في الجونة السينمائي.. «البؤساء» يعلنون التمرد على الظالم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م

البؤساء

عرض اليوم الجمعة، الفيلم الفرنسي "البؤساء" الحاصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وسط إقبال كبير من ضيوف المهرجان، حيث حرص عدد من من النجوم على الحضور منهم المخرح يسري نصر الله، والفنان أحمد داوود وبعض النجوم الشابة، وبعد انتهاء الفيلم صفق الجمهور بشدة لإعجابهم بقصة العمل المستوحاة من قصة حقيقية، إذ تدور الأحداث حول 3 أفراد في الشرطة يقعون في مأزق خلال اعتقالهم أحد عصابات الأحياء، ويصيبون طفل في وجهه بمسدس الضوء، وكان هناك أحد الأطفال الذين يصورون ما حدث.

وتبدأ الشرطة بالبحث عن الفيديو لإخفاء جريمتهم، بعدما هددوا المصاب وأقنعوه بأن يصمت ويترك حقه، وهو مادفع هذا الظفل المظلوم إلى أن يجمع كل أصدقائه ليتمردوا على كل من شارك في ظلمهم وساعد الشرطة ليحصلوا علي الفيديو. وتستمر فعاليات الجونة السينمائي حتي يوم 27 من الشهر الجاري، إذ يشارك فيه 80 فيلمًا في