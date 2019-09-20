خناقة بين رئيس الزمالك ومسئولي الأهلي

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م

رئيس الزمالك

نشبت أزمة حادة بين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وأعضاء مجلس إدارة الأهلي، عقب لقاء كأس السوبر المصري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، الذي فاز به المارد الأحمر، حيث اشتبك مرتضى مع محمد الجارحي، عضو مجلس الأهلي، ومحمد مرجان مدير النادي، عقب نهاية اللقاء مباشرةً، وغادر ملعب برج العرب. وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كاس السوبر موسم 2017-2018 بعد تفوقه على فريق نادي الزمالك بثلاثة أهدف مقابل هدفي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش المصري ببرج العرب.

ونشبت الأزمة بسبب الهجوم والسباب الذي حدث من جانب جماهير الأهلي ضد رئيس الزمالك ولاعبيه، في الوقت الذي كانت هتافات جماهير الزمالك رد فعل لما تعرض له شيكابالا نجم الفريق الأبيض. وافتتح فريق النادي الأهلي التسجيل خلال أحداث الشوط الأول في الدقيقة 19 عن طريق النيجيري جونيور أجاي واضاف حسين الشحات الهدف