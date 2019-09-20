جريمة

سقطوا في بيارة صرف.. مصرع 3 أشقاء وإصابة 4 حاولوا إنقاذهم

تحرير:محمد حفيظ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م
بيارة صرف صحي - أرشيفية
بيارة صرف صحي - أرشيفية
لقي 3 أشقاء، مصرعهم وأصيب 4 أشخاص آخرين، اليوم الجمعة، غرقا بعد أن سقطوا في بيارة صرف صحي، بأحد منازل قرية "طما فيوم" بمركز إهناسيا ببني سويف، أثناء محاولتهم إنقاذ بعضهم البعض، وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من أهالى قرية "طما فيوم" بدائرة المركز، بسقوط عددًا من شباب القرية، داخل خزان صرف صحي منزلي، ووفاة بعضهم أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين، وعلى الفور وجه بسرعة نقل المصابين.
وتبين أنه اثناء قيام 3 أشقاء تطهير خزان صرف صحي بقرية انهار عليهم، ولقوا مصرعهم في الحال، وهم: توفيق فوزي توفيق، 45 سنة، وشقيقيه حسين، 35 سنة، وربيع 27 سنة. وأصيب 4 آخرون من أهالي القرية، اثناء محاولتهم إنقاذ المتوفين، هم: رجب أحمد قطب، وسيد حسين محمد، ومحمد صميدة محفوظ، وحسان عبد النبي حسين، جميعهم
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حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث بمحور الضبعة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على محور الضبعة اتجاه القاهرة. وكان وكيل وزارة الصحة في مطروح الدكتور محسن طه عبد الرازق، تلقى إخطارا من مستشفى العلمين المركزي يفيد بوصول 3 جثث لكلًا من: «باسم حسين محمود حسين، 15 سنة، وعبد الله محمود حسين، 19 سنة، ومحمود حسين محمد، 58 سنة، و5 مصابين هم: «أسماء محمود حسين، 23 سنة، ورهف محمود أحمد، سنة ونصف، ورنا محمود أحمد، سنة ونصف، وعفاف عبد الواحد جمعة، 49 سنة، وأحمد محمود حسين 25 سنة».
اكاديمية-الشرطة

أكاديمية الشرطة تنظم ملتقى للتعلم بالمؤسسات الأمنية

نظمت أكاديمية الشرطة المصرية بمشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الملتقى الأول للتعليم والتعلم فى المؤسسات التعليمية الأمنية) خلال الفترة من 17-9-2019 حتى 19-9-2019 بمقر الأكاديمية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على نظم التعليم فى المؤسسات التعليمية الأمنية والتجارب المرتبطة بها ومعرفة أساليب وطرق التعليم والتعلم فى النظام التعليمى الشرطى، إلى جانب الاطلاع على العلوم الأمنية والشرطية ومدى تأصيلها والجهود العلمية المبذولة لتطوير القائم منها، واستعراض جوانب البحث العلمى الشرطى ومناقشة المنظور الاستشرافى للتعليم والتعلم الشرطى.
اغتصاب (2)

أب ينتهك براءة طفلته بمشاركة شقيقيه في كرداسة

طفلة انتصف عقدها الثاني من العمر، لم تقترف أي ذنب في حياتها، حظها العثر كتب أن تنشأ بين جدران منزل أسرة لم تعرف الرحمة أو مظاهر الرجولة طريقا إلى قلب وعقل الأب، إذ تجرد صاحب الـ52 عامًا من مشاعره بل وإنسانيته، وأجبر طفلته على خلع ملابسها، وراح يتحسس جسدها في حضور شقيقيه اللذين أكملا تفاصيل تلك المأساة بمعاشرتها طوال 9 أشهر بالعنف تارة وتحت تهديد السلاح أخرى، في لحظات تحولوا معها إلى ذئاب تبحث عن فريسة تشبع شهواتهم الجنسية الدنيئة، حتى كشف بلاغها المستور.
قوات-الشرطة (3)

ضبط 40 قطعة سلاح و149 قضية مخدرات وتنفيذ 49 ألف حكم

وجهت أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ترأسها اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة وفق إستراتيجية الوزارة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر دون ترخيص، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 40 قطعة سلاح نارى، و149 قضية مخدرات، وتنفيذ 49242 حكما قضائيا متنوعا.
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (7)

مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في بني سويف

لقى زوج مصرعه، وأصيبت زوجته و3 من أبنائهما، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، بعد نزله بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقى اتجاه القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة. تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع زوج وإصابة زوجته و3 من أبنائهما. وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى.
حريق-هائل-أسفل نادي-الزراعيين-بالدقهلية (3)

إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة بجميع أجزاء الجسم من الدرجتين الثانية والثالثة، اليوم الإثنين، على أثر انفجار أسطوانة غاز بمنزل بقرية نكلا العنب التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، ما أدى إلى تفحم الشقة بالكامل وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى إيتاي البارود العام؛ لتلقي العلاج اللازم، وتم نقلهم إلى مركز الحروق داخل المستشفى، وجار انتداب فريق من النيابة العامة بمركز إيتاى البارود لمكان الحادث للمعاينة، وتحرر محضر بالواقعة.
انقلاب ميكروباص

مفأجاة جديدة في حادث ميكروباص صفط اللبن

كشف تحقيقات وتحريات المباحث، مفأجاة جديدة في واقعة سقوط «ميكروباص» من أعلى محور صفط اللبن، نتيجة اختلال عجلة القيادة، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الحديدي وسقوطها أسفل المحور، وهي أن السائق حاول تفادي الاصطدام بموتوسيكل ساقط على الطريق، ولم يستطيع التحكم بعجلة القيادة فسقط من فوق الكوبري، وأسفر الحادث عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين. كما قدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجميع قيادات المحافظة التنفيذية، العزاء لأسر المتوفين.
رجل-يعتدي-على-زوجته

«أهملت تربية طفلنا».. فلاح يضرب زوجته حتى الموت

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الإثنين، بعد قيام زوجها بالاعتداء عليها بالضرب بقرية هليه التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف، بعد اتهامه لها بالإهمال في تربية ابنهما، تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى ببا المركزي، بوصول جثة هامدة لربة منزل تدعى "صباح س. ع." 42 عاما، وبإجراء التحريات تبين قيام زوج المتوفاة ويدعى "طه أ. ح." 42 عاما، فلاح، بالاعتداء عليها بالضرب حتى سقطت مغشيا عليها وفارقت الحياة، بعد اتهامه لها بالإهمال في تربية ابنهما.
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