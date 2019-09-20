سر رفض لاعبي الزمالك استلام ميداليات السوبر

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م

نادي الزمالك

انسحب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مراسم تسليم ميداليات وجوائز السوبر المصري، بعدما خسر أمام الاهلى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب برج العرب، بسبب تعرض اللاعبين ورئيس النادي مرتضى منصور وشيكابالا للسباب بشكل شديد من جانب دماهير الأهلي، ما دفع رئيس القلعة البيضاء لمطالبة لاعبيه بعدم الصعود إلى منصة التتويج لإستلام ميداليات المركز الثاني وأستجاب لاعبو الزمالك وغادروا ملعب المباراة. وتوج الأهلي ببطولة السوبر موسم 2017-2018 بعد تفوقه على فريق الزمالك بثلاثة أهدف مقابل هدفي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة.

وافتتح فريق النادي الأهلي التسجيل خلال أحداث الشوط الأول في الدقيقة 19 عن طريق النيجيري جونيور أجاي واضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة ثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع والذي كان مقدرًا بثلاثة دقائق وأنتهى الشوط الأول بتقدم فريق النادي الأهلي بهدفين دون رد. في الشوط الثاني فاجأ الأهلي الزمالك