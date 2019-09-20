قرار عاجل من الصحة.. وقف جميع الأدوية المحتوية على «الرانتيدين»

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وقف تداول كافة المستحضرات المحتوية على مادة الرانتيدين، مع أخذ عينات من جميع المصانع المنتجة لهذه المستحضرات وإخضاعها للتحليل في الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة اليوم الجمعة، بشأن ما تردد من معلومات على بعض المواقع التواصل الاجتماعي عن المستحضرات الدوائية المحتوية على مادة الرانتيدين.

وأكدت الوزارة أنه "طبقا لما تم رصده من تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية دولية ومنها التقرير الصادر عن منظمة الغذاء والدواء الامريكية الـFDA وتقرير الوكالة الأوروبية لتقييم الدواء الـEMA، بخصوص المستحضرات الخاصة بتقليل إفراز الحمض في المعدة والتي تحمل الاسم العلمي رانيتدين ranitidine، والتي أظهرت العثور