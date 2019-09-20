مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي بالسوبر

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م

الزمالك

أعلن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة الأهلي بكأس السوبر المصري الذي يقوده فنيًا السويسري رينية فايلر على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الساعة السابعة مساءا في مدينة الإسكندرية، ويدخل فريق نادي الزمالك كونه بطلًا لمسابقة كأس مصر الموسم قبل الماضي على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح وهي المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد برج العرب في شهر مايو من عام 2018 تحت قيادة خالد جلال.

وجاءت اختيارات ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض لتشكيل المباراة كالتالي:- في حراسة المرمي : محمد عواد، في خط الدفاع : محمد عبدالشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز، في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبدالرازق شيكابالا - أوباما - أشرف بن شرقي، في خط الهجوم : محمد أونجم