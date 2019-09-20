أكاديمية الشرطة تنظم ملتقى للتعلم بالمؤسسات الأمنية

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

أكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة المصرية بمشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الملتقى الأول للتعليم والتعلم فى المؤسسات التعليمية الأمنية) خلال الفترة من 17-9-2019 حتى 19-9-2019 بمقر الأكاديمية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على نظم التعليم فى المؤسسات التعليمية الأمنية والتجارب المرتبطة بها ومعرفة أساليب وطرق التعليم والتعلم فى النظام التعليمى الشرطى، إلى جانب الاطلاع على العلوم الأمنية والشرطية ومدى تأصيلها والجهود العلمية المبذولة لتطوير القائم منها، واستعراض جوانب البحث العلمى الشرطى ومناقشة المنظور الاستشرافى للتعليم والتعلم الشرطى.

خلال كلمته نقل رئيس أكاديمية الشرطة تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وتمنياته للملتقى بتحقيق غايته فى مجال الارتقاء بالتعليم والتعلم فى المؤسسات التعليمية الأمنية، مشيدا بمبادرة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتنظيم هذا الملتقى، وأن الأكاديمية دأبت على الأخذ بما هو جديد فى التعليم والتدريب

خلال كلمته نقل رئيس أكاديمية الشرطة تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وتمنياته للملتقى بتحقيق غايته فى مجال الارتقاء بالتعليم والتعلم فى المؤسسات التعليمية الأمنية، مشيدا بمبادرة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتنظيم هذا الملتقى، وأن الأكاديمية دأبت على الأخذ بما هو جديد فى التعليم والتدريب والتثقيف، والارتقاء بالمستوى البدنى والتدريبى، وتطوير المناهج والبرامج بما يكفل تخريج أجيال من ضباط الشرطة قادرين على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات بجميع مراحل حياتهم الوظيفية.



رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وجه الشكر لوزير الداخلية على رعايته ودعمه الكبير لإقامة هذا الملتقى.



ودارت فعاليات الملتقى حول عدة محاور أهمها (فلسفة التعليم الشرطى- محتويات المناهج التعليمية- العلوم الشرطية- التعليم الإلكترونى والشرطى).







