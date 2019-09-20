القاهرة تتعرض لهزة أرضية ولا أنباء عن أضرار

تحرير:محمد فتحي ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م

القاهرة

قال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، سجلت هزة أرضية اليوم الجمعة، في الساعة الخامسة مساء و35 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، وأوضح في تصريح صحفي، أن قوة الهزة بلغت 2،7 درجة على مقياس ريختر، وأن مركزها يقع على بعد 13 كيلومترا جنوب شرق القاهرة، وأن إحداثياتها كما سجلتها الأجهزة هى خط الطول 29،99 شمالا، وخط عرض 31،3 شرقا ، وعمقها 3،72كيلومتر.