رياضة

الأهلي يتقدم على الزمالك بهدفين في الشوط الأول

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م
الأهلي
الأهلي
انتهى الشوط الأول من مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك بتقدم الفريق الأحمر بهدفين دون رد في المباراة التي تجمع بين الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب. سجل هدف الأهلي الاول اللاعب النيجيري جونيور أجاي في الدقيقة 19 من زمن أحداث الشوط، حاول الزمالك تعديل النتيجة لكن دون جدوى دون أي هجمات خطيره للأبيض. وسجل الهدف الثاني حسين الشحات بعد غلطة فادحة من محمد عبدالشافي بعدما مرر الكرة بالعرض عن طريق الخطأ وهي التي استغلها حسين الشحات في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.
وكان بإمكان فريق النادي الأهلي مضاعفة النتيجة خلال الشوط الأول، حيث أهدر جونيور أجاي فرصة محققة بعدما تدخل معه محمود حمدي الونش مدافع فريق نادي الزمالك الذي دخل ملعب المباراة بدلًا من محمد عبدالغني لاعب دفاع الزمالك الذي غادر ملعب المباراة للإصابة بشد في العضلة الخلفية. وتواجه فريقي الأهلي والزمالك
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حازم-امام

حازم إمام: ميتشو أهدى الأهلي الفوز بالسوبر

فتح حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق النار على المدير الفني للنادي الأبيض ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" بعد الهزيمة من الأهلي في كأس السوبر، حيث قال حازم إمام عقب المباراة أثناء تحليله للمباراة عبر قناة أون سبورت: "ميتشو قام بالعديد من الأشياء الغريبة في المباراة ما تسبب في إهدار الفوز". وواصل إمام تصريحاته: "ليس من الجيد أن تؤلف في اختياراتك خاصة في مواجهة الأهلي، في مباريات القمة يجب أن تختار أفضل تشكيل لديك وهذا لم يحدث اليوم". وأختتم تصريحاته بأن الأمر ينطبق على أحمد فتحي لاعب الأهلي الذي قدم مباراة رائعة فهو لا يستسلم أبدا.
مبارة- السوبر (1)

طه إسماعيل: مغامرة فايلر نجحت والرد جاء عمليًا

يرى الدكتور طه إسماعيل محلل قناة أون سبوت ونجم النادي الأهلى الأسبق إن الشوط الأول قدم خلاله لاعبو القلعة الحمراء أداً متميزاً للغاية وبمثابة درسًا من الأهلي للاعبي الزمالك، مشيرًا إلى أن مغامرة المدرب السويسري فايلر مدرب الأحمر نجحت بعدما دفع بالنيجيري أجايى فى التشكيل الأساسى للفريق. وأوضح طه إسماعيل خلال تحليله لقاء السوبر الذى جمع الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت أنه لا بد أن يتعلم اللاعبون من درس أن التقدم بثنائية فى أى مباراة لا يجعلك تأمن للنتيجة، بعدما استطاع لاعبو الزمالك العودة و أحرزوا هدفين قلصوا النتيجة من 3- 0 إلى 3-2.
مرتضى منصور (1)

خناقة بين رئيس الزمالك ومسئولي الأهلي

نشبت أزمة حادة بين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وأعضاء مجلس إدارة الأهلي، عقب لقاء كأس السوبر المصري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، الذي فاز به المارد الأحمر، حيث اشتبك مرتضى مع محمد الجارحي، عضو مجلس الأهلي، ومحمد مرجان مدير النادي، عقب نهاية اللقاء مباشرةً، وغادر ملعب برج العرب. وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كاس السوبر موسم 2017-2018 بعد تفوقه على فريق نادي الزمالك بثلاثة أهدف مقابل هدفي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش المصري ببرج العرب.
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الأهلى -واطلع برة (1)

كيف دعم لاعبو الأهلي مؤمن زكريا في مباراة السوبر؟

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مساندة زميلهم مؤمن زكريا لاعب القلعة الحمراء، قبل بدأ المباراة المقررة لهم أمام فريق الزمالك في كأس السوبر المصري. وارتدى اللاعبون قميص عليه صورة مؤمن مكتوب عليه معاك يا مؤمن، في رسالة تدعيمية للاعب الذي يعاني من الإصابة التي أجبرت مسؤولي الفريق على عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق لحين الانتهاء من فترة العلاج. وكان مؤمن زكريا لاعب فريق النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن عدم مساندة زملائه له باستثناء أحمد فتحي وعمرو السولية ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» وعماد متعب هم من يطمئنون عليه باستمرار.
الأهلى -واطلع برة (12)

فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة نظيره فريق نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بروتش حكمًا للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، ومحمد حسن حكما رابعا. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017 - 2018 وكان يقوده فنيًّا حسام البدري.
هدف -الزمالك (4)

مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي بالسوبر

أعلن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة الأهلي بكأس السوبر المصري الذي يقوده فنيًا السويسري رينية فايلر على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الساعة السابعة مساءا في مدينة الإسكندرية، ويدخل فريق نادي الزمالك كونه بطلًا لمسابقة كأس مصر الموسم قبل الماضي على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح وهي المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد برج العرب في شهر مايو من عام 2018 تحت قيادة خالد جلال.
اتحاد-الكرة (1)

«ممر شرفي للخاسر».. اقتراح من الجبلاية في كأس السوبر

استقر مسؤولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة ممر شرفي في مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك، والمقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، يمر منه الفريق الخاسر خلال استلامه ميداليات المركز الثاني كما حدث في مباراة كأس مصر التي جمعت الزمالك وبيراميدز وتوج الأبيض باللقب وتم عمل ممر للاعبين من قبل الزمالك، وشهد اتحاد الكرة خلافات على إقامة الممر الشرفي من عدمها عقب اللقاء خوفًا من حدوث أي أزمة قد تعكر صفو المباراة، وأيضا كون حساسية مباراة الزمالك وبيراميدز تختلف عن سوبر الأهلى والزمالك.
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