رياضة

لامبارد يعلن غياب لاعب وسط تشيلسي عن مواجهة الريدز

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م
لامبارد
لامبارد
كشف فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي إن فريق البلوز سيجري تقييما أخيرًا لحالة لاعب وسط الفريق ماسون مونت، قبل مواجهة نظيره ليفربول متصدر جدول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بعد غد الأحد، إذ يواصل التعافي من إصابة بالكاحل، أثار لاعب البلوز المخاوف في انطلاقته بدوري أبطال أوروبا أمام فالنسيا، الثلاثاء الماضي، حين تعرض لعرقلة قوية من فرنسيس كوكلين، خلال الهزيمة بهدف نظيف في ستامفورد بريدج، ما أجبر لامبارد على إجراء تبديل مبكر.
وأكد لامبارد خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لديه فرصة في اللعب، شاهدنا لقطات للعرقلة وكانت تبدو سيئة حقًا ونحاول علاجه اليوم وسنجري تقييمًا أخيرًا قبل اللقاء". وأضاف المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي: "لا يبخل بأي جهد في الملعب، إذا كان يعاني من ضرر فلن نجازف به، لكننا سنبذل كل ما بوسعنا
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حازم-امام

حازم إمام: ميتشو أهدى الأهلي الفوز بالسوبر

فتح حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق النار على المدير الفني للنادي الأبيض ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" بعد الهزيمة من الأهلي في كأس السوبر، حيث قال حازم إمام عقب المباراة أثناء تحليله للمباراة عبر قناة أون سبورت: "ميتشو قام بالعديد من الأشياء الغريبة في المباراة ما تسبب في إهدار الفوز". وواصل إمام تصريحاته: "ليس من الجيد أن تؤلف في اختياراتك خاصة في مواجهة الأهلي، في مباريات القمة يجب أن تختار أفضل تشكيل لديك وهذا لم يحدث اليوم". وأختتم تصريحاته بأن الأمر ينطبق على أحمد فتحي لاعب الأهلي الذي قدم مباراة رائعة فهو لا يستسلم أبدا.
مبارة- السوبر (1)

طه إسماعيل: مغامرة فايلر نجحت والرد جاء عمليًا

يرى الدكتور طه إسماعيل محلل قناة أون سبوت ونجم النادي الأهلى الأسبق إن الشوط الأول قدم خلاله لاعبو القلعة الحمراء أداً متميزاً للغاية وبمثابة درسًا من الأهلي للاعبي الزمالك، مشيرًا إلى أن مغامرة المدرب السويسري فايلر مدرب الأحمر نجحت بعدما دفع بالنيجيري أجايى فى التشكيل الأساسى للفريق. وأوضح طه إسماعيل خلال تحليله لقاء السوبر الذى جمع الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت أنه لا بد أن يتعلم اللاعبون من درس أن التقدم بثنائية فى أى مباراة لا يجعلك تأمن للنتيجة، بعدما استطاع لاعبو الزمالك العودة و أحرزوا هدفين قلصوا النتيجة من 3- 0 إلى 3-2.
مرتضى منصور (1)

خناقة بين رئيس الزمالك ومسئولي الأهلي

نشبت أزمة حادة بين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وأعضاء مجلس إدارة الأهلي، عقب لقاء كأس السوبر المصري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، الذي فاز به المارد الأحمر، حيث اشتبك مرتضى مع محمد الجارحي، عضو مجلس الأهلي، ومحمد مرجان مدير النادي، عقب نهاية اللقاء مباشرةً، وغادر ملعب برج العرب. وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كاس السوبر موسم 2017-2018 بعد تفوقه على فريق نادي الزمالك بثلاثة أهدف مقابل هدفي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش المصري ببرج العرب.
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يورجن كلوب‎

«شبح مانشستر سيتي وجاهزية أليسون».. كلوب يتحدث

لم يبدِ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، قلقه من شبح الإصابات خاصة في الخط الخلفي قبل مواجهة تشيلسي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وعن مواجهة تشيلسي، لم يفز الريدز منذ 2016 في ملعب ستامفورد بريدج، وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "ليست أخبارا جيدة بالنسبة لي، سوف يحاولون وتلك الأشياء سوف تتغير عاجلا، نحن ذاهبون لتشيلسي من أجل الحصول على نتيجة جيدة، لقد فزنا على جميع الفرق الكبرى في 2016 ومن ثم بدأت المشكلات لهم، وليس مكتوبا لنا منذ البداية أن نفوز خارج القواعد على تشيلسي".
فرانك لامبارد (1)

فرانك لامبارد: السقوط أمام فالنسيا درس

طالب مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، لاعبيه بالإبقاء على رؤوسهم مرفوعة، رغم الخسارة المخيبة على أرضهم أمام فالنسيا (0-1) مساء أمس الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة الثامنة من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال لامبارد في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "لم يكن يتوجب علينا خسارة المباراة، على أقل تقدير لا نخسر، حظينا ببعض الفرص العادلة، ثم ركلة الجزاء التي أضعناها، يجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة، هناك طريق طويل أمامنا، إنه درس، فرق تلعب على هذا المستوى يمكنها أن تلحق بك الأذى".
تشيلسي وفالنسيا (2)

تشيلسي يسقط في عقر داره أمام فالنسيا

تلقى تشيلسي هزيمة مفاجئة أمام ضيفه فالنسيا الإسباني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين منذ الدقائق الأولى، وسط سيطرة نسبية من البلوز، لكن دون فرص محققة، وبدأ فالنسيا الدخول في أجواء اللقاء سريعًا مهددًا دفاع الفريق اللندني دون خطورة على مرمى كيبا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
تامي-أبراهام

أبراهام يحلم بمواصلة التألق مع تشيلسي

أعرب مهاجم تشيلسي، تامي أبراهام، عن تطلعه لمواصلة المستويات المميزة التي يقدمها هذا الموسم، وكان آخرها تسجيل هاتريك في شباك وولفر هامبتون في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 7 أهداف مناصفةً مع مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، وقال أبراهام، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لفريق تشيلسي: "أقدم كل ما لديّ بجدية تامة على أمل أن يكون هذا الموسم هو موسمي، الآن الأمر بيدي أن أقدم كل شيء سواء التدريبات أو المباريات، خاصة أنني شغوف بشدة لتحقيق النجاحات".
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