رابع أعلى نمو بالعالم.. أرقام مميزة لمصر في السفر والسياحة

جاء تقدم مصر في هذه المرتبة كنتاج للنمو الملحوظ الذي حققته في 11 محورا من المحاور الـ14 المكونة لمؤشر تنافسية السفر والسياحة وتحسن أدائها في 6 محاور بمعدلات تفوق الـ 10 %

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م

سياح في الأهرامات

حققت مصر رابع أعلى نمو في معدلات الأداء على مستوى العالم في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 ، والذي صدر في سبتمبر الجاري، وتقدمت مصر تسعة مراكز ليحتل قطاع السياحة المصري المركز الـ65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز الـ74، كما تقدمت مصر من المركز الـ60 إلى المركز الخامس في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي، وتصدرت مصر أيضا دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الاستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال الأعمال، كما كانت الأفضل أداء فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، والبنية التحتية والموانئ، والموارد الطبيعية.

وأشار التقرير، إلى أن الحكومة المصرية تضع قطاع السياحة على رأس أولوياتها، والذي يقاس وفقا لزيادة الإنفاق الحكومي على القطاع، حيث تقدمت فيه مصر من المركز الـ22 إلى المركز 18، وتطور استراتيجيات التسويق والترويج السياحي؛ وتحسن جودة الهواء والبنية التحتية والموانئ. ويقيس هذا التقرير معايير تنافسية