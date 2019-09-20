الأهلي يتقدم على الزمالك بهدفين في الشوط الأول

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م

الأهلي

انتهى الشوط الأول من مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك بتقدم الفريق الأحمر بهدفين دون رد في المباراة التي تجمع بين الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب. سجل هدف الأهلي الاول اللاعب النيجيري جونيور أجاي في الدقيقة 19 من زمن أحداث الشوط، حاول الزمالك تعديل النتيجة لكن دون جدوى دون أي هجمات خطيره للأبيض. وسجل الهدف الثاني حسين الشحات بعد غلطة فادحة من محمد عبدالشافي بعدما مرر الكرة بالعرض عن طريق الخطأ وهي التي استغلها حسين الشحات في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وكان بإمكان فريق النادي الأهلي مضاعفة النتيجة خلال الشوط الأول، حيث أهدر جونيور أجاي فرصة محققة بعدما تدخل معه محمود حمدي الونش مدافع فريق نادي الزمالك الذي دخل ملعب المباراة بدلًا من محمد عبدالغني لاعب دفاع الزمالك الذي غادر ملعب المباراة للإصابة بشد في العضلة الخلفية. وتواجه فريقي الأهلي والزمالك



وكان بإمكان فريق النادي الأهلي مضاعفة النتيجة خلال الشوط الأول، حيث أهدر جونيور أجاي فرصة محققة بعدما تدخل معه محمود حمدي الونش مدافع فريق نادي الزمالك الذي دخل ملعب المباراة بدلًا من محمد عبدالغني لاعب دفاع الزمالك الذي غادر ملعب المباراة للإصابة بشد في العضلة الخلفية.



وتواجه فريقي الأهلي والزمالك فى بطولة كأس السوبر المصري في خمس مناسبات سابقة، هيمن خلالها الفريق الأحمر وفاز في أربع مواجهات منها، بينما خطف الأبيض انتصار وحيد.



وتوج فريق الأهلي ببطولة السوبر المصري 10 مرات كان أخرها على حساب المصري البورسعيدي، بينما حصل الزمالك على اللقب 3 مرات فقط.