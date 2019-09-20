مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث بمحور الضبعة

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م

انقلاب سيارة-أرشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على محور الضبعة اتجاه القاهرة. وكان وكيل وزارة الصحة في مطروح الدكتور محسن طه عبد الرازق، تلقى إخطارا من مستشفى العلمين المركزي يفيد بوصول 3 جثث لكلًا من: «باسم حسين محمود حسين، 15 سنة، وعبد الله محمود حسين، 19 سنة، ومحمود حسين محمد، 58 سنة، و5 مصابين هم: «أسماء محمود حسين، 23 سنة، ورهف محمود أحمد، سنة ونصف، ورنا محمود أحمد، سنة ونصف، وعفاف عبد الواحد جمعة، 49 سنة، وأحمد محمود حسين 25 سنة».

وتم التحفظ على الجثامين في مشرحة مستشفى العلمين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.وتنفذ الحكومة مشروعا قوميا للطرق، ويعد تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور، بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري