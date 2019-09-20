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الأزمة مستمرة.. هل تشهد إسرائيل انتخابات ثالثة؟

لا يمكن لأي من الحزبين تشكيل حكومة من 61 مقعدا على الأقل دون دعم من حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيجدور ليبرمان، الكارت الرابح في هذه الانتخابات
تحرير:أحمد سليمان ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
الانتخابات الإسرائيلية
الانتخابات الإسرائيلية
بعد حملة انتخابية ساخنة، خاض خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معركة للحفاظ على مسيرته السياسية، وسط اتهامات بالفساد، فشل هو ومنافسه الرئيسي بيني جانتس في الفوز بالأغلبية. ومن المتوقع أن يشهد الإسرائيليون إجراء انتخابات ثالثة، مع استمرار حالة الجمود بين الحزبين الرئيسيين في البلاد بعد الانتخابات الأخيرة، حيث لا يمتلك أي من نتنياهو وجانتس خطة واضحة لتشكيل حكومة ائتلافية. وفي حين أن هناك أسابيع من المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية، فإن الشروط التي حددتها الأحزاب قد تعوق المهمة، ما يؤدي إلى إجراء انتخابات ثالثة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إنه بعد فرز جميع الأصوات تقريبا يوم الخميس، حصل حزب "أزرق- أبيض" برئاسة جانتس على 33 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، بينما حصل حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو على 31 مقعدا، وادعى كل منهما أن له الحق في تشكيل الحكومة المقبلة. وصرح ديفيد بيتان عضو الكنيست عن حزب
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بسبب السرقة والتخريب.. نيجيريا تخسر 22 مليون برميل نفط

أعلن المجلس الاقتصادي الوطني النيجيري خسارة 22 مليون برميل نفط خلال ستة أشهر، قيمتها 1,35 مليار دولار، نتيجة للسرقة وأعمال التخريب في أنابيب النفط. وقال حاكم ولاية إيدو جودوين أوباسيكي، عقب اجتماع للمجلس الاقتصادي الوطني في مقر الرئاسة في أبوجا، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، "فُقِد 22,6 مليون برميل نفط خام خلال ستة أشهر، تبلغ قيمتها نحو 1,35 مليار دولار" في الفترة الممتدة بين يناير ويونيو، مضيفا أن الخسارة سوف تتضاعف إذا لم يتم حل المشكلة.
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300 ألف شخص يتظاهرون بأستراليا بسبب تغير المناخ

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رويترز: الغارة الفتاكة بأفغانستان نفذتها أمريكا

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بعد هزيمته.. نتنياهو يلجأ لجانتس لتشكيل الحكومة

"لا يمكن لليمين تشكيل ائتلاف ويجب أن يكون هناك حكومة وحدة"، هذا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الخميس، طالبًا من بيني جانتس، زعيم تحالف "أزرق وأبيض"، الاجتماع معه. وقال نتنياهو: "ليس لدينا خيار سوى تشكيل حكومة وحدة واسعة، واسعة بقدر الإمكان، تتكون من جميع العناصر التي تهتم بدولة إسرائيل". وأقر رئيس الوزراء بأنه وعد بحكومة يمينية خلال حملته الانتخابية، لكنه قال إنه "لسوء الحظ، أظهرت نتائج الانتخابات أن هذا غير ممكن، لم يختر الناخبون أي الكتلتين بشكل واضح".
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بيني-جانتس-ونتنياهو

بعد هزيمته.. نتنياهو يلجأ لجانتس لتشكيل الحكومة

"لا يمكن لليمين تشكيل ائتلاف ويجب أن يكون هناك حكومة وحدة"، هذا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الخميس، طالبًا من بيني جانتس، زعيم تحالف "أزرق وأبيض"، الاجتماع معه. وقال نتنياهو: "ليس لدينا خيار سوى تشكيل حكومة وحدة واسعة، واسعة بقدر الإمكان، تتكون من جميع العناصر التي تهتم بدولة إسرائيل". وأقر رئيس الوزراء بأنه وعد بحكومة يمينية خلال حملته الانتخابية، لكنه قال إنه "لسوء الحظ، أظهرت نتائج الانتخابات أن هذا غير ممكن، لم يختر الناخبون أي الكتلتين بشكل واضح".
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نتنياهو أكبر خاسر.. سيناريوهات تشكيل حكومة إسرائيل

بعد يوم من الانتخابات الإسرائيلية، الثانية في خلال 5 أشهر، يبدو أن عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد يكون على وشك الانتهاء. كما كان متوقعا، لم يفز نتنياهو ولا منافسه الرئيس، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بيني جانتس، بما يكفي من الأصوات ليحصل على أغلبية ساحقة في البرلمان الإسرائيلي، ولا يبدو أن هناك طريقا مباشرا لتشكيل ائتلاف حاكم. وهذا يعني أن السباق على منصب رئيس الوزراء لن يتم حسمه عن طريق التصويت بل عن طريق محادثات الائتلاف، ويبدو أن جانتس وحزبه "أزرق وأبيض" من المرجح أن يُمنح الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة.
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انتخابات إسرائيل.. لا جديد يُذكر ونتنياهو في خطر

جاءت مغامرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء انتخابات الكنيست للمرة الثانية هذا العام، بعد إصابة البلاد بحالة من الجمود، وسط تصاعد حدة الاضطرابات السياسية، بنتائج عكسية. حيث كان السباق غير الحاسم ضد خصمه، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بيني جانتس، بمثابة ضربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول في الخدمة. وفي أفضل الأحوال سيتم إعادته إلى منصبه ضعيفا، وسط تصاعد التحديات الدبلوماسية والأمنية التي تواجهها إسرائيل وتستعد إدارة ترامب لتقديم خطتها للسلام في الشرق الأوسط، وفي أسوأ الأحوال، سيجبر على ترك المنصب وجعله في مواجهة تهم الفساد.
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المنافسة تزداد شراسة.. نتائج تكشف «تعادل» نتنياهو وغريمه

ذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس "متعادلان"، وذلك بعد فرز جميع الأصوات تقريبا، غداة الانتخابات العامة التي جرت الثلاثاء، بحسب "وسائل إعلام إسرائيلية. وقالت تقارير إعلامية إن كلا من حزب الليكود والتحالف الوسطي "أزرق أبيض" حصل على 32 مقعدا من أصل 120، وذلك بعد فرز 90 في المئة من الأصوات. واعتمدت وسائل الإعلام على مصادر في لجنة الانتخابات المركزية، التي لم يصدر عنها أرقام رسمية بعد، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
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