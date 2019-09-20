سقطوا في بيارة صرف.. مصرع 3 أشقاء وإصابة 4 حاولوا إنقاذهم

تحرير:محمد حفيظ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م

بيارة صرف صحي - أرشيفية

لقي 3 أشقاء، مصرعهم وأصيب 4 أشخاص آخرين، اليوم الجمعة، غرقا بعد أن سقطوا في بيارة صرف صحي، بأحد منازل قرية "طما فيوم" بمركز إهناسيا ببني سويف، أثناء محاولتهم إنقاذ بعضهم البعض، وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من أهالى قرية "طما فيوم" بدائرة المركز، بسقوط عددًا من شباب القرية، داخل خزان صرف صحي منزلي، ووفاة بعضهم أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين، وعلى الفور وجه بسرعة نقل المصابين.

وتبين أنه اثناء قيام 3 أشقاء تطهير خزان صرف صحي بقرية انهار عليهم، ولقوا مصرعهم في الحال، وهم: توفيق فوزي توفيق، 45 سنة، وشقيقيه حسين، 35 سنة، وربيع 27 سنة. وأصيب 4 آخرون من أهالي القرية، اثناء محاولتهم إنقاذ المتوفين، هم: رجب أحمد قطب، وسيد حسين محمد، ومحمد صميدة محفوظ، وحسان عبد النبي حسين، جميعهم