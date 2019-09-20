رياضة

سر رفض لاعبي الزمالك استلام ميداليات السوبر

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
انسحب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مراسم تسليم ميداليات وجوائز السوبر المصري، بعدما خسر أمام الاهلى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب برج العرب، بسبب تعرض اللاعبين ورئيس النادي مرتضى منصور وشيكابالا للسباب بشكل شديد من جانب دماهير الأهلي، ما دفع رئيس القلعة البيضاء لمطالبة لاعبيه بعدم الصعود إلى منصة التتويج لإستلام ميداليات المركز الثاني وأستجاب لاعبو الزمالك وغادروا ملعب المباراة. وتوج الأهلي ببطولة السوبر موسم 2017-2018 بعد تفوقه على فريق الزمالك بثلاثة أهدف مقابل هدفي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة.
وافتتح فريق النادي الأهلي التسجيل خلال أحداث الشوط الأول في الدقيقة 19 عن طريق النيجيري جونيور أجاي واضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة ثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع والذي كان مقدرًا بثلاثة دقائق وأنتهى الشوط الأول بتقدم فريق النادي الأهلي بهدفين دون رد. في الشوط الثاني فاجأ الأهلي الزمالك
اقرأ المزيد
حازم-امام

حازم إمام: ميتشو أهدى الأهلي الفوز بالسوبر

فتح حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق النار على المدير الفني للنادي الأبيض ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" بعد الهزيمة من الأهلي في كأس السوبر، حيث قال حازم إمام عقب المباراة أثناء تحليله للمباراة عبر قناة أون سبورت: "ميتشو قام بالعديد من الأشياء الغريبة في المباراة ما تسبب في إهدار الفوز". وواصل إمام تصريحاته: "ليس من الجيد أن تؤلف في اختياراتك خاصة في مواجهة الأهلي، في مباريات القمة يجب أن تختار أفضل تشكيل لديك وهذا لم يحدث اليوم". وأختتم تصريحاته بأن الأمر ينطبق على أحمد فتحي لاعب الأهلي الذي قدم مباراة رائعة فهو لا يستسلم أبدا.
مبارة- السوبر (1)

طه إسماعيل: مغامرة فايلر نجحت والرد جاء عمليًا

يرى الدكتور طه إسماعيل محلل قناة أون سبوت ونجم النادي الأهلى الأسبق إن الشوط الأول قدم خلاله لاعبو القلعة الحمراء أداً متميزاً للغاية وبمثابة درسًا من الأهلي للاعبي الزمالك، مشيرًا إلى أن مغامرة المدرب السويسري فايلر مدرب الأحمر نجحت بعدما دفع بالنيجيري أجايى فى التشكيل الأساسى للفريق. وأوضح طه إسماعيل خلال تحليله لقاء السوبر الذى جمع الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت أنه لا بد أن يتعلم اللاعبون من درس أن التقدم بثنائية فى أى مباراة لا يجعلك تأمن للنتيجة، بعدما استطاع لاعبو الزمالك العودة و أحرزوا هدفين قلصوا النتيجة من 3- 0 إلى 3-2.
مرتضى منصور (1)

خناقة بين رئيس الزمالك ومسئولي الأهلي

نشبت أزمة حادة بين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وأعضاء مجلس إدارة الأهلي، عقب لقاء كأس السوبر المصري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، الذي فاز به المارد الأحمر، حيث اشتبك مرتضى مع محمد الجارحي، عضو مجلس الأهلي، ومحمد مرجان مدير النادي، عقب نهاية اللقاء مباشرةً، وغادر ملعب برج العرب. وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كاس السوبر موسم 2017-2018 بعد تفوقه على فريق نادي الزمالك بثلاثة أهدف مقابل هدفي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش المصري ببرج العرب.
اقرأ المزيد من الأخبار
هدف -الزمالك (6)

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق المقرر لها المشاركة في مواجهة النادي الأهلي خلال لقاء كأس السوبر المصري مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، حيث أختار ميتشو 24 لاعبًا للسفر إلى مدينة الاسكندرية استعدادًا لمباراة كأس السوبر، حيث يدخل الزمالك المباراة كونه بطلًا لبطولة كأس مصر الموسم الماضي 2018 بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما بشهر مايو بالعام الماضي.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (10)

الجبلاية تحدد موعد طرح تذاكر السوبر المصري

قرر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني طرح تذاكر مباراة كأس السوبر المصري والتي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية الزمالك الأهلي غدًا الأربعاء، حيث يلتقي الفريقان فى الثامنة مساء الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية فى لقاء السوبر المصري. وتقام مباراة كأس السوبر المصري بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين، 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على تعليمات الجهات الأمنية. وتقرر استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر، وأوضح رئيس لجنة الحكام أن هناك صعوبة تواجهه فى استقدام حكم أجنبى لأن موعد اللقاء محصور بين مباريات دوري أبطال أوروبا.
تتويج -الزمالك‎ (17)

الجبلاية تعاقب الزمالك وشيكابالا بسبب الإساءة للأهلي

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري برئاسة سيد حسن البنداري، رئيس محكمة الاستئناف، معاقبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد انتشار عدة مقاطع فيديو للاعب أثناء الاحتفال مع الجماهير عقب التتويج بكأس مصر، بعد التغلب على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.. وظهرت خلال الفيديو هتافات مسيئة من جماهير الزمالك ضد جمهور النادي الأهلي، وظهر شيكابالا خلال الفيديوهات يرقص احتفالًا مع الجمهور.
عمرو الجنايني

قرار نهائي.. الجبلاية تحسم نسخة كأس مصر 2019

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، موقف الجبلاية من تسليم بطل مسابقة كأس مصر، النسخة الجديدة من الكأس التي انتشرت في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز، التي ستجمعهما غدًا الأحد، سيتسلم النسخة القديمة من الكأس وليس الشكل الجديد كما يشاع، وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة، أن النادي الأهلي بطل مسابقة الدوري موسم 2018 /19 سيتسلم الدرع القديم، وسيقام له احنفالية بالتنسيق مع الشركة الراعية سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المُقبلة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]