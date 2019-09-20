«شبح مانشستر سيتي وجاهزية أليسون».. كلوب يتحدث

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

يورجن كلوب

لم يبدِ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، قلقه من شبح الإصابات خاصة في الخط الخلفي قبل مواجهة تشيلسي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وعن مواجهة تشيلسي، لم يفز الريدز منذ 2016 في ملعب ستامفورد بريدج، وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "ليست أخبارا جيدة بالنسبة لي، سوف يحاولون وتلك الأشياء سوف تتغير عاجلا، نحن ذاهبون لتشيلسي من أجل الحصول على نتيجة جيدة، لقد فزنا على جميع الفرق الكبرى في 2016 ومن ثم بدأت المشكلات لهم، وليس مكتوبا لنا منذ البداية أن نفوز خارج القواعد على تشيلسي".

وواصل كلوب: "لست قلقا حتى الآن، هذا هو سبب وجود 4 مدافعين، جميعنا يحتاج للتوفيق من أجل النجاح لكن إصابة لابورت مع مانشستر سيتي ليست سهلة، ولدينا 4 مدافعين من طراز رفيع وآمل أن يكون العدد كافيا طيلة الموسم". وأشاد بالبرازيلي فابينيو، قائلا: "لقد وقعنا معه بسبب أسلوبه مع موناكو، احتاج وقتا للتأقلم مع

وواصل كلوب: "لست قلقا حتى الآن، هذا هو سبب وجود 4 مدافعين، جميعنا يحتاج للتوفيق من أجل النجاح لكن إصابة لابورت مع مانشستر سيتي ليست سهلة، ولدينا 4 مدافعين من طراز رفيع وآمل أن يكون العدد كافيا طيلة الموسم".



وأشاد بالبرازيلي فابينيو، قائلا: "لقد وقعنا معه بسبب أسلوبه مع موناكو، احتاج وقتا للتأقلم مع أسلوب لعب الدوري الإنجليزي، ويمتلك الجودة وذكي للغاية ويمتاز بمهارات دفاعية عالية. أشكر الله أنه ليس بحاجة للعب بمفرده، فيحيط به لاعبون جيدون".



وتحدث كلوب عن هزيمة نابولي قائلا: "لم تكن مباراة يخسرها عادة، نابولي ليس فريقا تُسجل أهداف قليلة في شباكه، ونريد الظهور بشكل أفضل لاحقا".



كما أعلن المدير الفني عن عدم جاهزية الحارس أليسون بيكر للعودة، وما زال موقف البلجيكي ديفوك أوريجي غير مضمون في الظهور بقائمة الفريق لقمة الجولة السادسة.

