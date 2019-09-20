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تحدوا الشرطة.. أول احتجاج بالجزائر منذ إعلان موعد الانتخابات

تحرير:رويترز ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م
احتجاجات الجزائر
احتجاجات الجزائر
توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين صباح اليوم الجمعة، وذلك للمشاركة في مسيرة بوسط الجزائر العاصمة، في أول اختبار مهم لحركة الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر بعد أن حددت الحكومة موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر، إذ نظم المحتجون المسيرة على الرغم من اعتقال السلطات عددا من النشطاء البارزين في المعارضة على مدى الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من إصدار قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء الماضي، أمرا لقوات الأمن بإيقاف واحتجاز أي حافلات أو عربات تستخدم في نقل محتجين إلى العاصمة.
وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، قد أعلن، الأحد الماضي، في خطاب بثه التليفزيون الجزائري، ديسمبر المقبل، موعدا للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أنه وقع مرسوما رئاسيا بدعوة الهيئة الناخبة. وقال ابن صالح: «لقد قررت أن موعد الانتخابات الرئاسية سيكون الخميس 12 ديسمبر 2019»،
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قرار حكومي بشأن دفن زين العابدين بن علي في تونس

أكدت رئاسة الحكومة التونسية أنها ستستجيب لطلب دفن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في تونس في حال طلبت عائلته ذلك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام حكومية. ونقلت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، عن مصدر مسؤول في رئاسة الحكومة قوله، أمس الخميس، إن "الحكومة ستعمل على أن تتم مراسم الدفن في أحسن الظروف". ويأتي تعقيب الحكومة التونسية على مسألة دفن زين العابدين بن علي بعد ساعات من إعلان محاميه عن وفاته في المملكة العربية السعودية عن 83 عاما، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية".
غارة لمقاتلات التحالف - أرشيفية

تدمير 4 مواقع لتفخيخ الزوارق المسيرة شمال الحديدة

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن البدء في تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، طلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة حفاظًا على أرواهم وحرصًا على سلامتهم. وقال التحالف إنه تمكن من تدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية، مشيرا إلى أن تدمير المواقع المعادية يسهم في حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.
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هل تدفع السعودية الدول للمشاركة في حماية الملاحة؟

أصبحت حماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع الدولي مع بدء استهداف الناقلات النفطية في مياه الخليج منذ شهر يونيو الماضي. فقد دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تشكيل قوة بحرية دولية تعمل على تأمين الملاحة الدولية في الخليج، وذلك على خلفية الحوادث المتكررة التي طالت في الأشهر الماضية ناقلات نفط في مياه المنطقة، لا سيما احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية ردا على احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق في يوليو الماضي.
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السعودية تعلق على إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران

علقت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، على إمكانية الرد عسكريا على الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط، والتي ألقت باللوم على إيران. وقال السفير السعودي لدى ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ولكن عليك مناقشة ذلك جيدًا"، وفقًا لـ"إذاعة دويتشلاندفنك الألمانية". وتابع: "ما زلنا نعمل على المكان الذي أطلقت منه ولكن من أين أتوا.. إيران تقف وراءهم بكل تأكيد، لأنها قامت ببنائها، ويمكن إطلاقها فقط بمساعدة إيرانية".
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الجزائر: بدء الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر المقبل

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، اليوم الأحد، في خطاب بثه التليفزيون الجزائري، ديسمبر المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أنه وقع مرسوما رئاسيا بدعوة الهيئة الناخبة، إذ قال بن صالح: «لقد قررت أن موعد الانتخابات الرئاسية سيكون الخميس 12 ديسمبر 2019»، داعيًا الشعب الجزائري التوجه لصناديق الاقتراع في يوم 12 ديسمبر قائلا: «أدعوكم لجعل هذا الموعد مسارا لتجديد دولتنا والعمل جماعيا بقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكن شعبنا من اختيار رئيس يترجم تطلعاته».
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إعفاء «أمين العليا للانتخابات الجزائرية» من منصبه

أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، قرارًا بإعفاء الأمين العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مهامه، وفقا لصحيفة النهار الجزائرية. وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن "الرئيس الجزائري المؤقت، أعفى فؤاد مخلوف، الأمين العام للهيئة، من مهامه، تمهيدا لتأسيس اللجنة الجديدة وفقا للقانون الجديد الذي أقره مجلس النواب". ووقع كذلك عبد القادر بن صالح على القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن تأسيس سلطة وطنية مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات في الجزائر، وكذلك على القانون المتعلق بتنظيم الانتخابات.
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احتجاجات في الجزائر تدعو إلى رحيل قائد الجيش

يواصل آلاف الجزائريين مسيراتهم الاحتجاجية في العاصمة ومدن أخرى للأسبوع الـ 30 على التوالي، في الوقت الذي يؤيد فيه الجيش ولجنة الحوار إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، إذ ردد عدد من المحتجين في شوارع العاصمة، اليوم الجمعة، هتافات تدعو إلى رحيل قائد الجيش، أحمد قايد صالح، كما طالبوا بإطلاق سراح الناشط السياسي، كريم طابو، الذي اعتقل أول أمس.. وتأتي احتجاجات اليوم بعد تقديم هيئة الوساطة والحوار توصياتها للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، قبل أيام، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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السيول تحاصر الطرق وتغرق المترو في الجزائر (فيديو)

أعلنت السلطات الجزائرية، مساء أمس الخميس، حالة استنفار قصوى بالجزائر العاصمة بسبب تساقط كميات كبيرة من الأمطار تجاوزت "40 ملم" تسببت فى سيول جارفة أغرقت جميع أحياء ولاية الجزائر في المياه والأوحال. ووفق تقارير محلية شهدت الجزائر العاصمة، هطول أمطار غزيرة لساعات طويلة نتجت عنها سيول جارفة تسببت في عرقلة حركة السير في عدة مناطق وغلق العديد من الطرقات الرئيسية، بالإضافة إلى تحويل جميع الرحلات الجوية نحو مطارات شرقى البلاد، وذلك بحسب سكاى نيوز عربية.
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