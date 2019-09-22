لفقدان الوزن تناول الجريب فروت قبل الوجبات الأساسية

يوصى بتناول نصف حبة من الجريب فروت قبل نصف ساعة تقريبًا من تناول بعض الوجبات اليومية، يقال إنها تساعد على الشعور بمزيد من الشبع وتناول كميات أقل من السعرات الحرارية
دهون البطن من أكثر الأشياء المزعجة في حياتنا، ونحاول قدر الإمكان ممارسة التمرينات الرياضية، لأجل التخلص من هذا العبء، إضافة إلى ذلك توجد بعض الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها؛ على سبيل المثال الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من الدهون، والمشروبات الغازية، والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية أن تناول الجريب فروت قبل الوجبات الرئيسية يساعد على حرق دهون المعدة؛ لأنه منخفض في السعرات الحرارية. وذلك نقلا عن "express".
عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يمكن لإخصائي التغذية اختيار بعض الخطط الفعالة المستخدمة في فقدان الوزن؛ على سبيل المثال "حمية الكيتو"، وهي أحد الأنظمة الغذائية المشهورة في عالم "الدايت"، وتعتمد على استهلاك كميات قليلة من الكربوهيدرات، ما يؤدي إلى فقدان سريع في الوزن. وعلى الجانب الآخر، يحاول العديد
عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يمكن لإخصائي التغذية اختيار بعض الخطط الفعالة المستخدمة في فقدان الوزن؛ على سبيل المثال "حمية الكيتو"، وهي أحد الأنظمة الغذائية المشهورة في عالم "الدايت"، وتعتمد على استهلاك كميات قليلة من الكربوهيدرات، ما يؤدي إلى فقدان سريع في الوزن. وعلى الجانب الآخر، يحاول العديد من الأشخاص البحث عن خطط أخرى أكثر فاعلية، وإلى جانب النظام الغذائي والتمارين الرياضية، هناك أشياء أخرى أثبتت قدرتها على زيادة سرعة عملية إنقاص الوزن، حيث أثبتت العديد من الأبحاث أن تناول الجريب فروت قبل وجبات الطعام اليومية يساعد في فقدان الوزن وحرق الدهون في البطن.
كيف يعمل؟
يحتوي الجريب فروت على معدلات عالية من مضادات الأكسدة، إضافة إلى المواد الغذائية والألياف، كما أنه يعد من الفواكه الحمضية التي يمكن تناولها في ما يتعلق بفقدان الوزن.
يقول خبراء التغذية إنه يتميز بالعديد من الخصائص المرتبطة بفقدان الوزن، خاصة أنه غني بالألياف الغذائية التي تزيد من معدلات الشبع، وتعمل على فقدان الوزن بشكل سريع، وتقليل السعرات الحرارية، كما أظهرت العديد من الدراسات أن لديه العديد من الفوائد الصحية القوية، حيث إنه منخفض في السعرات الحرارية، وهو أمر مفيد لخسارة الوزن.
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على الرغم من أنه يوصى بأن تتناول المرأة نحو 2000 سعر حراري يوميا، ويأكل الرجال 2500 للحفاظ على السعرات الحرارية، فإن العجز في السعرات الحرارية ضروري بالفعل لفقدان الوزن، ولأن الطاقة الزائدة يتم تخزينها على هيئة دهون في الجسم، فعلى الراغبين في فقدان الوزن حرق سعرات حرارية أكثر مما يأكلون لإنقاص الوزن.
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وفقا لموقع health line.com، يمكن للمرأة تناول 1500 سعر حراري لتفقد 0.45 كيلوجرام من وزنها أسبوعيا، في حين أن الرجال يمكنهم تناول 2000 سعر حراري، ولكن كيف يمكن تطبيق ذلك؟
نظرًا لانخفاض عدد السعرات الحرارية في الجريب فروت، ووجود معدلات عالية من الألياف الغذائية، سيستفيد الراغبون في فقدان الوزن منها من خلال تناول واحدة في اليوم، إضافة إلى ذلك، أظهرت بعض الأبحاث والأدلة أن تناول فاكهة أو وجبة صغيرة قبل الوجبة الأساسية، يمكن أن يؤدي إلى تناول سعرات حرارية أقل، ومن خلال دراسة أجريت على 91 شخصًا يعانون من السمنة المفرطة، خلال 12 أسبوعًا، أدى تناول نصف حبة جريب فروت قبل الوجبات إلى إنقاص الوزن بمقدار 1.6 كجم.
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وقد وجدت دراسات أخرى آثارا مماثلة لخفض الوزن؛ على سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات أن المشاركين سجلوا انخفاضا كبيرا في حجم الخصر عند تناولهم جريب فروت يوميا مع وجباتهم؛ لذا يوصى بتناول نصف حبة من الجريب فروت قبل نصف ساعة تقريبا من تناول بعض الوجبات اليومية، حيث يقال إنها تساعد على الشعور بمزيد من الشبع وتناول كميات أقل من السعرات الحرارية الكلية.
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