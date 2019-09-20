رياضة

«شبح مانشستر سيتي وجاهزية أليسون».. كلوب يتحدث

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
لم يبدِ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، قلقه من شبح الإصابات خاصة في الخط الخلفي قبل مواجهة تشيلسي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وعن مواجهة تشيلسي، لم يفز الريدز منذ 2016 في ملعب ستامفورد بريدج، وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "ليست أخبارا جيدة بالنسبة لي، سوف يحاولون وتلك الأشياء سوف تتغير عاجلا، نحن ذاهبون لتشيلسي من أجل الحصول على نتيجة جيدة، لقد فزنا على جميع الفرق الكبرى في 2016 ومن ثم بدأت المشكلات لهم، وليس مكتوبا لنا منذ البداية أن نفوز خارج القواعد على تشيلسي".
وواصل كلوب: "لست قلقا حتى الآن، هذا هو سبب وجود 4 مدافعين، جميعنا يحتاج للتوفيق من أجل النجاح لكن إصابة لابورت مع مانشستر سيتي ليست سهلة، ولدينا 4 مدافعين من طراز رفيع وآمل أن يكون العدد كافيا طيلة الموسم". وأشاد بالبرازيلي فابينيو، قائلا: "لقد وقعنا معه بسبب أسلوبه مع موناكو، احتاج وقتا للتأقلم مع
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أولي-جونار-سولسكاير (1)

سولسكاير يكشف آخر تطورات إصابة بوجبا ومارسيال

يأمل النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في عودة المصابين قبل مواجهة وست هام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. ويغيب الفرنسي بول بوجبا، ومواطنه أنتوني مارسيال والإنجليزي لوك شاو، عن مواجهة الهامرز المقرر خوضها الأحد المقبل، ويأمل سولسكاير في استعادة خدمات دانييل جيمس من إصابة الكاحل التي تسببت في غيابه عن الفوز على أستانا الكازاخي في أولى مواجهات الدوري الأوروبي، خصوصًا أن جيمس الوافد الجديد للشياطين الحمر تألق وسجل 3 أهداف بقميص الفريق الجديد ليحجز مقعدا أساسيا في خطط النرويجي.
ميتشو

هل يتربع ميتشو على قلوب مشجعي الزمالك في السوبر؟

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب. وأثارت الهزيمة الإفريقية التي تلقاها الزمالك بشكل مفاجئ مع مدربه ميتشو على يد جينيراسيون فوت السنغالي 2-1، مخاوف الجماهير البيضاء قبل لقاء السوبر رغم أن ميتشو أراح عددا من لاعبيه، سواء للإصابة مثل محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي، بجانب إراحة الحارس محمد عواد، بينما لم يقيد محمد أوناجم وإمام عاشور إفريقيا.
رينيه- فايلر‎ (2)

فايلر يبحث عن بداية سوبر لكسب ود الجماهير الحمراء

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، ومحمد حسن حكما رابعا. المارد الأحمر افتتح مشواره مع مدربه الجديد السويسري رينيه فايلر بالفوز خارج أرضه لأول مرة بعد غياب على حساب كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية 2-0 سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، بينما خسر الزمالك بشكل مفاجئ مع مدربه ميتشو على يد جينيراسيون فوت السنغالي 2-1، وسجل له مصطفى محمد.
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ماني

ليفربول يُكرم ضيافة نيوكاسل يونايتد بثلاثية

تغلب نادي ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، على نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019- 2020. نيوكاسل يونايتد بدأ بالتسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق نجمه ييترو فيليمز، ثم أمطر ليفربول شباك الماكبايس بثلاثة أهداف، أحرزها الدولي السنغالي ساديو ماني هدفين في الدقيقتين 28 و40، ثم سجل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 72 بعد تمريرة رائعة من روبرتو فيرمينو.
صلاح-وماني‎

كلوب عن أزمة ماني وصلاح: «كرة القدم بدون حظ صعبة»

تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، عن موعد عودة لاعبي الفريق المصابين وكذلك أزمة محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني الأخيرة. كلوب تحدث عن حارسه المصاب أليسون، وعن موعد عودة الغيني نابي كيتا، في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء نيوكاسل في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلا: "أليسون تناول الغداء معنا وهو يتحسن، لديه إصابة قوية ولا نعرف موعد عودته بشكل محدد، وكيتا يقترب من العودة وقد يتدرب مع رفاقه من جديد عقب العودة من مواجهة نابولي".
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كلوب يتحدث عن «مجموعات الموت» في قرعة دوري الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن مدى قوة بطولة دوري أبطال أوروبا، لافتا إلى أن زيادة التنافس والقوة كل عام في البطولة الأوروبية، تجعل الحديث عن فكرة دوري السوبر الأوروبي غير مُجدٍ على حد وصفه، إذ عارض المدير الفني الألماني الاقتراح الذي تخطط له الأندية الكبرى في السنوات القليلة المقبلة، بتدشين بطولة خاصة بين عظماء القارة العجوز، بدلا من اللعب في دوري أبطال أوروبا. وتوقع كلوب أن تسفر نتائج قرعة البطولة، المقرر لها اليوم الخميس في موناكو، عن أكثر من مجموعة موت، نظرًا للتوزيع المختلف للأندية هذه المرة.
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يورجن كلوب يعتزم الحصول على راحة لمدة عام

يعتزم يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الحصول على راحة من التدريب لمدة عام لاستعادة طاقته بعد انتهاء مهمته مع بطل دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد لمجلة كيكر الألمانية. وتولى كلوب مسؤولية ليفربول في 2015، ويرتبط بعقد حتى 2022 وقاد النادي للحصول على لقب دوري الأبطال، الموسم الماضي، والمنافسة حتى آخر رمق على لقب البريميرليج. وقال كلوب: "أملك طاقة كبيرة، لكن لديّ مشكلة واحدة، فلا أستطيع التعامل مع الأمور بشكل جزئي فإما أن أكون في كامل طاقتي وأقدم كل ما عندي وإما أن أفعل عكس ذلك، وعندما أشعر أني لا أستطيع الاستمرار لفترة أطول سأحصل على راحة لمدة عام".
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