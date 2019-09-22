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لفقدان الوزن تناول الجريب فروت قبل الوجبات الأساسية

يوصى بتناول نصف حبة من الجريب فروت قبل نصف ساعة تقريبًا من تناول بعض الوجبات اليومية، يقال إنها تساعد على الشعور بمزيد من الشبع وتناول كميات أقل من السعرات الحرارية
تحرير:إسراء سليمان ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
فوائد الجريب فروت
فوائد الجريب فروت
دهون البطن من أكثر الأشياء المزعجة في حياتنا، ونحاول قدر الإمكان ممارسة التمرينات الرياضية، لأجل التخلص من هذا العبء، إضافة إلى ذلك توجد بعض الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها؛ على سبيل المثال الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من الدهون، والمشروبات الغازية، والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية أن تناول الجريب فروت قبل الوجبات الرئيسية يساعد على حرق دهون المعدة؛ لأنه منخفض في السعرات الحرارية. وذلك نقلا عن "express".
عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يمكن لإخصائي التغذية اختيار بعض الخطط الفعالة المستخدمة في فقدان الوزن؛ على سبيل المثال "حمية الكيتو"، وهي أحد الأنظمة الغذائية المشهورة في عالم "الدايت"، وتعتمد على استهلاك كميات قليلة من الكربوهيدرات، ما يؤدي إلى فقدان سريع في الوزن. وعلى الجانب الآخر، يحاول العديد
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الرغبة-في-تناول-السكريات

إفراطك في هذه الأطعمة غير الصحية يهددك بنقص المعادن

تناولنا أطعمة غير صحية أمر عادي تماما، يحدث لكل شخص خلال مرحلة معينة من عمره أو قد يستمر طويلا، وسواء كان الأمر يتعلق ببعض الشيكولاتة أو رقائق البطاطس المالحة أو حتى البرجر، فمن الصعب حقا مقاومتها عند رؤيتها أو شم رائحتها. ما يزيد الطين بلة أن تناول تلك النوعية من الأطعمة لا يخلصك من رغبتك الأولية في تناولها، بل يضعف جهاز المناعة ويسبب السمنة، والسبب في ذلك هو أن شغف الطعام هو علامة تحذير بأن جسمك في حاجة ماسة إلى بعض المعادن، وذلك حسبما ذكر موقع Daily Health Post.
الجوافة

الجوافة مفيدة.. تعالج الكحة وتخفف الآم الحيض

اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة صحية من فاكهة وخضراوات يساعد بشكل كبير في حماية الجسم من أمراض كثيرة، ويعمل على تقوية المناعة. الجوافة من الفواكه المفيدة التي يجب الحرص على تناولها، خاصة أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة، فهي غنية بفيتامين سي وج، وتحتوي على نسبة عالية من السكر، وبها الكالسيوم والحديد والفسفور وفتيامين أ، كما ينصح الأطباء بتناول الجوافة في فصل الشتاء وبشكل خاص للأطفال لتقوية المناعة ومقاومة أعراض البرد لدى الكبار والصغار. في التقرير التالي نتناول فوائد الجوافة الصحية التي ستجعلك تتناولها بشكل يومي.
كيتو-دايت

تجنب المكرونة والجبنة للوقاية من السرطان

يحاول العلماء مع الأطباء البحث عن طرق فعالة للتخلص من السرطان، بما في ذلك ابتكار عقاقير طبية، أو التوصل لنظام غذائي صحي يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة، كالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات الهامة، وبما إن السرطان أصبح وباء منتشر بيننا، علينا بالابتعاد عن الأطعمة المصنعة، والغنية بكميات كبيرة من الدهون، بما في ذلك الوجبات السريعة، إذ حاول قدر الإمكان استهلاك أطعمة صحية تمدك بما يجعل جسمك قويًا بدرجة كافية لمكافحة المرض، نقلًا عن "timesofindia".
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