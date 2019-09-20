فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م

الأهلي

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة نظيره فريق نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بروتش حكمًا للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، ومحمد حسن حكما رابعا. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017 - 2018 وكان يقوده فنيًّا حسام البدري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أحمد فتحي - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي قفشة خط الهجوم: حسين الشحات - رمضان صبحي - جونيور أجاي. ومنذ أول لقاء جمع بينهما بطابع ودي في التاسع من فبراير عام 1917 التقى الأهلي