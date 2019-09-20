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ماذا وراء تعيين «أوبراين» بمنصب مستشار الأمن القومي؟

يتمتع أوبراين بخبرة أقل في مجال الأمن القومي مقارنةً بمستشاري الأمن القومي السابقين، فمن المتوقع أن يتضاءل دور مستشار الأمن القومي في أعقاب رحيل بولتون
تحرير:أحمد سليمان ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م
أوبراين وترامب
أوبراين وترامب
عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روبرت أوبراين، مفاوض الرهائن الأمريكي، في منصب مستشار الأمن القومي الجديد، يوم الأربعاء. وقال ترامب في تغريدة له: "يسرني أن أعلن أنني سأسمي روبرت سي أوبراين، الذي يعمل حاليا مبعوثا رئاسيا خاصا ناجحا جدا لشؤون الرهائن في وزارة الخارجية، مستشارا جديدا للأمن القومي لدينا، لقد عملت طويلا مع روبرت، وسوف يقوم بعمل رائع". جاء هذا الإعلان بعد أسبوع من إقالة جون بولتون، بعد خلافات حول العديد من القضايا، في الوقت الذي يواجه فيه أزمة خارجية بعد الهجوم على منشآت النفط السعودية، والتي ألقت الإدارة باللوم فيها على إيران.
وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن عددا من مساعدي ترامب توقعوا أن يتم الإعلان عن تعيين مستشار جديد للأمن القومي، بعد أن لم يضع تشارلي كوبرمان، القائم بأعمال مستشار الأمن القومي، خططا للسفر إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر لها الأسبوع المقبل. وكان ترامب قد أرسل أوبراين
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دونالد ترامب

أمريكا تُعلن فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه أقر فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، واصفًا العقوبات بأنها تأتي على «أعلى مستوى». وكان ترامب قد قال في وقت سابق، إنه أمر بفرض عقوبات جديدة على طهران، إذ قال في تغريدة له على تويتر:«لقد أمرت وزير الخزانة للتو بزيادة العقوبات بشكل كبير على إيران»، وفقًا لما ذكرته الـcnn. وتعد هذه الخطوة الأمريكية، الأولى تجاه إيران، بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت "أرامكو" النفطية في السعودية السبت الماضي، والذي تتهم واشنطن والرياض، طهران بالوقوف وراءه.
الشرطة-الأمريكية (2)

قتيل و5 جرحى بإطلاق نار قرب البيت الأبيض

أعلنت الشرطة الأمريكية أن شخصا قتل وأصيب 5 آخرون، في تبادل لإطلاق النار في شوارع العاصمة واشنطن، ليس بعيدا عن البيت الأبيض، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال قائد شرطة العاصمة واشنطن، ستيوارت إمرمان، إن الشرطة لم تعتقل أي من المشتبه بهم في إطلاق النار، مشيرا إلى أنها لم تحدد بعد الدافع وراء إطلاق النار، وفق ما ذكرت رويترز. وأوضح إمرمان أن إطلاق النار توقف، مؤكدا أن المحققين يقومون بإجراء مقابلات مع الشهود ويبحثون عن لقطات لكاميرات المراقبة في المكان في محاولة لمعرفة ما جرى.
محمد بن سلمان ومايك بومبيو

بومبيو: أمريكا تدعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تقف مع السعودية، وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها، وإنه لن يتم التسامح مع سلوك النظام الإيراني. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، تأتي تصريحات بومبيو، عقب اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، بقصر السلام في جدة. وأوضحت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن وزير الخارجية الأمريكي شدد خلال الاجتماع على إدانة بلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص والتي تتحمل إيران مسؤوليتها.
الهجوم -على- شركة -أرامكو

مسؤول أمريكي: «هجوم أرامكو» انطلق من جنوب غرب إيران

قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية انطلق من جنوب غرب إيران، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» على لسان المسؤول. وبحسب قناة «العربية»، قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، اشترطوا عدم نشر أسمائهم، إن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية شمل طائرات مسيرة وصواريخ كروز، مما يظهر أن الهجوم شمل قدرا من التعقيد والتطور أعلى مما كان يعتقد في بادئ الأمر. وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن الجيش الأمريكي مستعد بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتا شركة أرامكو في السعودية.
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حادث أرامكو كشف عيوب سياسة ترامب في الشرق الأوسط

بدا من الواضح أن حالة التردد والازدواجية السياسية، لا تزال تسيطر على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتحديد تجاه التهديدات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي بدوره يرسم معالم التخبط في الإدارة الأمريكية. الرئيس الأمريكي وضع نفسه في موقف سياسي مزدوج الأفكار والرؤية بشأن إيران، بدا من الصعب الخروج منه، وهو الأمر الذي وصفه بعض الخبراء بأنه مأزق يصبح أكثر صعوبة مع كل جولة من التصعيد مع طهران، بما ينذر بخطر شديد في المنطقة.
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ترامب عن تجسس إسرائيل على البيت الأبيض: مش قادر أصدق

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن إمكانية تجسس إسرائيل على البيت الأبيض، واصفًا إياها بـ"الأمر الذي لا يصدق"، وقال ترامب في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة "الجمينار" الأمريكية اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني: "لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا. إنني بالفعل يصعب علي تصديق ذلك"، مؤكدًا أنه يتمتع بعلاقات جيدة جدًا مع إسرائيل. مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية رحبت بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، مُضيفًا "كل شئ ممكن، لكنني لا أصدق هذا الأمر".
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الاقتصاد يدفع ترامب لسقوط جديد على مستوى الشعبية

وسط انتقادات لما يوصف بعنصرية التغريدات والحروب التجارية وخرائط الأعاصير، انخفض معدل الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قليلا منذ منتصف يوليو، متأثرًا بالعديد من الأمور السياسية والاقتصادية التي هزت أداء بلاده في السنوات الأخيرة. وخلال الفترة الماضية كان لبعض الملفات مثل الحرب التجارية والصراع السياسي والاقتصادي مع الصين وروسيا، دور مؤثر في هز معدلات الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي، والذي تأثر بشكل مباشر بتلك الملفات التي كان لها تأثير كبير على أداء ترامب بشكل عام.
ترامب

ترامب: بولتون «شخص قاسي».. و5 مرشحين لخلافته

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن جون بولتون الذي أقاله من منصب مستشار الأمن القومي "ارتكب أخطاء كبيرة" خلال عمله في البيت الأبيض، لافتا إلى أنه لم يكن منسجما مع بعض الأعضاء المهمين في الإدارة، ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، عن ترامب خلال حديثه للصحفيين قوله إنه ينظر في خمسة مرشحين يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة وسيجرى الإعلان عن الخليفة المرتقب لبولتون خلال الأسبوع، لكنه لم يذكر أسماء المرشحين للمنصب الكبير في البيت الأبيض.
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