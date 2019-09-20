الأزمة مستمرة.. هل تشهد إسرائيل انتخابات ثالثة؟

لا يمكن لأي من الحزبين تشكيل حكومة من 61 مقعدا على الأقل دون دعم من حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيجدور ليبرمان، الكارت الرابح في هذه الانتخابات

تحرير:أحمد سليمان ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

الانتخابات الإسرائيلية

بعد حملة انتخابية ساخنة، خاض خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معركة للحفاظ على مسيرته السياسية، وسط اتهامات بالفساد، فشل هو ومنافسه الرئيسي بيني جانتس في الفوز بالأغلبية. ومن المتوقع أن يشهد الإسرائيليون إجراء انتخابات ثالثة، مع استمرار حالة الجمود بين الحزبين الرئيسيين في البلاد بعد الانتخابات الأخيرة، حيث لا يمتلك أي من نتنياهو وجانتس خطة واضحة لتشكيل حكومة ائتلافية. وفي حين أن هناك أسابيع من المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية، فإن الشروط التي حددتها الأحزاب قد تعوق المهمة، ما يؤدي إلى إجراء انتخابات ثالثة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إنه بعد فرز جميع الأصوات تقريبا يوم الخميس، حصل حزب "أزرق- أبيض" برئاسة جانتس على 33 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، بينما حصل حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو على 31 مقعدا، وادعى كل منهما أن له الحق في تشكيل الحكومة المقبلة. وصرح ديفيد بيتان عضو الكنيست عن حزب