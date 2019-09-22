إفراطك في هذه الأطعمة غير الصحية يهددك بنقص المعادن

في الوقت الذي تبحث فيه عن الشيكولاتة في كل مكان وتتناولها بشراهة، فإن هذا الأمر غالبا ما يرتبط بنقص المغنيسيوم، فهذا المعدن لديه دور كبير داخل الجسم
تناولنا أطعمة غير صحية أمر عادي تماما، يحدث لكل شخص خلال مرحلة معينة من عمره أو قد يستمر طويلا، وسواء كان الأمر يتعلق ببعض الشيكولاتة أو رقائق البطاطس المالحة أو حتى البرجر، فمن الصعب حقا مقاومتها عند رؤيتها أو شم رائحتها.
ما يزيد الطين بلة أن تناول تلك النوعية من الأطعمة لا يخلصك من رغبتك الأولية في تناولها، بل يضعف جهاز المناعة ويسبب السمنة، والسبب في ذلك هو أن شغف الطعام هو علامة تحذير بأن جسمك في حاجة ماسة إلى بعض المعادن، وذلك حسبما ذكر موقع Daily Health Post.
1- الشيكولاتة
في الوقت الذي تبحث فيه عن الشيكولاتة في كل مكان وتتناولها بشراهة، فإن هذا الأمر غالبا ما يرتبط بنقص المغنيسيوم، فهذا المعدن لديه دور كبير داخل الجسم، وعلى الرغم من ذلك فإن العديد من الأشخاص ليس لديهم الكمية اللازمة بداخل الجسم.
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المغنيسيوم
1- الشيكولاتة
في الوقت الذي تبحث فيه عن الشيكولاتة في كل مكان وتتناولها بشراهة، فإن هذا الأمر غالبا ما يرتبط بنقص المغنيسيوم، فهذا المعدن لديه دور كبير داخل الجسم، وعلى الرغم من ذلك فإن العديد من الأشخاص ليس لديهم الكمية اللازمة بداخل الجسم.
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المغنيسيوم ضروري لأكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي في الجسم، وهو معروف أيضًا بقدرته على حصول الجسم على الاسترخاء، ويمكنك الحصول عليه إذا تناولت "المكسرات، الأفوكادو، البذور، الأرز"، بالإضافة إلى الموز.
2- الأطعمة السكرية
الإفراط في تناول السكريات أمر في غاية التعقيد، حيث يكشف ذلك عن نقص أكثر من معدن بالجسم، فعندما تنقص المعادن التالية بداخل جسمك، فأنت عرضة لتناول السكريات بشكل مبالغ فيه:
- الكروم يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.
- الفسفور يساعد الجسم على إنتاج الطاقة.
- الكبريت يساعد على إزالة السموم.
- التربتوفان منظم للسيروتونين.
وأفضل طريقة لإنهاء الرغبة الشديدة في تناول السكر هي تناول طعام أكثر صحة، ما يساعد على إعادة وجود هذه المعادن إلى جسمك بالكامل.
3- الكربوهيدرات المكررة
إذا كنت تتناول الكثير من الكربوهيدرات، لكنك لا تعلم السبب الرئيسي في تلك الرغبة الشديدة، إذن أنت لديك نقص في النيتروجين، وللتغلب على هذا الأمر، ليس عليك سوى إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالنيتروجين إلى نظامك الغذائي؛ مثل البيض والبطاطا والبقوليات.
الرغبة الشديدة في الأطعمة الأخرى
الرغبة الشديدة في الأطعمة التالية أقل شيوعا، لكنها يمكن أن تحدث، وهي كالآتي:
- الأطعمة الدهنية والدسمة تنذرك بأن لديك نقصا في الكالسيوم بالجسم، وبالتالي أنت في حاجة إلى التركيز على الأطعمة الغنية بهذا العنصر، حيث يمكنك تناول الألبان والخضراوات الورقية كالبروكلي.
- هناك ما يسمى بالرغبة الشديدة في تناول الثلج، وهذا الأمر عندما يتحول إلى عادة فإنه يكشف عن نقص الحديد في جسمك، لذا سيكون عليك تناول الأطعمة الغنية بهذا العنصر قبل أن تصاب بفقر الدم ومشكلات صحية أخرى، لذا عليك تناول الخضراوات الورقية والأعشاب البحرية الصالحة للأكل.
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- رغبتك في تناول الأطعمة المالحة تعني أن لديك نقصا في الكلوريد أو السيليكون، لذا حاول إضافة المزيد من الأسماك والمكسرات والبذور إلى نظامك الغذائي.
للحفاظ على الصحة بشكل عام تناول الأطعمة التالية:
1- السبانخ
كوب واحد من السبانخ يحتوي على 150 ملليجرام من المغنسيوم، باعتباره أحد المعادن المهمة لصحة الجسم، فحاول أن تتناول السبانخ 3 مرات في الأسبوع.
2- البامية
مصدر جيد للمغنسيوم، حيث إن كوبا واحدا من البامية غني بـ70 ملليجراما من المغنسيوم، فما المانع من إدراج البامية ضمن نظامك الغذائي اليومي؟!
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3- البروكلي
يحتوي على كمية صغيرة من المغنسيوم، فكوب واحد من البروكلي يعادل 33 ملليجراما من المغنسيوم، ولكنه ما زال مصدرا جيدا للحصول على المغنسيوم.