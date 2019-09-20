رياضة

خناقة بين رئيس الزمالك ومسئولي الأهلي

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م
رئيس الزمالك
رئيس الزمالك
نشبت أزمة حادة بين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وأعضاء مجلس إدارة الأهلي، عقب لقاء كأس السوبر المصري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، الذي فاز به المارد الأحمر، حيث اشتبك مرتضى مع محمد الجارحي، عضو مجلس الأهلي، ومحمد مرجان مدير النادي، عقب نهاية اللقاء مباشرةً، وغادر ملعب برج العرب. وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كاس السوبر موسم 2017-2018 بعد تفوقه على فريق نادي الزمالك بثلاثة أهدف مقابل هدفي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش المصري ببرج العرب.
ونشبت الأزمة بسبب الهجوم والسباب الذي حدث من جانب جماهير الأهلي ضد رئيس الزمالك ولاعبيه، في الوقت الذي كانت هتافات جماهير الزمالك رد فعل لما تعرض له شيكابالا نجم الفريق الأبيض. وافتتح فريق النادي الأهلي التسجيل خلال أحداث الشوط الأول في الدقيقة 19 عن طريق النيجيري جونيور أجاي واضاف حسين الشحات الهدف
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حازم-امام

حازم إمام: ميتشو أهدى الأهلي الفوز بالسوبر

فتح حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق النار على المدير الفني للنادي الأبيض ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" بعد الهزيمة من الأهلي في كأس السوبر، حيث قال حازم إمام عقب المباراة أثناء تحليله للمباراة عبر قناة أون سبورت: "ميتشو قام بالعديد من الأشياء الغريبة في المباراة ما تسبب في إهدار الفوز". وواصل إمام تصريحاته: "ليس من الجيد أن تؤلف في اختياراتك خاصة في مواجهة الأهلي، في مباريات القمة يجب أن تختار أفضل تشكيل لديك وهذا لم يحدث اليوم". وأختتم تصريحاته بأن الأمر ينطبق على أحمد فتحي لاعب الأهلي الذي قدم مباراة رائعة فهو لا يستسلم أبدا.
مبارة- السوبر (1)

طه إسماعيل: مغامرة فايلر نجحت والرد جاء عمليًا

يرى الدكتور طه إسماعيل محلل قناة أون سبوت ونجم النادي الأهلى الأسبق إن الشوط الأول قدم خلاله لاعبو القلعة الحمراء أداً متميزاً للغاية وبمثابة درسًا من الأهلي للاعبي الزمالك، مشيرًا إلى أن مغامرة المدرب السويسري فايلر مدرب الأحمر نجحت بعدما دفع بالنيجيري أجايى فى التشكيل الأساسى للفريق. وأوضح طه إسماعيل خلال تحليله لقاء السوبر الذى جمع الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت أنه لا بد أن يتعلم اللاعبون من درس أن التقدم بثنائية فى أى مباراة لا يجعلك تأمن للنتيجة، بعدما استطاع لاعبو الزمالك العودة و أحرزوا هدفين قلصوا النتيجة من 3- 0 إلى 3-2.
مبارة- السوبر (6)

سر رفض لاعبي الزمالك استلام ميداليات السوبر

انسحب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مراسم تسليم ميداليات وجوائز السوبر المصري، بعدما خسر أمام الاهلى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب برج العرب، بسبب تعرض اللاعبين ورئيس النادي مرتضى منصور وشيكابالا للسباب بشكل شديد من جانب دماهير الأهلي، ما دفع رئيس القلعة البيضاء لمطالبة لاعبيه بعدم الصعود إلى منصة التتويج لإستلام ميداليات المركز الثاني وأستجاب لاعبو الزمالك وغادروا ملعب المباراة. وتوج الأهلي ببطولة السوبر موسم 2017-2018 بعد تفوقه على فريق الزمالك بثلاثة أهدف مقابل هدفي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة.
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الزمالك -والاتحاد‎ (18)

الاتحاد السكندري يدخل معسكر مغلق استعدادا للزمالك

قرر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الدخول في معسكر مغلق لمدة 3 أيام، تبدأ من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبل، بأحد فنادق برج العرب، استعدادا لمواجهة نادي الزمالك، يوم 23 من شهر سبتمبر الجارى، فى الأسبوع الأول من بطولة الدورى المصري الممتاز لموسم 2019-2020، عقب انتهاء الأبيض من مباراة كأس السوبر أمام الأهلي، كما أعلن يوسف عن قائمة زعيم الثغر التي ستدخل المعسكر المغلق، والتي ضمت 30 لاعبًا استعدادًا للفارس الأبيض.
الزمالك-وبيراميدز (1)

1231 بطاقة ملونة.. أرقام حكم الزمالك وبيراميدز بنهائي الكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اختيار طاقم حكام روماني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبيراميدز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، بحضور 20 ألف متفرج، في نهائي مسابقة بطولة كأس مصر، واختارت اللجنة طاقم حكام روماني، بقيادة رادو ماريان باتريسكو لإدارة المواجهة، ويعاونه كلًا من، رادو مارين حكم مساعد، وأدريان حكم مساعد ثان، فيما سيكون مارشال حكمًا رابعًا.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بيراميدز يضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي الكأس

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجيت، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، بهدفين نظيفين، سجلهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليضرب موعدًا مع نظيره الزمالك، الذي تأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تغلب على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، سجله مصطفى محمد.
الأهلي -و الزمالك 2001‎

الزمالك يهزم الأهلي في قمة بطولة الجمهورية تحت18 سنة

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2001، بقيادة أمير عبد العزيز على نظيره الأهلي بقيادة أحمد سراج بهدف نظيف أحرزه أحمد خالد في الوقت القاتل للمباراة التي جمعتهما اليوم بمقر النادي الأبيض بميت عقبة، ضمن مواجهات الجولة الثانية لبطولة الجمهورية للناشئين. وتعد مواجهة الزمالك مع الأهلي اليوم، هي القمة الأولى في مسابقات الناشئين هذا الموسم بعد انطلاق البطولة يوم 23 أغسطس الجاري بمشاركة 17 فريقا بعد انسحاب أسوان. وشهد اللقاء حالتي طرد الأولى لمحمد طارق لاعب الزمالك في الشوط الثاني والثانية لأحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي في نهاية الشوط الأول.
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