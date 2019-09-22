«تقلب الوزن».. 3 أعراض للطاقة السلبية

خذ الوقت الكافي لإعداد وجبة متوازنة كطريقة للتخلص من الطاقة السلبية، وتناول طعاما صحيا في نفس الوقت، كما يمكنك ممارسة رياضات التأمل مثل اليوجا

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

الطاقة السلبية أصبحت مثل السم الذي يقتل صاحبه، فمع زيادة الضغوط وانشغال جميع أفراد العائلة في الأعمال اليومية، ستجد أنك متعب تمامًا، ولن تستطيع تحمل شيء، ومع ذلك تجد من يصدرون لك الطاقة السلبية، فعندما تحاول نشر الأمل والبهجة، سيُقابل ذلك بأفكار هادمة تجعلك تشعر بأنه لا فائدة من الحياة. توقف لحظة وفكر جيدًا، ولا تجعل أحدا يسلب منك طاقتك، فهي ملكيتك الخاصة، وحاول قدر الإمكان التحدث بشكل إيجابي، حتى تتسلل إليك الطاقة الإيجابية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily health post".

الطاقة السلبية تشبه السم الذي يسرق سعادتك ببطء ولكن بثبات، فإذا كنت محاطًا بأشخاص سلبيين في العمل أو في المنزل، فمن السهل أن تمتص طاقتهم دون أن تلاحظ ذلك، وفي بعض الأحيان، تكون غارقًا في عواطفك بحيث يصعب عليك فهمها، بمعنى آخر أنه قد تتداخل الأحاسيس بداخلك، فتستيقظ ذات يوم وتنظر في المرآة، وتبدأ في التفكير

الطاقة السلبية تشبه السم الذي يسرق سعادتك ببطء ولكن بثبات، فإذا كنت محاطًا بأشخاص سلبيين في العمل أو في المنزل، فمن السهل أن تمتص طاقتهم دون أن تلاحظ ذلك، وفي بعض الأحيان، تكون غارقًا في عواطفك بحيث يصعب عليك فهمها، بمعنى آخر أنه قد تتداخل الأحاسيس بداخلك، فتستيقظ ذات يوم وتنظر في المرآة، وتبدأ في التفكير في حياتك كلها، فإن كنت تشعر بالقلق والتوتر والضيق، ستجد أن حالتك النفسية وكل شيء سلبي، وستتذكر فقط الأحلام الضائعة ومن تركك في منتصف الطريق، ستنسى أنك أصبحت أقوى من الماضي، والنجاح الذي وصلت إليه، لذا لا تترك أمانيك الجديدة جانبًا، وفكر في نفسك فقط، فأنت المهم في محور كونك الصغير. وفي ما يلي بعض العلامات المهمة التي تظهر عليك إذا كنت تشعر بطاقة سلبية:

1- الشعور بالذنب والقلق

هل تجلس في سريرك لفترات طويلة من الزمن، وتفكر في كل ما يقلقك؟ هل تستعجل الشعور بالخوف؟ أي تبحث عنه دائمًا مع تزاحم الأفكار، قد يكون من الصعب للغاية التعرف على أنك تشعر بطاقة سلبية نحو بعض الأشياء، لأنها تتداخل فجأة دون استئذان، فبينما تفكر في مستقبلك، ستجد موقفًا من اللا وعي يتجسد أمامك، وكأنه حدث منذ فترة قريبة، ولكن الذي يجب أن تتفهمه أن الشعور بالحزن يجعلك تستجمع كل ما يجعلك تشعر بالضيق، فستجد نبضات قلبك وكأنها في سباق دون توقف، تتزايد معدلاتها بنسبة كبيرة، إضافة إلى حدوث شد في العضلات، ويصعب التنفس للغاية، وأسهل طريقة للخروج من هذه القوقعة هي أخذ نفس عميق، ومحاولة التركيز على الأشياء الإيجابية في حياتك، مع الاستغراق في نوم عميق.

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2- لم تعد تهتم بهواياتك

الأفكار السلبية تأخذ كل طاقتك، ويمكن أن تجعلك تشعر بالإرهاق العاطفي وتتسبب في فقدان الرغبة في القيام بكل الأشياء التي تحبها، ستجد أن مجرد البقاء على قيد الحياة سيكون مرهقا للغاية، ما يؤدي إلى زيادة معدلات الانتحار بشكل كبير، فمن المهم التخلص من هذا الإحساس، حاول البدء في عمل شيء صغير تستمتع به كل يوم، يتمثل في الخروج في نزهة للعشاء، أو شرب قهوتك في الخارج قبل العمل، أو حتى التجول في حديقة في طريقك إلى المنزل، إضافة إلى الخروج من منزلك وقضاء بعض الوقت في الحدائق، لتجميع أفكارك، واترك كل شيء لا يفيدك، وركز على الأشياء الصغيرة التي يمكنك القيام بها لتحسين حالتك المزاجية وإعادتك إلى طبيعتك المبهجة.

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3- تقلب الوزن

الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والتغيرات في الشهية، وزيادة الوزن هي علامات واضحة على الاضطرابات العاطفية. قد تعتقد أن كل شيء على ما يرام، ولكن يمكن أن يكون قلبك وعقلك في مكان مختلف تمامًا فعندما تشعر بعدم وجود دافع في الحياة، خذ الوقت الكافي لإعداد وجبة متوازنة كطريقة للتخلص من الطاقة السلبية، وتناول طعاما صحيا في نفس الوقت، كما يمكنك ممارسة رياضات التأمل مثل اليوجا، فكلما زاد الاهتمام بجسمك، كان عقلك في سلام.

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