

وزير البترول: اهتمام الدولة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بالسيارات يعطى دفعة قوية للمشروع ويحفز الوزارة على مضاعفة جهودها في هذا النشاط
تحرير:أ.ش.أ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م
وزير البترول
وزير البترول
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن صناعة الغاز الطبيعي تشهد تحولات إيجابية هائلة في مصر خلال العامين الأخيرين، مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعي إلى أعلى معدلاته في شهر سبتمبر الحالي والتوسع في استخدامات الغاز بالسوق المحلية بعد الاكتفاء ذاتيا من إنتاجه وتوفير فائض للتصدير وتنمية صناعات القيمة المضافة. وأكد الوزير أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمر لقطاع البترول ومتابعته الكاملة لتنفيذ مشروعات صناعة الغاز الطبيعي، ساهم بقوة في الوصول لنتائج متميزة وتحفيز الشركات العالمية لسرعة الانتهاء من المشروعات ومواصلة ضخ استثمارات إضافية لتنمية احتياطيات الغاز المصرية خاصة في ظل ما تشهده مصر من استقرار وبيئة مواتية للاستثمارات، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الجمعة.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2018/2019.ولفت الملا أن الوزارة تركز على تنفيذ توجه الدولة الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من توافر الغاز الطبيعي واستغلاله اقتصاديا بالشكل الأمثل في تنمية صناعات ذات قيمة
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