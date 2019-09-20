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40 قتيلًا جراء تفجير انتحاري أمام مستشفى بأفغانستان

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
أعلنت السلطات المحلية في أفغانستان أن نحو 40 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون جراء تفجير سيارة مفخخة أمام مستشفى في مدينة قلات، مركز محافظة زابل بجنوبي البلاد. وقال غول إسلام سيال، المتحدث باسم حاكم المحافظة، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الجمعة، تأكيده ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة إلى 40 قتيلا و140 جريحا.
ولفت المسؤول إلى أن قتيلين فقط من عناصر الأمن والباقون مدنيون، بينهم أطفال ونساء ومرضى وزوار، قائلا إن المستشفى "مدمر تقريبا".

من جهتها، أعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنه استهدف مكتب مديرية الأمن الوطني الواقع قرب المستشفى. 

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بسبب السرقة والتخريب.. نيجيريا تخسر 22 مليون برميل نفط

أعلن المجلس الاقتصادي الوطني النيجيري خسارة 22 مليون برميل نفط خلال ستة أشهر، قيمتها 1,35 مليار دولار، نتيجة للسرقة وأعمال التخريب في أنابيب النفط. وقال حاكم ولاية إيدو جودوين أوباسيكي، عقب اجتماع للمجلس الاقتصادي الوطني في مقر الرئاسة في أبوجا، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، "فُقِد 22,6 مليون برميل نفط خام خلال ستة أشهر، تبلغ قيمتها نحو 1,35 مليار دولار" في الفترة الممتدة بين يناير ويونيو، مضيفا أن الخسارة سوف تتضاعف إذا لم يتم حل المشكلة.
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300 ألف شخص يتظاهرون بأستراليا بسبب تغير المناخ

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رويترز: الغارة الفتاكة بأفغانستان نفذتها أمريكا

أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، أن الغارة الفتاكة التي وقعت شرق أفغانستان وخلفت عشرات القتلى والمصابين، نفذتها طائرة مسيرة أمريكية. وقتل نحو 30 مدنيا وأصيب 45 آخرون على الأقل جراء غارة جوية نفذها الجيش الأفغاني على محافظة ننكرهار شرق البلاد قرب حدود باكستان، حسب معطيات الجيش. وأكد مجلس المحافظة، وفقا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن الغارة التي نفذت ليلة أمس الأربعاء، على منطقة خوكياني استهدفت مجموعة من المدنيين، في أثناء عملهم في منطقة زراعية.
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وزير سعودي: إيرادات الميزانية لن تتأثر بهجوم أرامكو

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن إيرادات الميزانية لن تتأثر بالهجمات الإرهابية الخاصة بأرامكو. وقال الجدعان في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية، "إنه لا يوجد أي تأثير في الجوانب المالية والاقتصادية للهجمات الإرهابية التي تعرض لها معملا نفط أرامكو"، مشيرا إلى نمو إجمالي الإنفاق بنسبة 6.3% في النصف الأول من 2019، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسلة 14.4% خلال نفس الفترة، متوقعا نمو الناتج غير النفطي 2.9% إلى 3% هذا العام.
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لسبب غريب.. منفذ هجوم مسجد النرويج يقتل أخته بالرصاص

كشفت الشرطة النرويجية، اليوم الثلاثاء، أن الأخت الشابة غير الشقيقة للرجل المتهم بشن هجوم على مسجد في النرويج تعرضت لإطلاق نار أربع مرات في نفس يوم الهجوم في أغسطس. وقالت الشرطة إن جوهاني جانجيا اهلي هانسين 17 عامًا، أصيبت بثلاث رصاصات في الرأس ورصاصة في الصدر، وكلها رصاصات قاتلة، وعثر عليها في فراشها ولكن يكن هناك أي دليل على مقاومة. وقال ممثل الادعاء بال فريدريك هجورت كرابي بال لشبكة "ان ار كيه" الإخبارية العامة "لقد أكدنا الآن أن الدافع وراء الجريمة كان أصلها الأسيوي. وقد تأكد هذا من خلال تفسير المتهم".
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تفجير انتحاري يستهدف موقعا قرب سفارة واشنطن بكابول

وقع تفجير انتحاري، اليوم الثلاثاء، العاصمة الأفغانية كابول، في مكان قريب من السفارة الأمريكية وأحد المباني التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع: إن "انتحاريا فجر نفسه قرب ميدان مسعود، الذي يقع إلى جانب مبنى السفارة الأمريكية في كابول"، بحسب قناة "طلوع نيوز" المحلية. وأوضح المصدر أن التفجير وقع بالقرب من أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية في حي الشرطة التاسع في العاصمة، من دون أن يتضح على الفور حجم الأضرار المادية أو الخسائر البشرية الناجمة عنه، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.
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أمير الكويت يُغادر مستشفى في أمريكا بعد تحسن حالته

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة، بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية، والتي تكللت نتائجها بالنجاح وكانت مطمئنة. وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، قد أعلن يوم الأحد الماضي، دخول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى احدى المستشفيات في الولايات المتحدة؛ لاستكمال الفحوصات الطبية، مشيرا إلى أنه تقرر تأجيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي كان مقررا له أمس الخميس، على أن يتم تحديد موعد لاحق للقاء.
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