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السيسي يطير إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، القاهرة، متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الرابعة والسبعين، التي تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر الجاري، إذ يستعرض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، كما يلتقي مع عدد من زعماء دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة،
وتناقش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان والتقدم الاجتماعي والقضاء على الفقر والجوع وقضايا التعليم الجيد والعمل المناخي، بالإضافة إلى بحث ملف تغير المناخ والحوار رفيع المستوى حول التمويل من أجل التنمية، وحقوق الإنسان وتمكين النساء والشباب
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حظر الكتب الخارجية.. تحذيرات وتوصيات جديدة من «التعليم»

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2019 /2020، للعمل على توفير نظام تعليمي متميز، وتهيئة المناخ المناسب والجيد للطلاب خلال فترة سير الدراسة؛ من أجل تحقيق عام دراسي منضبط، وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن الكتاب الدوري شدد على اتخاذ عدة إجراءات تختص بشئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.
سياحة (10)

رابع أعلى نمو بالعالم.. أرقام مميزة لمصر في السفر والسياحة

حققت مصر رابع أعلى نمو في معدلات الأداء على مستوى العالم في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 ، والذي صدر في سبتمبر الجاري، وتقدمت مصر تسعة مراكز ليحتل قطاع السياحة المصري المركز الـ65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز الـ74، كما تقدمت مصر من المركز الـ60 إلى المركز الخامس في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي، وتصدرت مصر أيضا دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الاستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال الأعمال، كما كانت الأفضل أداء فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، والبنية التحتية والموانئ، والموارد الطبيعية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

قرار عاجل من الصحة.. وقف جميع الأدوية المحتوية على «الرانتيدين»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وقف تداول كافة المستحضرات المحتوية على مادة الرانتيدين، مع أخذ عينات من جميع المصانع المنتجة لهذه المستحضرات وإخضاعها للتحليل في الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة اليوم الجمعة، بشأن ما تردد من معلومات على بعض المواقع التواصل الاجتماعي عن المستحضرات الدوائية المحتوية على مادة الرانتيدين.
الرئيس-السيسى

حزبيون: تنظيم ندوات تثقيفية لتوعية المواطنين بـ«إنجازات الدولة»

أعلن عدد من رؤساء وقيادات بعض الأحزاب السياسية عن إطلاق مبادرات وتنظيم مؤتمرات وندوات تثقيفية لتوعية المواطنين ضد «الهجمات التي يقوم بها أعداء الوطن تجاه مصر» وتوعية المواطنين بإنجازات الدولة، مؤكدين على دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقوفهم خلف المؤسسة العسكرية، والشعب المصري للتصدي ضد محاولات تشويه الوطن. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من خطورة التلاعب في الثقة بينه وبين الشعب، قائلًا: "إن الجيش مؤسسة مغلقة وحساسة جدًا، ولا تشكيك فيها".
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سامح-شكرى (2)

شكرى ونظيره الغينى يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ووزير خارجية غينيا كوناكري ممادى توريه، عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في شتى المجالات، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده الوزيران، اليوم الثلاثاء، في ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وغينيا كوناكرى. وأشار شكرى إلى متانة العلاقات بين البلدين منذ زمن طويل والحرص من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ألفا كوندي، على دفعها والجهود المشتركة في دعم إفريقيا والتنسيق في الاتحاد الإفريقي، من أجل الوصول إلى حلول للقضايا الإفريقية.
الرئيس-السيسى

السيسي: نولي اهتماما كبيرا لأمن واستقرار إفريقيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة شفهية من رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي، تتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات؛ فضلا عن التشاور والتنسيق تجاه سبل القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك وجهود مكافحة الإرهاب، ونقل الرسالة مامادي توريه وزير خارجية جمهورية غينيا، خلال استقبال السيسي له، اليوم الثلاثاء. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى كوندي، مشيدا بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية منذ زيارة السيسي إلى كوناكري في أبريل الماضي.
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان

السيسي: نستمر في التعاون مع اليابان لتحقيق طموحات إفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاتحاد الإفريقي سيستمر في التعاون والتنسيق مع اليابان وكافة الشركاء المنظمين لـ"تيكاد" لضمان تنفيذ مخرجات القمة بما يحقق آمال وطموحات شعوب قارتنا الإفريقية، ومن هذا المنطلق فإن المسؤولية ملقاة على عاتقنا للبناء على ما تحقق من تطور وتقدم في الشراكة الاستراتيجية بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان، والعمل سويا لتعزيز تلك الشراكة لتعكس بشكل أفضل احتياجات قارتنا الإفريقية، وملكية دولها لأجندتها التنموية؛ خاصة وأن شعوبنا وأبناءنا داخل وخارج القارة الإفريقية ينظرون إلى قمتنا آملين أن تنجز الكثير.
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوكالة اليابانية

السيسي: قمة التيكاد تعبر عن المستوى الرفيع بين إفريقيا واليابان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا (تيكاد) تعبر عن المستوى الرفيع الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان، التي تعد إحدى الشراكات المتميزة في عالمنا المعاصر وتساهم في تحقيق المنافع المتبادلة بين أطراف هذه الشراكة.? وأضاف السيسي في مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في ختام القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد) المنعقدة بمدينة (يوكوهاما) اليابانية، أن (التيكاد 7) "مثلت منجزا كبيرا لجميع الأطراف لما شهدته من توفير منصة للحوار المباشر بين القطاعين العام والخاص وتركيزها على عدد من الموضوعات ذات الأهمية والأولوية بالنسبة للاتحاد الأفريقي، على رأسها قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة والصحة وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن قضايا السلم والأمن".
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