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تحاول التغلب على الوزن الزائد؟.. خذ البروبيوتيك

كشفت النتائج أن الأطفال الذين تناولوا مكملات البروبيوتيك فقدوا وزنا أكبر بكثير، لكن الباحثين لم يحددوا الكمية، كما كان هؤلاء الأطفال في صحة أيضية أفضل
تحرير:فيروز ياسر ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
مكملات البروبيوتيك
مكملات البروبيوتيك
الانتفاخ مشكلة كبيرة تواجه العديد من الأشخاص، وتسبب الإحراج والآلام، وإذا كنت تحاول التغلب عليه، فإن البروبيوتيك يمكن أن يكون مفيدًا. كما أن البروبيوتيك يحمل فوائد عديدة أخرى غير التخلص من الانتفاخ، كمعالجة الإسهال، والحفاظ على صحة القلب، إلى جانب تحسين صحة الجهاز المناعي، وخفض أعراض الالتهاب. وبعيدا عن قدراته المعروفة، فقد وجد العلماء في أبحاث جديدة ومتتالية أن الكائنات الحية الدقيقة التي تعزز "البكتيريا الجيدة" في الأمعاء يمكن أن تعزز فقدان الوزن.
أقاموا أبحاثهم على مجموعة من الأطفال يعانون من زيادة الوزن ويتناولون المكملات الغذائية، وتم إعطاؤهم جميعًا نظام تمرين وخطة حمية. أظهرت النتائج أن الصغار الذين يستخدمون البروبيوتيك فقدوا كمًّا أكبر بكثير من الوزن مقارنةً بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.  على
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