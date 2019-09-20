رياضة

فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
الأهلي
الأهلي
استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة نظيره فريق نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بروتش حكمًا للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، ومحمد حسن حكما رابعا. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017 - 2018 وكان يقوده فنيًّا حسام البدري.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أحمد فتحي - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي قفشة خط الهجوم: حسين الشحات - رمضان صبحي - جونيور أجاي. ومنذ أول لقاء جمع بينهما بطابع ودي في التاسع من فبراير عام 1917 التقى الأهلي
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الأهلى -واطلع برة (1)

كيف دعم لاعبو الأهلي مؤمن زكريا في مباراة السوبر؟

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مساندة زميلهم مؤمن زكريا لاعب القلعة الحمراء، قبل بدأ المباراة المقررة لهم أمام فريق الزمالك في كأس السوبر المصري. وارتدى اللاعبون قميص عليه صورة مؤمن مكتوب عليه معاك يا مؤمن، في رسالة تدعيمية للاعب الذي يعاني من الإصابة التي أجبرت مسؤولي الفريق على عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق لحين الانتهاء من فترة العلاج. وكان مؤمن زكريا لاعب فريق النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن عدم مساندة زملائه له باستثناء أحمد فتحي وعمرو السولية ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» وعماد متعب هم من يطمئنون عليه باستمرار.
هدف -الزمالك (4)

مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي بالسوبر

أعلن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة الأهلي بكأس السوبر المصري الذي يقوده فنيًا السويسري رينية فايلر على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الساعة السابعة مساءا في مدينة الإسكندرية، ويدخل فريق نادي الزمالك كونه بطلًا لمسابقة كأس مصر الموسم قبل الماضي على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح وهي المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد برج العرب في شهر مايو من عام 2018 تحت قيادة خالد جلال.
يورجن كلوب‎

«شبح مانشستر سيتي وجاهزية أليسون».. كلوب يتحدث

لم يبدِ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، قلقه من شبح الإصابات خاصة في الخط الخلفي قبل مواجهة تشيلسي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وعن مواجهة تشيلسي، لم يفز الريدز منذ 2016 في ملعب ستامفورد بريدج، وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "ليست أخبارا جيدة بالنسبة لي، سوف يحاولون وتلك الأشياء سوف تتغير عاجلا، نحن ذاهبون لتشيلسي من أجل الحصول على نتيجة جيدة، لقد فزنا على جميع الفرق الكبرى في 2016 ومن ثم بدأت المشكلات لهم، وليس مكتوبا لنا منذ البداية أن نفوز خارج القواعد على تشيلسي".
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هدف -الزمالك (4)

مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي بالسوبر

أعلن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة الأهلي بكأس السوبر المصري الذي يقوده فنيًا السويسري رينية فايلر على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الساعة السابعة مساءا في مدينة الإسكندرية، ويدخل فريق نادي الزمالك كونه بطلًا لمسابقة كأس مصر الموسم قبل الماضي على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح وهي المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد برج العرب في شهر مايو من عام 2018 تحت قيادة خالد جلال.
اتحاد-الكرة (1)

«ممر شرفي للخاسر».. اقتراح من الجبلاية في كأس السوبر

استقر مسؤولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة ممر شرفي في مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك، والمقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، يمر منه الفريق الخاسر خلال استلامه ميداليات المركز الثاني كما حدث في مباراة كأس مصر التي جمعت الزمالك وبيراميدز وتوج الأبيض باللقب وتم عمل ممر للاعبين من قبل الزمالك، وشهد اتحاد الكرة خلافات على إقامة الممر الشرفي من عدمها عقب اللقاء خوفًا من حدوث أي أزمة قد تعكر صفو المباراة، وأيضا كون حساسية مباراة الزمالك وبيراميدز تختلف عن سوبر الأهلى والزمالك.
اعتداء-لعيبة-الزمالك-على-الحكم

طاقم تحكيم ألماني لإدارة لقاء السوبر بين القطبين

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك، حيث يتكون الطاقم من فليكس بروتش حكما للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع. وأعلنت اللجنة المؤقتة للجبلاية، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 بعد غد الجمعة في الساعة الثامنة مساءً، بحضور جماهيري، يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين.
الزمالك-وبيراميدز (2)

الزمالك وبيراميدز.. الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس مصر، بعد مشوار كبير للفريقين في البطولة الأقدم على مدار تاريخ الكرة المصرية، حيث من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الإسكندرية، وتنقلها قناة أون سبورت الفضائية، وقناة النيل للرياضة على التردد الفضائي، بالإضافة إلى تايم سبورت على التردد الأرضي. وقررت اللجنة المؤقتة للجبلاية تأجيل موعد اللقاء الذي كان مقررًا اقامته غدًا الخميس إلى يوم الأحد المقبل ليقام على ملعب استاد الإسكندرية.
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