إفراطك في هذه الأطعمة غير الصحية يهددك بنقص المعادن

في الوقت الذي تبحث فيه عن الشيكولاتة في كل مكان وتتناولها بشراهة، فإن هذا الأمر غالبا ما يرتبط بنقص المغنيسيوم، فهذا المعدن لديه دور كبير داخل الجسم

تحرير:فيروز ياسر ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

أطعمة غير صحية

تناولنا أطعمة غير صحية أمر عادي تماما، يحدث لكل شخص خلال مرحلة معينة من عمره أو قد يستمر طويلا، وسواء كان الأمر يتعلق ببعض الشيكولاتة أو رقائق البطاطس المالحة أو حتى البرجر، فمن الصعب حقا مقاومتها عند رؤيتها أو شم رائحتها. ما يزيد الطين بلة أن تناول تلك النوعية من الأطعمة لا يخلصك من رغبتك الأولية في تناولها، بل يضعف جهاز المناعة ويسبب السمنة، والسبب في ذلك هو أن شغف الطعام هو علامة تحذير بأن جسمك في حاجة ماسة إلى بعض المعادن، وذلك حسبما ذكر موقع Daily Health Post.

1- الشيكولاتة في الوقت الذي تبحث فيه عن الشيكولاتة في كل مكان وتتناولها بشراهة، فإن هذا الأمر غالبا ما يرتبط بنقص المغنيسيوم، فهذا المعدن لديه دور كبير داخل الجسم، وعلى الرغم من ذلك فإن العديد من الأشخاص ليس لديهم الكمية اللازمة بداخل الجسم. اقرأ أيضا: تجنب المكرونة والجبنة للوقاية من السرطان المغنيسيوم