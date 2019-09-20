فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

في الجونة السينمائي.. «البؤساء» يعلنون التمرد على الظالم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م
البؤساء
البؤساء
عرض اليوم الجمعة، الفيلم الفرنسي "البؤساء" الحاصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وسط إقبال كبير من ضيوف المهرجان، حيث حرص عدد من من النجوم على الحضور منهم المخرح يسري نصر الله، والفنان أحمد داوود وبعض النجوم الشابة، وبعد انتهاء الفيلم صفق الجمهور بشدة لإعجابهم بقصة العمل المستوحاة من قصة حقيقية، إذ تدور الأحداث حول 3 أفراد في الشرطة يقعون في مأزق خلال اعتقالهم أحد عصابات الأحياء، ويصيبون طفل في وجهه بمسدس الضوء، وكان هناك أحد الأطفال الذين يصورون ما حدث.
وتبدأ الشرطة بالبحث عن الفيديو لإخفاء جريمتهم، بعدما هددوا المصاب وأقنعوه بأن يصمت ويترك حقه، وهو مادفع هذا الظفل المظلوم إلى أن يجمع كل أصدقائه ليتمردوا على كل من شارك في ظلمهم وساعد الشرطة ليحصلوا علي الفيديو. وتستمر فعاليات الجونة السينمائي حتي يوم 27 من الشهر الجاري، إذ يشارك فيه 80 فيلمًا في
اقرأ المزيد
عروض- مهرجان- الجونة (2)

محمد رمضان وخضر الأبرز.. ملاحظات على افتتاح «الجونة السينمائي»

انطلق مساء أمس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي تستمر حتى 27 من الشهر الجاري، وشهد حفل الافتتاح عدد من الملاحظات التي لفتت انتباه الحضور، أثناء الحفل الذي أقيم لتكريم المخرجة الفلسطينية مي مصري، وعرض فيه فيلم به أبرز الراحلين عن السينما منهم عزت أبو عوف، وفاروق الفيشاوي والناقد يوسف شريف رزق الله.
مهرجان الجونة (1)

«ستموت في العشرين» في أولى فعاليات الجونة السينمائي

تنطلق اليوم أولى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي تستمر حتى 27 من نفس الشهر، ويشهد يوم الجمعة عرض مجموعة من الأفلام ففي الثانية عشر ظهرا، يُعرض فيلم محطمة النظام بسينما جراند بالغردقة، وفي الثالثة عصرا يعرض فيلم البؤساء بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، أنا فيلم محطة البرازيل فيعرض بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة، وفي الثالثة والربع لدينا موعد مع فيلم علو الموج بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفي نفس التوقيت يعرض أيضا فيلم الخائن بسينما جراند بالغردقة.
مهرجان الجونة (1)

بكاء في «الجونة السينمائي» بسبب النجوم الراحلين

عرض مهرجان الجونة السينمائي، فيلما قصيرا عن المشوار السينمائي للخرجة الفلسطينية مي المصري، قبل تسلمها جائزة الإنجاز الإبداعي من المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، كما قدمت المطربة فايا يونان أغنية "بنلف" رثاء للفنانين الذين فقدناهم، ومنهم المخرج عمر الشيخ، والسيناريست جابر عبد السلام، ومهندسة الديكور أمل سليمان، والفنانة الكبيرة محسنة توفيق، وفوزية عبد العليم، وحسن كامي، والمخرج سيد سعيد، عادل الميهي، محمد نجم، يوسف شريف رزق الله، وفاروق الفيشاوي، وعزت أبو عوف، ونال الفقرة إعجاب كل الحاضرين وتفاعلوا مع الأغنية بالتصفيق الشديد والبكاء.
اقرأ المزيد من الأخبار
افتتاح-مهرجان-محكى-القلعة‎ (4)

المهرجانات القومية.. بث الروح في جسد الميت

المهرجانات القومية دائمًا تأتي حاملة في طياتها هوية مصر الفنية، التي ترتكز على موروثنا الثقافي الإبداعي الغني، من الإرث الزاخر الذي أسسته لنا قامات كبيرة رائدة في السينما والمسرح والموسيقى، فضلا عن الوجود المهم للأعمال والأفكار المعاصرة الحديثة، سواء العربية أو الأجنبية، بدايةً من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وحتى مهرجان سماع الدولي للإنشاد الديني والموسيقى الروحية، ويدل هذا على ثقل تلك المهرجانات وسمو هدفها وتنوع وثراء محتواها الذي يجمع بين أصالة الماضي، وحداثة الحاضر، وفتح الأبواب على مصراعيها للوجوه الشابة ودعمها.
نبيلة -عبيد

نبيلة عبيد: تكريمي من مهرجان الإسكندرية له مذاق خاص

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، إطلاق اسم النجمة نبيلة عبيد على دورته المقبلة الـ35، والمقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تقديرا لمشوارها الفني الثري. وقالت الفنانة نبيلة عبيد، إن التكريم من مهرجان بحجم ومكانة "الإسكندرية السينمائي" له مذاق خاص، فلديها ذكريات لا تنسى تتعلق بالمهرجان، حيث حصلت منه على أول جائزة في حياتها كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ولا يزال التحقيق مستمرا" قصة إحسان عبدالقدوس وإخراج أشرف فهمي.
الأمير-أباظة

مهرجان الإسكندرية يزيح الستار عن بوستر الدورة الـ35

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، اليوم الثلاثاء، عن بوستر دورته الخامسة والثلاثين، التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، صمم البوستر الفنان محمد الكومي، وهو فكرته أيضا. البوستر عبارة عن سفينة كبيرة تبحر في شريط سينمائي كبير على ضوء القمر بخلفية سوداء يتخللها اللون الأزرق الغامق ويحمل رقم الدورة.
فيلم-ميكا‎ (1)

«ميكا».. صبي التنس يحصد جائزة بالجونة السينمائي

للعام الثالث على التوالي، يستكمل مهرجان الجونة السينمائي شراكته مع ورشة فاينال كت فينيسيا، ضمن تعاوناته من أجل دعم وتمكين السينمائيين العرب، التي يمنح فيها المهرجان جائزة لفيلم سينمائي عربي في مرحلة ما بعد الإنتاج. ويمنح المهرجان جائزته هذا العام إلى فيلم "ميكا" للمخرج المغربي إسماعيل فروخي، الذي يدور حول ميكا الصبي الذي يعيش مع والديه المريضين في حي فقير محكوم عليه بالدمار، بينما صديق لوالديه، عامل في نادي التنس في الدار البيضاء، يأخذه كمتدرب له ليجد ميكا نفسه في عالم جديد تمامًا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]