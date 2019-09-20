جريمة

كان رايح السوبر.. وفاة الطفل الزملكاوي أدهم في حادث أليم

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م
الطفل أدهم
الطفل أدهم
لم يكن الطفل أدهم مسعد الكيكي، الذي ارتدى تيشيرت الزمالك الأبيض، يعلم أي مصير ينتظره، وهو مملوء بالفرحة الغامرة أثناء استعداده للذهاب إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية، لمؤازرة ناديه المفضل في مباراة السوبر المحلي أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.. ركب أدهم السيارة مع والده الذي ارتدى نفس القميص الأبيض، قاصدين طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ليكون خط سيرهم إلى ملعب مباراة القمة، إلا أن حادثا مأساويا أبى أن يكمل فرحة الطفل برؤية أحبابه، ليلطخ القميص الأبيض بدماء الطفل التي سالت، بعد انقلاب السيارة، ويتم نقله وأبيه إلى المستشفى في حالة خطيرة.
وصل الأب وابنه إلى المستشفى، إلا أن القدر لم يكن رحيما بالرجل الذي تمدد مصابا بجوار فارسه الصغير، إذ سابقت قطرات الدماء خطوات حامليهم، ليتوفى الطفل ويبقى الأب في حالة خطيرة بين وجعين، الأول فقد الابن والآخر ألم لإصابة. ووسط تضارب الأبناء في البداية حول حياة الطفل، قطع أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق،
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حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث بمحور الضبعة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على محور الضبعة اتجاه القاهرة. وكان وكيل وزارة الصحة في مطروح الدكتور محسن طه عبد الرازق، تلقى إخطارا من مستشفى العلمين المركزي يفيد بوصول 3 جثث لكلًا من: «باسم حسين محمود حسين، 15 سنة، وعبد الله محمود حسين، 19 سنة، ومحمود حسين محمد، 58 سنة، و5 مصابين هم: «أسماء محمود حسين، 23 سنة، ورهف محمود أحمد، سنة ونصف، ورنا محمود أحمد، سنة ونصف، وعفاف عبد الواحد جمعة، 49 سنة، وأحمد محمود حسين 25 سنة».
بيارة-صرف-صحي

سقطوا في بيارة صرف.. مصرع 3 أشقاء وإصابة 4 حاولوا إنقاذهم

لقي 3 أشقاء، مصرعهم وأصيب 4 أشخاص آخرين، اليوم الجمعة، غرقا بعد أن سقطوا في بيارة صرف صحي، بأحد منازل قرية "طما فيوم" بمركز إهناسيا ببني سويف، أثناء محاولتهم إنقاذ بعضهم البعض، وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من أهالى قرية "طما فيوم" بدائرة المركز، بسقوط عددًا من شباب القرية، داخل خزان صرف صحي منزلي، ووفاة بعضهم أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين، وعلى الفور وجه بسرعة نقل المصابين.
اكاديمية-الشرطة

أكاديمية الشرطة تنظم ملتقى للتعلم بالمؤسسات الأمنية

نظمت أكاديمية الشرطة المصرية بمشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الملتقى الأول للتعليم والتعلم فى المؤسسات التعليمية الأمنية) خلال الفترة من 17-9-2019 حتى 19-9-2019 بمقر الأكاديمية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على نظم التعليم فى المؤسسات التعليمية الأمنية والتجارب المرتبطة بها ومعرفة أساليب وطرق التعليم والتعلم فى النظام التعليمى الشرطى، إلى جانب الاطلاع على العلوم الأمنية والشرطية ومدى تأصيلها والجهود العلمية المبذولة لتطوير القائم منها، واستعراض جوانب البحث العلمى الشرطى ومناقشة المنظور الاستشرافى للتعليم والتعلم الشرطى.
اغتصاب (2)

أب ينتهك براءة طفلته بمشاركة شقيقيه في كرداسة

طفلة انتصف عقدها الثاني من العمر، لم تقترف أي ذنب في حياتها، حظها العثر كتب أن تنشأ بين جدران منزل أسرة لم تعرف الرحمة أو مظاهر الرجولة طريقا إلى قلب وعقل الأب، إذ تجرد صاحب الـ52 عامًا من مشاعره بل وإنسانيته، وأجبر طفلته على خلع ملابسها، وراح يتحسس جسدها في حضور شقيقيه اللذين أكملا تفاصيل تلك المأساة بمعاشرتها طوال 9 أشهر بالعنف تارة وتحت تهديد السلاح أخرى، في لحظات تحولوا معها إلى ذئاب تبحث عن فريسة تشبع شهواتهم الجنسية الدنيئة، حتى كشف بلاغها المستور.
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حريق

11 مصابا في اندلاع حرائق بثلاثة مصانع

ثلاثة حرائق اندلعت اليوم في مصانع بمدينة بدر و6 أكتوبر وبرج العرب، وخلفت ورائها 11 إصابة وخسائر فادحة إذ شب حريق هائل داخل مصنع ورق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، فيما دفعت الحماية المدنية بـ25 سيارة إطفاء وخزانات مياه للسيطرة على الحريق. وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مصنع ورق بمدينة 6 أكتوبر. انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المصانع المجاورة له.فيما تتم عمليات التبريد تمهيدا لإخماد الحريق.
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حريق يلتهم مصنع كرتون بالكامل في الإسكندرية

نشب حريق هائل، اليوم الأربعاء، في مصنع كرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب الجديدة غرب محافظة الإسكندرية، ما أسفر عن احتراق المصنع بالكامل بمساحة 16 ألف متر تقريبا، وإصابة 4 عمال باختناق. تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الثالثة، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية ترافقهم سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. وتبين من المعاينة الأولية أنه تصاعد الأدخنة بشكل كبير من داخل المصنع المشار إليه.
القبض-على-متهم

والد المتهم مات.. تفاصيل جديدة في مقتل أمين شرطة بالزمالك

فور علمه باستشهاد أمين شرطة أثناء تعيينه خدمة في محيط نادي الجزيرة، متأثرا بإصابته على يد نجله "هشام" لم يتحمل والد المتهم "حازم" صدمة الخبر وتوفي أثر سكتة قلبية، فيما كان والد المتهم عضو بهيئة تدريس سابقا بجامعة القاهرة. المتهم من أسرة ثرية ولديه سيارة مرسيدس وحاصل على الثانوية العامة ولم يكمل تعلميه لمعاناته من المرض النفسي، ويقيم بشقة مع والده في منطقة الزمالك، كما تنتابه حالة نفسية، وحاول التعدي على والده من قبل كما حاول الانتحار في مرة سابقة بطعن نفسه بسكين، وكان يعالج في إحدى مصحات العلاج النفسي، فيما تتمتع عائلته بسمعة حسنة.
جثة

حبس قاتل أمين شرطة الزمالك وعرضه على الطب النفسي

أمرت النيابة العامة اليوم الأحد، بحبس المتهم بطعن أمين شرطة بمنطقة الزمالك بالقاهرة، ما تسبب فى مقتله بعدما تجمع الأهالي وأمسكوا به، واستدعوا الإسعاف لنقل أمين الشرطة المصاب إلى أقرب مستشفى فى محاولة لإسعافه، وتضمن قرار النيابة العامة إحالة المتهم للعرض على الطب النفسي للتحقق من مدى سلامة قواه العقلية، ومسؤوليته عن الأفعال التى يرتكبها، وبيان مدى خطورته حال وجوده بين العامة ووسط تجمعات، كما طلبت النيابة تحريات أمنية عن سلوك المتهم وخلفياته بحثًا عن دوافع مجهولة فى جريمته وللتحقق من وقوعها عرضًا من عدمه.
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