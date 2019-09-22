لفقدان الوزن تناول الجريب فروت قبل الوجبات الأساسية

يوصى بتناول نصف حبة من الجريب فروت قبل نصف ساعة تقريبًا من تناول بعض الوجبات اليومية، يقال إنها تساعد على الشعور بمزيد من الشبع وتناول كميات أقل من السعرات الحرارية

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

فوائد الجريب فروت

دهون البطن من أكثر الأشياء المزعجة في حياتنا، ونحاول قدر الإمكان ممارسة التمرينات الرياضية، لأجل التخلص من هذا العبء، إضافة إلى ذلك توجد بعض الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها؛ على سبيل المثال الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من الدهون، والمشروبات الغازية، والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية أن تناول الجريب فروت قبل الوجبات الرئيسية يساعد على حرق دهون المعدة؛ لأنه منخفض في السعرات الحرارية. وذلك نقلا عن "express".

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يمكن لإخصائي التغذية اختيار بعض الخطط الفعالة المستخدمة في فقدان الوزن؛ على سبيل المثال "حمية الكيتو"، وهي أحد الأنظمة الغذائية المشهورة في عالم "الدايت"، وتعتمد على استهلاك كميات قليلة من الكربوهيدرات، ما يؤدي إلى فقدان سريع في الوزن. وعلى الجانب الآخر، يحاول العديد