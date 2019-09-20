جريمة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث بمحور الضبعة

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م
انقلاب سيارة-أرشيفية
انقلاب سيارة-أرشيفية
لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على محور الضبعة اتجاه القاهرة. وكان وكيل وزارة الصحة في مطروح الدكتور محسن طه عبد الرازق، تلقى إخطارا من مستشفى العلمين المركزي يفيد بوصول 3 جثث لكلًا من: «باسم حسين محمود حسين، 15 سنة، وعبد الله محمود حسين، 19 سنة، ومحمود حسين محمد، 58 سنة، و5 مصابين هم: «أسماء محمود حسين، 23 سنة، ورهف محمود أحمد، سنة ونصف، ورنا محمود أحمد، سنة ونصف، وعفاف عبد الواحد جمعة، 49 سنة، وأحمد محمود حسين 25 سنة».
وتم التحفظ على الجثامين في مشرحة مستشفى العلمين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.وتنفذ الحكومة مشروعا قوميا للطرق، ويعد تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور، بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري
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بيارة-صرف-صحي

سقطوا في بيارة صرف.. مصرع 3 أشقاء وإصابة 4 حاولوا إنقاذهم

لقي 3 أشقاء، مصرعهم وأصيب 4 أشخاص آخرين، اليوم الجمعة، غرقا بعد أن سقطوا في بيارة صرف صحي، بأحد منازل قرية "طما فيوم" بمركز إهناسيا ببني سويف، أثناء محاولتهم إنقاذ بعضهم البعض، وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من أهالى قرية "طما فيوم" بدائرة المركز، بسقوط عددًا من شباب القرية، داخل خزان صرف صحي منزلي، ووفاة بعضهم أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين، وعلى الفور وجه بسرعة نقل المصابين.
اكاديمية-الشرطة

أكاديمية الشرطة تنظم ملتقى للتعلم بالمؤسسات الأمنية

نظمت أكاديمية الشرطة المصرية بمشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الملتقى الأول للتعليم والتعلم فى المؤسسات التعليمية الأمنية) خلال الفترة من 17-9-2019 حتى 19-9-2019 بمقر الأكاديمية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على نظم التعليم فى المؤسسات التعليمية الأمنية والتجارب المرتبطة بها ومعرفة أساليب وطرق التعليم والتعلم فى النظام التعليمى الشرطى، إلى جانب الاطلاع على العلوم الأمنية والشرطية ومدى تأصيلها والجهود العلمية المبذولة لتطوير القائم منها، واستعراض جوانب البحث العلمى الشرطى ومناقشة المنظور الاستشرافى للتعليم والتعلم الشرطى.
اغتصاب (2)

أب ينتهك براءة طفلته بمشاركة شقيقيه في كرداسة

طفلة انتصف عقدها الثاني من العمر، لم تقترف أي ذنب في حياتها، حظها العثر كتب أن تنشأ بين جدران منزل أسرة لم تعرف الرحمة أو مظاهر الرجولة طريقا إلى قلب وعقل الأب، إذ تجرد صاحب الـ52 عامًا من مشاعره بل وإنسانيته، وأجبر طفلته على خلع ملابسها، وراح يتحسس جسدها في حضور شقيقيه اللذين أكملا تفاصيل تلك المأساة بمعاشرتها طوال 9 أشهر بالعنف تارة وتحت تهديد السلاح أخرى، في لحظات تحولوا معها إلى ذئاب تبحث عن فريسة تشبع شهواتهم الجنسية الدنيئة، حتى كشف بلاغها المستور.
قوات-الشرطة (3)

ضبط 40 قطعة سلاح و149 قضية مخدرات وتنفيذ 49 ألف حكم

وجهت أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ترأسها اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة وفق إستراتيجية الوزارة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر دون ترخيص، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 40 قطعة سلاح نارى، و149 قضية مخدرات، وتنفيذ 49242 حكما قضائيا متنوعا.
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إصابة رئيس محكمة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب المستشار شريف صفوت، رئيس محكمة في المنيا، اليوم الخميس، بكدمات وسحجات، في حادث انقلاب سيارته الملاكي بمنطقة نفق بياض العرب في محافظة بني سويف، وتلقت غرفة أزمات ديوان عام محافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بمنطقة نفق بياض العرب، نطاق المحافظة، ووجود مصاب بموقع الحادث، وبانتقال سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي وإصابة قائدها شريف صفوت، 45 عاما، رئيس محكمة في المنيا.
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مصرع وإصابة 5 أشخاص سقطت سيارتهم في ترعة بالإسكندرية

لقى ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين، إثر سقوط سيارة في الترعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على الطريق الدائرى بمنطقة أبيس دائرة قسم شرطة ثان الرمل، بشرق محافظة الإسكندرية، وفشلت محاولة إنقاذهم، وحضرت قوات الأمن وفرق الإنقاذ وقوات الحماية المدنية وفريق الإنقاذ النهري لمحاولة انتشال السيارة والضحايا، وتم استخراج جثتين لرجل وسيدة وتم التوصل إلى هويتهما بينما جارى البحث عن الثلاثة الآخرين الذين تواجدوا بالسيارة أثناء سقوطها والتعرف على هويتهم الشخصية وبدء اتخاذ الاجرءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
سجن

حبس حداد ذبح ابنته وألقاها في ترعة بالقناطر الخيرية

قررت نيابة القناطر الخيرية، حبس حداد 4 أيام، على ذمة التحقيقات لقيامه بذبح ابنته وإلقاء جثتها في الترعة، لشكه في نسبها، بعد أن تركتها والدتها لديه، وتزوجت من آخر. حرر محضر بالواقعة، وجرى انتشال الجثة ونقلها للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق وأجرت معاينة لمكان الحادث، حيث مثّل المتهم الجريمة وسط حراسة مشددة. وذلك بعد تلقي العميد إيهاب الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة طفلة في مياه ترعة الزيتونة بالقناطر الخيرية، فانتقل على الفور العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي إلى مكان الحادث.
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مصرع طفلين وإصابة 8 في انقلاب سيارة ملاكي بمطروح

لقى طفلان مصرعهما وأصيب 8 أشخاص، فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الإقليمى، بمحافظة مطروح. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغا بانقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالكيلو 20 اتجاه القاهرة، بعد بوابة تحصيل الرسوم، ما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع طفلين وإصابة 8 أشخاص آخرين، وتم الدفع بسيارات الغسعاف التى بادرت بنقل جثمانى الطفلين إلى المستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النياة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزى، لتلقى العلاج اللازم.
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