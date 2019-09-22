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«تقلب الوزن».. 3 أعراض للطاقة السلبية

خذ الوقت الكافي لإعداد وجبة متوازنة كطريقة للتخلص من الطاقة السلبية، وتناول طعاما صحيا في نفس الوقت، كما يمكنك ممارسة رياضات التأمل مثل اليوجا
تحرير:إسراء سليمان ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الطاقة السلبية
الطاقة السلبية
الطاقة السلبية أصبحت مثل السم الذي يقتل صاحبه، فمع زيادة الضغوط وانشغال جميع أفراد العائلة في الأعمال اليومية، ستجد أنك متعب تمامًا، ولن تستطيع تحمل شيء، ومع ذلك تجد من يصدرون لك الطاقة السلبية، فعندما تحاول نشر الأمل والبهجة، سيُقابل ذلك بأفكار هادمة تجعلك تشعر بأنه لا فائدة من الحياة. توقف لحظة وفكر جيدًا، ولا تجعل أحدا يسلب منك طاقتك، فهي ملكيتك الخاصة، وحاول قدر الإمكان التحدث بشكل إيجابي، حتى تتسلل إليك الطاقة الإيجابية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily health post".
الطاقة السلبية تشبه السم الذي يسرق سعادتك ببطء ولكن بثبات، فإذا كنت محاطًا بأشخاص سلبيين في العمل أو في المنزل، فمن السهل أن تمتص طاقتهم دون أن تلاحظ ذلك، وفي بعض الأحيان، تكون غارقًا في عواطفك بحيث يصعب عليك فهمها، بمعنى آخر أنه قد تتداخل الأحاسيس بداخلك، فتستيقظ ذات يوم وتنظر في المرآة، وتبدأ في التفكير
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شجعها وقدرها.. عوض زوجتك تعبها مع الأولاد في المدارس

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