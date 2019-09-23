تحاول التغلب على الوزن الزائد؟.. خذ البروبيوتيك

كشفت النتائج أن الأطفال الذين تناولوا مكملات البروبيوتيك فقدوا وزنا أكبر بكثير، لكن الباحثين لم يحددوا الكمية، كما كان هؤلاء الأطفال في صحة أيضية أفضل
الانتفاخ مشكلة كبيرة تواجه العديد من الأشخاص، وتسبب الإحراج والآلام، وإذا كنت تحاول التغلب عليه، فإن البروبيوتيك يمكن أن يكون مفيدًا.
كما أن البروبيوتيك يحمل فوائد عديدة أخرى غير التخلص من الانتفاخ، كمعالجة الإسهال، والحفاظ على صحة القلب، إلى جانب تحسين صحة الجهاز المناعي، وخفض أعراض الالتهاب.
وبعيدا عن قدراته المعروفة، فقد وجد العلماء في أبحاث جديدة ومتتالية أن الكائنات الحية الدقيقة التي تعزز "البكتيريا الجيدة" في الأمعاء يمكن أن تعزز فقدان الوزن.
أقاموا أبحاثهم على مجموعة من الأطفال يعانون من زيادة الوزن ويتناولون المكملات الغذائية، وتم إعطاؤهم جميعًا نظام تمرين وخطة حمية.
أظهرت النتائج أن الصغار الذين يستخدمون البروبيوتيك فقدوا كمًّا أكبر بكثير من الوزن مقارنةً بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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أقاموا أبحاثهم على مجموعة من الأطفال يعانون من زيادة الوزن ويتناولون المكملات الغذائية، وتم إعطاؤهم جميعًا نظام تمرين وخطة حمية.
أظهرت النتائج أن الصغار الذين يستخدمون البروبيوتيك فقدوا كمًّا أكبر بكثير من الوزن مقارنةً بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
على الرغم من أنه ليست هناك حتى الآن أدلة كافية على قدرة البكتيريا الجيدة على تنظيم الوزن، فإن هناك ما أظهر ذلك حتى لو بشكل بسيط، كما شمل البحث الذي أجراه مستشفى فوزهو للأطفال في الصين 54 طفلا يعانون من السمنة المفرطة، تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عامًا.
تم تعيين 30 بشكل عشوائي لتناول حبوب بروبيوتيك و24 كانوا في المجموعة الثانية، واستمر البحث لـ12 أسبوعا، وبعدها قام الباحثون بقيادة الأستاذ روي مين تشن، بتحليل قياسات مختلفة لوزن الأطفال وصحتهم الأيضية.
كشفت النتائج عن أن الأطفال الذين تناولوا مكملات البروبيوتيك فقدوا وزنا أكبر بكثير، لكن الباحثين لم يحددوا الكمية، كما كان هؤلاء الأطفال في صحة أيضية أفضل، ما يمنعهم من تطوير اضطرابات مرتبطة بالسمنة في المستقبل، مثل السكري من النوع 2 وأمراض القلب.
وقال البروفيسور تشن: "هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتأكيد هذه النتائج من أجل توصيات طبية يمكن تقديمها بشكل نهائي، حيث كان عدد المشاركين لدينا صغيرا ومحدودا".
يخطط الفريق الآن لإجراء مزيد من التجارب على نطاق واسع لتحليل كيفية تغيير البروبيوتيك في القناة الهضمية، ومن خلال العديد من الحسابات يمكن أن يعزز البروبيوتيك تنوع بكتيريا الأمعاء، مع الحفاظ على الجهاز الهضمي للعمل بكفاءة.
أخذ الأطفال في الدراسة كبسولة بروبيوتيك تحتوي على سلالات مختلفة من البكتيريا الحية، وقد وجد أن لكل منها بعض الفوائد الإيجابية في البحث، من بينها بكتيريا Lactobacillus bulgaricus، الموجودة في الزبادي والأطعمة المخمرة، كما ثبت أنها تخفض الدهون في البن وتقلل من السعرات الحرارية المأخوذة من الطعام.
ومن ناحية أخرى، قال باحث مستقل إنه ليس من الممكن الحكم على البروبيوتيك في هذه الدراسة على أنها فعالة حتى الآن، لأن الدراسة لم تتم مراجعتها أو نشرها، كما أوضح جلين جيبسون، أستاذ علم الأحياء الدقيقة الغذائي: "البروبيوتيك المستخدم لم يتم وصفه جيدًا، حيث يجب إجراء تحليل للبراز من أجل الكشف الجيد لآثار البروبيوتيك".
وأشار جيبسون: "من المعروف أن الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء تشارك في الشبع، وتنظيم الشهية والسعرات الحرارية، لذلك هناك آليات معقولة وراء هذه النتائج".
كما قال "تشن": "إن السمنة لدى الأطفال مشكلة متنامية تحتاج إلى تدخل مبكر لمنع حدوث مشكلات صحية طويلة الأجل، ويمكن أن تكون العلاجات القائمة على الميكروبيوم إستراتيجية جديدة وأكثر فاعلية للتصدي لهذا الوباء الخطير".
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك نحو 41 مليون طفل أقل من 5 سنوات، يعانون من زيادة الوزن أو السمنة مقارنة بعام 1990، كما تم تقديم النتائج في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لطب الأطفال والغدد الصماء في فيينا، النمسا، لكن لم يتم نشرها حتى الآن.