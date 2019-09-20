لامبارد يعلن غياب لاعب وسط تشيلسي عن مواجهة الريدز

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م

لامبارد

كشف فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي إن فريق البلوز سيجري تقييما أخيرًا لحالة لاعب وسط الفريق ماسون مونت، قبل مواجهة نظيره ليفربول متصدر جدول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بعد غد الأحد، إذ يواصل التعافي من إصابة بالكاحل، أثار لاعب البلوز المخاوف في انطلاقته بدوري أبطال أوروبا أمام فالنسيا، الثلاثاء الماضي، حين تعرض لعرقلة قوية من فرنسيس كوكلين، خلال الهزيمة بهدف نظيف في ستامفورد بريدج، ما أجبر لامبارد على إجراء تبديل مبكر.

وأكد لامبارد خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لديه فرصة في اللعب، شاهدنا لقطات للعرقلة وكانت تبدو سيئة حقًا ونحاول علاجه اليوم وسنجري تقييمًا أخيرًا قبل اللقاء". وأضاف المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي: "لا يبخل بأي جهد في الملعب، إذا كان يعاني من ضرر فلن نجازف به، لكننا سنبذل كل ما بوسعنا



وأكد لامبارد خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لديه فرصة في اللعب، شاهدنا لقطات للعرقلة وكانت تبدو سيئة حقًا ونحاول علاجه اليوم وسنجري تقييمًا أخيرًا قبل اللقاء".



وأضاف المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي: "لا يبخل بأي جهد في الملعب، إذا كان يعاني من ضرر فلن نجازف به، لكننا سنبذل كل ما بوسعنا من أجله".



وعاد لاعب الوسط البارز نجولو كانتي للتدريبات، عقب التعافي من إصابة بالكاحل، لكن لامبارد قال إنه سيكون حريصا في عودته بعد أن لعب بشكل مكثف في الشهر الأخير.



وفاز فريق ليفربول بركلات الترجيح على تشيلسي في مباراة كأس السوبر الأوروبية بعد التعادل 2-2 خلال 120 دقيقة الشهر الماضي قبل انطلاق الموسم.