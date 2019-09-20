ماذا وراء تعيين «أوبراين» بمنصب مستشار الأمن القومي؟

يتمتع أوبراين بخبرة أقل في مجال الأمن القومي مقارنةً بمستشاري الأمن القومي السابقين، فمن المتوقع أن يتضاءل دور مستشار الأمن القومي في أعقاب رحيل بولتون

تحرير:أحمد سليمان ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روبرت أوبراين، مفاوض الرهائن الأمريكي، في منصب مستشار الأمن القومي الجديد، يوم الأربعاء. وقال ترامب في تغريدة له: "يسرني أن أعلن أنني سأسمي روبرت سي أوبراين، الذي يعمل حاليا مبعوثا رئاسيا خاصا ناجحا جدا لشؤون الرهائن في وزارة الخارجية، مستشارا جديدا للأمن القومي لدينا، لقد عملت طويلا مع روبرت، وسوف يقوم بعمل رائع". جاء هذا الإعلان بعد أسبوع من إقالة جون بولتون، بعد خلافات حول العديد من القضايا، في الوقت الذي يواجه فيه أزمة خارجية بعد الهجوم على منشآت النفط السعودية، والتي ألقت الإدارة باللوم فيها على إيران.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن عددا من مساعدي ترامب توقعوا أن يتم الإعلان عن تعيين مستشار جديد للأمن القومي، بعد أن لم يضع تشارلي كوبرمان، القائم بأعمال مستشار الأمن القومي، خططا للسفر إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر لها الأسبوع المقبل. وكان ترامب قد أرسل أوبراين

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن عددا من مساعدي ترامب توقعوا أن يتم الإعلان عن تعيين مستشار جديد للأمن القومي، بعد أن لم يضع تشارلي كوبرمان، القائم بأعمال مستشار الأمن القومي، خططا للسفر إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر لها الأسبوع المقبل.

وكان ترامب قد أرسل أوبراين شخصيا، لمساعدة مغني الراب الأمريكي "آيساب روكي" المسجون في السويد، وإطلاق سراحه في وقت سابق من هذا العام.

وخلال تقديمه أوبراين للصحفيين في مطار لوس أنجلوس الدولي، أشاد ترامب بسجله الهائل في تأمين إطلاق سراح الرهائن، وقال: "نعرف بعضنا بعضا جيدًا"، مضيفًا أن "روبرت كان رائعًا" كمفاوض للرهائن، حيث لم تنفق الولايات المتحدة أي أموال لتأمين إطلاق سراح أي رهائن.

كما أثنى أوبراين على ترامب في تصريحات مقتضبة في أثناء وقوفه إلى جانب الرئيس، وقال "إنه لشرف لي أن أخدم مع الرئيس، نتطلع إلى سنة ونصف سنة أخرى من السلام بالاعتماد على القوة"، وأضاف: "لقد حققنا نجاحات هائلة في السياسة الخارجية تحت قيادة الرئيس ترامب، وأتوقع أن تستمر تلك النجاحات".

ميل للإطراء

أجرى مفاوض الرهائن مقابلة مع الرئيس والقائم بأعمال كبير موظفي البيت ميك مولفاني، الأسبوع الماضي، وحظى أوبراين بدعم وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي أصبح الآن الصوت الأكثر نفوذا في فريق ترامب للأمن القومي.

ورد ترامب، المعروف عنه حبه للإطراء والمجاملات، على الثناء من أوبراين في التغريدات والمحادثات المختلفة، ما يشير إلى أن مستشار الأمن القومي الجديد يعرف أيضًا كيفية التعامل مع الرئيس ومزاجه المتغير.

في الوقت نفسه منح أوبراين، ترامب الفرصة للظهور بمظهر جيد، حيث منحه أرقامًا ونجاحات يتباهى بها في التغطية الإعلامية البارزة، ففي حديثه إلى الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، يوم الثلاثاء، أبرز ترامب مرة أخرى ثناء أوبراين عليه في تأمين إطلاق سراح الرهائن.

وقال ترامب وفقا لعدد من الصحفيين كانوا على متن الطائرة الرئاسية معه، إن "روبرت أوبراين قال إن ترامب هو أعظم مفاوض رهائن في التاريخ، إنه على صواب".

هل تمهد إقالة بولتون لعودة ترامب وروحاني للمفاوضات؟

ترامب يبحث عن التوافق

وفي هذا السياق، أشار أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض، وفقا لما نقلته عنه الشبكة الأمريكية، إلى أن اختيار أوبراين يُظهر أن ترامب "يريد بناء التوافق، وليس الاستعراض" في هذا المنصب، ما يشير إلى أن أوبراين سيقلل من مكانته ويعمل مع الآخرين في الإدارة بشكل أفضل مما فعل جون بولتون.

وعلى الرغم من ذلك، يتمتع أوبراين بخبرة أقل بكثير في مجال الأمن القومي أو السياسة الخارجية مقارنةً بمستشاري الأمن القومي السابقين، فمن المتوقع أن يتضاءل دور مستشار الأمن القومي في أعقاب رحيل بولتون، حيث يعتمد ترامب بشكل متزايد على غرائزه.

ومن جانبه هنأ ميت رومني السيناتور الجمهوري، أوبراين، الذي عمل مستشارًا في حملته الانتخابية لعام 2012، في تغريدة، الثلاثاء الماضي، وقال فيها: "تهانينا لصديقي روبرت أوبراين، الذي عينه الرئيس ليقوم بدور مستشار الأمن القومي، وبصفته المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، فقد تابع بحزم الإفراج عن الرهائن الأمريكيين في الخارج، إنه رجل يتمتع بأعلى درجات النزاهة".

وكان ترامب يفكر في عدد من المرشحين الآخرين لهذا المنصب، وأمس وضع قائمة بخمسة أشخاص لتولي هذا المنصب، ضمنهم أوبراين، وهم ريكي واديل، وفريد فليتز، وكيث كيلوج، وليزا جوردون- هاجرتي.

ومن بين المسؤولين الآخرين الذين يُعتقد أنهم كانوا مرشحين لتولي هذا المنصب، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، المقرب من كبير مستشاري ترامب وصهره جاريد كوشنر، لكن تم انتقاده من قبَل مستشارين آخرين.

وطلب ترامب توصيات بشأن الاختيار من المستشارين والأصدقاء، لكن المسؤولين قالوا إنه من المرجح أن يعتمد بشكل أساسي على نصيحة بومبيو.

وقال ترامب، الأسبوع الماضي، إنه سأل وزير خارجيته عما إذا كان مهتما أيضًا بتولي منصب مستشار الأمن القومي، لكنه رفض.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن ترامب اختار أوبراين في الوقت الذي يواجه فيه أزمة أخرى في السياسة الخارجية في أعقاب الهجوم على حقول النفط السعودية.

وفي معرض تفكيره في خيارات ضد طهران، يجد الرئيس الأمريكي نفسه في اتجاهات متعارضة، ففي الوقت الذي يسعى فيه منذ فترة طويلة إلى الظهور بمظهر القوي ضد إيران، فإنه يواجه وعده للناخبين بأنه لن يُدخل الجيش الأمريكي في أي حرب أخرى في الشرق الأوسط، ويقول إنه منفتح على الدخول في مفاوضات، وهو ما يرغب في التمسك به قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة المقرر لها فبراير 2020.

ماذا وراء إقالة جون بولتون من منصبه؟

وذكرت "سي إن إن" أن ترامب سعى خلال لقاءاته مع المرشحين لتولي منصب مستشار الأمن القومي الجديد، إلى تحديد ما إذا كان المتنافسون على هذا المنصب يتفقون مع وجهة نظره الشاملة بأن الولايات المتحدة يجب أن تحد من أنشطتها في الخارج، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.