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إفراطك في هذه الأطعمة غير الصحية يهددك بنقص المعادن

في الوقت الذي تبحث فيه عن الشيكولاتة في كل مكان وتتناولها بشراهة، فإن هذا الأمر غالبا ما يرتبط بنقص المغنيسيوم، فهذا المعدن لديه دور كبير داخل الجسم
تحرير:فيروز ياسر ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
أطعمة غير صحية
أطعمة غير صحية
تناولنا أطعمة غير صحية أمر عادي تماما، يحدث لكل شخص خلال مرحلة معينة من عمره أو قد يستمر طويلا، وسواء كان الأمر يتعلق ببعض الشيكولاتة أو رقائق البطاطس المالحة أو حتى البرجر، فمن الصعب حقا مقاومتها عند رؤيتها أو شم رائحتها. ما يزيد الطين بلة أن تناول تلك النوعية من الأطعمة لا يخلصك من رغبتك الأولية في تناولها، بل يضعف جهاز المناعة ويسبب السمنة، والسبب في ذلك هو أن شغف الطعام هو علامة تحذير بأن جسمك في حاجة ماسة إلى بعض المعادن، وذلك حسبما ذكر موقع Daily Health Post.
1- الشيكولاتة في الوقت الذي تبحث فيه عن الشيكولاتة في كل مكان وتتناولها بشراهة، فإن هذا الأمر غالبا ما يرتبط بنقص المغنيسيوم، فهذا المعدن لديه دور كبير داخل الجسم، وعلى الرغم من ذلك فإن العديد من الأشخاص ليس لديهم الكمية اللازمة بداخل الجسم. اقرأ أيضا: تجنب المكرونة والجبنة للوقاية من السرطان المغنيسيوم
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جريب-فروت

لفقدان الوزن تناول الجريب فروت قبل الوجبات الأساسية

دهون البطن من أكثر الأشياء المزعجة في حياتنا، ونحاول قدر الإمكان ممارسة التمرينات الرياضية، لأجل التخلص من هذا العبء، إضافة إلى ذلك توجد بعض الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها؛ على سبيل المثال الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من الدهون، والمشروبات الغازية، والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية أن تناول الجريب فروت قبل الوجبات الرئيسية يساعد على حرق دهون المعدة؛ لأنه منخفض في السعرات الحرارية. وذلك نقلا عن "express".
الجوافة

الجوافة مفيدة.. تعالج الكحة وتخفف الآم الحيض

اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة صحية من فاكهة وخضراوات يساعد بشكل كبير في حماية الجسم من أمراض كثيرة، ويعمل على تقوية المناعة. الجوافة من الفواكه المفيدة التي يجب الحرص على تناولها، خاصة أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة، فهي غنية بفيتامين سي وج، وتحتوي على نسبة عالية من السكر، وبها الكالسيوم والحديد والفسفور وفتيامين أ، كما ينصح الأطباء بتناول الجوافة في فصل الشتاء وبشكل خاص للأطفال لتقوية المناعة ومقاومة أعراض البرد لدى الكبار والصغار. في التقرير التالي نتناول فوائد الجوافة الصحية التي ستجعلك تتناولها بشكل يومي.
كيتو-دايت

تجنب المكرونة والجبنة للوقاية من السرطان

يحاول العلماء مع الأطباء البحث عن طرق فعالة للتخلص من السرطان، بما في ذلك ابتكار عقاقير طبية، أو التوصل لنظام غذائي صحي يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة، كالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات الهامة، وبما إن السرطان أصبح وباء منتشر بيننا، علينا بالابتعاد عن الأطعمة المصنعة، والغنية بكميات كبيرة من الدهون، بما في ذلك الوجبات السريعة، إذ حاول قدر الإمكان استهلاك أطعمة صحية تمدك بما يجعل جسمك قويًا بدرجة كافية لمكافحة المرض، نقلًا عن "timesofindia".
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