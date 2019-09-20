حزبيون: تنظيم ندوات تثقيفية لتوعية المواطنين بـ«إنجازات الدولة»

«المؤتمر»: ما يقوم به المغرضون لن يؤثر على مسيرة التنمية.. و«الوفد» يحذر من «مخططات خسيسة تستهدف الأمن القومي».. و«الحرية»: إطلاق مبادرة «طرق الأبواب التوعوية»
أعلن عدد من رؤساء وقيادات بعض الأحزاب السياسية عن إطلاق مبادرات وتنظيم مؤتمرات وندوات تثقيفية لتوعية المواطنين ضد «الهجمات التي يقوم بها أعداء الوطن تجاه مصر» وتوعية المواطنين بإنجازات الدولة، مؤكدين على دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقوفهم خلف المؤسسة العسكرية، والشعب المصري للتصدي ضد محاولات تشويه الوطن.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من خطورة التلاعب في الثقة بينه وبين الشعب، قائلًا: "إن الجيش مؤسسة مغلقة وحساسة جدًا، ولا تشكيك فيها".
وأكد الرئيس خلال المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، أن التنظيمات الخارجية تسعى لتدمير العلاقة بين الرئيس والشعب، قائلًا: "مركز العلاقة بيني وبينكم هو الثقة، وبالتالي يبحث الكثيرون على اللعب في الثقة"، موضحا ما بيني وبين الشعب أكبر من المساءلة، وأنا لست أكبر من الرد على اتهامات أو كلام يوجه لي، لكن الحقيقة
وأكد الرئيس خلال المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، أن التنظيمات الخارجية تسعى لتدمير العلاقة بين الرئيس والشعب، قائلًا: "مركز العلاقة بيني وبينكم هو الثقة، وبالتالي يبحث الكثيرون على اللعب في الثقة"، موضحا ما بيني وبين الشعب أكبر من المساءلة، وأنا لست أكبر من الرد على اتهامات أو كلام يوجه لي، لكن الحقيقة أكبر مني أنا شخصيًا.
الدولة الوطنية
قال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب وضع برنامجا تم تعميمه على كافة أمانات المحافظات تحت مسمي "الدولة الوطنية"، يشمل كل التفاصيل المتعلقة بدولة 30 يونيو الجمهورية الجديدة، وسيتم توزيعه علي المواطنين.
وأضاف صميدة، لـ"التحرير"، أن الحزب سيعقد عدة مؤتمرات واجتماعات، علي مستوي الجمهورية، يوضحون فيها للمواطنين الإنجازات التي حدثت في مصر خلال الفترة السابقة والحالية، مشيرا إلى أن ما حدث لم تشهده مصر منذ عقود قديمة.
وأكد رئيس حزب المؤتمر، أن ما يقوم به بعض المغرضين من تشويه لن يؤثر علي مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تقوم بها الدولة، ونحن علي الطريق الصحيح، وسيتم تنفيذ خطة التنمية المستدامة للنهوض بالدولة.
وأوضح صميدة، أن هذه الجماعات المغرضة تعتمد على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص للوصول إلى غرضها، بوصفها الطريقة الأسهل والأسرع في خلق الشائعة ونشرها، مؤكدا ضرورة القيام بمزيد من الجهد في التصدي لهذه الشائعات، فالمدعين ومروجي الشائعات يعتمدون على الأكاذيب واجتزاء الحقائق لتسهيل عملية التصديق، وهنا يأتي دور المواطن في البحث عن دقة المعلومة وعدم السير خلف هؤلاء المغرضين.
تصحيح الوعي الزائف
أعلن محمد عمارة أمين التسويق السياسي بحزب الحرية، عن إطلاق الحزب مبادرة "طرق الابواب التوعوية" وذلك بعد التنسيق بين كل من الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب والنائب أحمد مهنا الامين العام للحزب وقيادات الحزب بالامانة العامة والمحافظات والمراكز على مستوى الجمهورية.
وأوضح عمارة، لـ"التحرير"، أن مبادرة طرق "الأبواب التوعوية" ترتكز على استغلال القوى البشرية الشبابية للحزب على مستوى الجمهورية في توعية المواطن المصري بحجم التحديات التي تواجه الدولة المصري باستخدام أدوات تسويقية تعتمد بالأساس على الاتصال الميداني المباشر مع المواطن وشرح مبسط لتصحيح الوعي الزائف الذي يمارس على عقل المواطن المصري من قبل القوى المعادية للوطن.
ولفت أمين التسويق السياسي للحزب، إلى أن قيادات وكوادر الحزب يعملون لخدمة الوطن والمواطن تحت مظلة الحزب ولن يبخلون بجهد أو عرق لإعلاء شأن هذا الوطن الغالي النفيس ومحاربة كافة الأدوات التسويقية المعادية للوطن بالعمل والاجتهاد وبرهنه أن شعب مصر وجيش مصر وشرطة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قلب رجل واحد ضد التحديات والمخاطر.
المؤامرات الخارجية
أكد حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، تنظيم ندوات تثقيفية بمقرات اللجان العامة بجميع المحافظات، لتوعية المواطنين بما يُحاك ضد الدولة من مخططات خسيسة تستهدف أمنها القومى، بعد التقدم الاقتصادي والبنية التحتية والنجاحات الخارجية، التي حققها الرئيس في زياراته الخارجية، بجانب عقد ندوات أخري في المقر الرئيسي للحزب.
وأضاف الحزب، أن الأحزاب السياسية فى مختلف دول العالم تنشأ لدعم دولها فى الأساس فالهدف منها ليس الوصول الى الحكم فحسب بقدر خلق نوع من الديمقراطية والتنافس السياسي.
وتابع: "في الوقت الذي تتعرض فيه الدولة لهجمة شرسة لا يجب ان تقف فيه الأحزاب مكتوفة الأيدى أو تصمت إزاء ذلك فقد حان الوقت لتقف الأحزاب خلف الوطن ومن هنا فإن الوفد لا يجد إلا أن يقف خلف الدولة وقيادتها الحكيمة ضد أعداء الوطن".
واستكمل: "أن الأحزاب السياسية عليها دور كبير فى مواجهة المؤامرات الخارجية التى تحاك ضد الدولة، هذا الدور لن يأتى بالصمت أو بتجميد النشاط وانما يأتى بالنزول الى الشارع والتفاعل مع المواطنين بالمقام الأول ورفع راية الوطن قبل أى شيء"، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تنمية شاملة وبناء مصر الحديثة، وأن الكل يثق في الرئيس عبد الفتاح السيسي كما انه لا يستطيع أحد أن ينجح في محاولاته للوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة.