إرهاب

40 قتيلًا جراء تفجير انتحاري أمام مستشفى بأفغانستان

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
أعلنت السلطات المحلية في أفغانستان أن نحو 40 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون جراء تفجير سيارة مفخخة أمام مستشفى في مدينة قلات، مركز محافظة زابل بجنوبي البلاد. وقال غول إسلام سيال، المتحدث باسم حاكم المحافظة، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الجمعة، تأكيده ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة إلى 40 قتيلا و140 جريحا.
ولفت المسؤول إلى أن قتيلين فقط من عناصر الأمن والباقون مدنيون، بينهم أطفال ونساء ومرضى وزوار، قائلا إن المستشفى "مدمر تقريبا".

من جهتها، أعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنه استهدف مكتب مديرية الأمن الوطني الواقع قرب المستشفى. 

طالبان (1)

مقتل 20 شخصا وإصابة 90 في تفجير انتحاري بأفغانستان

قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 90 آخرين، إثر انفجار سيارة مفخخة، اليوم الخميس، في مدينة "قلات" بإقليم "زابل" جنوب غربي أفغانستان. أعلن ذلك عطا جان حقبيان رئيس مجلس الإقليم، في تصريح نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، وقال إن الانفجار تسبب في تدمير جدار إدارة الأمن الوطني، ولم يتطرق رئيس المجلس إلي مزيد من التفاصيل بشأن التفجير. من جانبها، أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية مسئوليتها عن هذا التفجير الانتحاري، قائلة ان الانفجار كان يستهدف مبنى إدارة الاستخبارات.
حركة-طالبان

طالبان تعلن مسؤوليتها عن تفجير كابول

أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن الانفجار الذي استهدف تجمعا انتخابيا في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل 24 شخصًا. ووقع انفجار ضخم وسط العاصمة "كابول"، وسط حشد انتخابي لرئيس أفغانستان، وأوضحت الشرطة أن الانفجار أسفر عن مقتل 24 شخصًا، وفقا لـ"سبوتنيك". وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر الحالي، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رئيس الوزراء. كما قررت الحكومة الأفغانية تجميد مساعيها حول عملية السلام حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
هجوم في كابول - أرشيفية

24 قتيلا في انفجار استهدف تجمعا انتخابيا بكابول

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار ضخم وسط العاصمة "كابول"، وذلك وسط حشد انتخابي لرئيس أفغانستان. وأوضحت الشرطة، أن الانفجار أسفر عن مقتل 24 شخصًا، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، وفقا لـ"سبوتنيك". وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر الحالي، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رئيس الوزراء. كما قررت الحكومة الأفغانية تجميد مساعيها حول عملية السلام حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في 28 سبتمبر الجاري.
طالبان (2)

مقتل 22 مسلحا من طالبان خلال غارات جوية بأفغانستان

قال مسئولون عسكريون أفغانيون، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة الأفغانية شنت عدة غارات جوية على إقليم جازني، ما أسفر عن مقتل 22 مسلحا تابعا لحركة طالبان. ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية عن المسئولين قولهم إن القوات الخاصة اعتقلت أيضا 3 مسلحين خلال الغارات ذاتها ودمرت مخابئ للأسلحة تابعة للحركة. وشنت القوات الخاصة الأفغانية، أمس الإثنين، عمليات أمنية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 من مسلحي طالبان، وتدمير عدة مخابئ للأسلحة في 3 أقاليم مختلفة.
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طالبان (1)

مقتل 20 شخصا وإصابة 90 في تفجير انتحاري بأفغانستان

قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 90 آخرين، إثر انفجار سيارة مفخخة، اليوم الخميس، في مدينة "قلات" بإقليم "زابل" جنوب غربي أفغانستان. أعلن ذلك عطا جان حقبيان رئيس مجلس الإقليم، في تصريح نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، وقال إن الانفجار تسبب في تدمير جدار إدارة الأمن الوطني، ولم يتطرق رئيس المجلس إلي مزيد من التفاصيل بشأن التفجير. من جانبها، أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية مسئوليتها عن هذا التفجير الانتحاري، قائلة ان الانفجار كان يستهدف مبنى إدارة الاستخبارات.
حركة-طالبان

طالبان تعلن مسؤوليتها عن تفجير كابول

أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن الانفجار الذي استهدف تجمعا انتخابيا في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل 24 شخصًا. ووقع انفجار ضخم وسط العاصمة "كابول"، وسط حشد انتخابي لرئيس أفغانستان، وأوضحت الشرطة أن الانفجار أسفر عن مقتل 24 شخصًا، وفقا لـ"سبوتنيك". وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر الحالي، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رئيس الوزراء. كما قررت الحكومة الأفغانية تجميد مساعيها حول عملية السلام حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
هجوم في كابول - أرشيفية

24 قتيلا في انفجار استهدف تجمعا انتخابيا بكابول

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار ضخم وسط العاصمة "كابول"، وذلك وسط حشد انتخابي لرئيس أفغانستان. وأوضحت الشرطة، أن الانفجار أسفر عن مقتل 24 شخصًا، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، وفقا لـ"سبوتنيك". وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر الحالي، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رئيس الوزراء. كما قررت الحكومة الأفغانية تجميد مساعيها حول عملية السلام حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في 28 سبتمبر الجاري.
ديارر

مقتل وإصابة 17 في انفجار بتركيا.. وأردوغان يتوعد المنفذين

قتل أربعة أشخاص وأصيب 13 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة على أحد الطرق جنوب شرقي تركيا، ونقلت شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، عن مسؤولين أتراك قولهم، إن عناصر من منظمة "بي كا كا" الكردية التي تصنفها تركية إرهابية، قاموا بزرع عبوة ناسفة على جانب أحد الطرق بالقرب من بلدة كولب جنوبي البلاد، مضيفة أنه أثناء مرور إحدى السيارات التي تقل قرويين عائدين من العمل انفجرت هذه العبوة، حيث تسبب الانفجار في فقدان سائق السيارة السيطرة على مركبته؛ ما أدى إلى انحرافها عن مسارها ووقوع الحادث.
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