الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري على حساب الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م

الأهلي والزمالك

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كاس السوبر موسم 2017-2018 بعد تفوقه على فريق نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش المصري ببرج العرب، حيث افتتح فريق النادي الأهلي التسجيل خلال أحداث الشوط الأول في الدقيقة 19 عن طريق النيجيري جونيور أجاي واضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع والذي كان مقدرًا بثلاث دقائق وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق النادي الأهلي بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني فاجئ الأهلي غريمه التقليدي الزمالك بالهدف الثالث عن طريق جونيور أجاي من خطأ فادح لدفاع الزمالك، لكن حاول فريق نادي الزمالك تعديل النتيجة ونجح في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء سددها محمود علاء بنجاح في شباك محمد الشناوي لتتعدل النتيجة وتصبح 3-1 وحاول الزمالك مرة أخرى تقليص الفارق ونجح



في الشوط الثاني فاجئ الأهلي غريمه التقليدي الزمالك بالهدف الثالث عن طريق جونيور أجاي من خطأ فادح لدفاع الزمالك، لكن حاول فريق نادي الزمالك تعديل النتيجة ونجح في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء سددها محمود علاء بنجاح في شباك محمد الشناوي لتتعدل النتيجة وتصبح 3-1 وحاول الزمالك مرة أخرى تقليص الفارق ونجح بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية لنادي الزمالك نجح في تسديدها محمود علاء في شباك الأهلي.



حاول الزمالك في أخر 10 دقائق إدراك التعادل بعد ضغطه الشديد على دفاع فريق النادي الأهلي لكنه لم ثثمر عن أهداف وفشل في معادلة النتيجة أمام الأهلي ليطلق الحكم الألماني صافرة نهاية المبارة معلنًا تتويج الأهلي بالبطولة الثانية له في الموسم بعد فوزه ببطولة الدوري ليتوج بكأس السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه.