حزبيون: تنظيم ندوات تثقيفية لتوعية المواطنين بـ«إنجازات الدولة»

«المؤتمر»: ما يقوم به المغرضون لن يؤثر على مسيرة التنمية.. و«الوفد» يحذر من «مخططات خسيسة تستهدف الأمن القومي».. و«الحرية»: إطلاق مبادرة «طرق الأبواب التوعوية»

تحرير:محمد محمود ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

الرئيس السيسي

أعلن عدد من رؤساء وقيادات بعض الأحزاب السياسية عن إطلاق مبادرات وتنظيم مؤتمرات وندوات تثقيفية لتوعية المواطنين ضد «الهجمات التي يقوم بها أعداء الوطن تجاه مصر» وتوعية المواطنين بإنجازات الدولة، مؤكدين على دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقوفهم خلف المؤسسة العسكرية، والشعب المصري للتصدي ضد محاولات تشويه الوطن. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من خطورة التلاعب في الثقة بينه وبين الشعب، قائلًا: "إن الجيش مؤسسة مغلقة وحساسة جدًا، ولا تشكيك فيها".

وأكد الرئيس خلال المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، أن التنظيمات الخارجية تسعى لتدمير العلاقة بين الرئيس والشعب، قائلًا: "مركز العلاقة بيني وبينكم هو الثقة، وبالتالي يبحث الكثيرون على اللعب في الثقة"، موضحا ما بيني وبين الشعب أكبر من المساءلة، وأنا لست أكبر من الرد على اتهامات أو كلام يوجه لي، لكن الحقيقة