2500 كاميرا ورادارات.. منظومة أمنية جديدة لمراقبة مطار القاهرة
تحرير:أ.ش.أ
٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م
مطار القاهرة
افتتح وزير الطيران المدني، اليوم، غرفة كاميرات المراقبة المركزية بمطار القاهرة الدولي، والمزودة بأكثر من 2500 كاميرا موزعة على كافة مواقع العمل بالمطار وجميع المنشآت الحيوية والطرق، وتعمل هذه الكاميرات على مدار الـ24 ساعة وتسجل كافة الأحداث ويمكن استرجاع الصور في أي وقت، وأكد الوزير، أن تعزيز المنظومة الأمنية تعد في مقدمة الأولويات والمهام الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة نصب أعينها بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة بالمطارات المصرية وكافة منشآت الوزارة، وقال إنه يتم حاليا الانتهاء من إنشاء سور مباني جديد حول محيط المطار لتأمين هذه المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ خطة وزارة الطيران من أجل إحكام وتطوير الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطارات المصرية وبهدف السيطرة على جميع منافذ ومداخل ومخارج مطار القاهرة وتأمين الأسوار والمنطقة المحيطة بالمطار ومتابعة جميع مناطق انتظار السيارات داخل المطار وجميع المنشأت ومتابعة حركة التشغيل ونقل البضائع
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ خطة وزارة الطيران من أجل إحكام وتطوير الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطارات المصرية وبهدف السيطرة على جميع منافذ ومداخل ومخارج مطار القاهرة وتأمين الأسوار والمنطقة المحيطة بالمطار ومتابعة جميع مناطق انتظار السيارات داخل المطار وجميع المنشأت ومتابعة حركة التشغيل ونقل البضائع ومنطقة تحركات الطائرات والمعدات الأرضية بالمهبط والمراقبة الدقيقة والمستمرة لجميع تحركات العاملين بالمطار والركاب ومتعلقاتهم الشخصية منذ دخولهم المطار وحتى استقلالهم الطائرات والعكس.
وتضم غرفة المراقبة قاعة كبيرة مزودة بشاشات عملاقة وهى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال وذلك لإدارة المشهد الأمني لجميع مناطق المطار من خلال وسائل تقنيات حديثة تضمن السيطرة الأمنية الشاملة على المطار، وملحق بالغرفة إدارة مركزية للأزمات متصلة مباشرة بجميع الجهات المعنية بالدولة للتعامل السريع مع الأزمات حال ظهورها ومعالجتها على الفور.
وتم تأمين الأسوار الخارجية المحيطة بالمطار بالكامل وتزويدها بالكاميرات الحرارية والردارية الحديثة والتي تعزز من الإجراءات الأمنية الاحترازية المطبقة، كما تم تزويد محيط المطار بالكامل وبوابات المطار بالكاميرات الحديثة التي تقوم بدورها الهام في تأمين المترددين على المطار منذ دخولهم من بوابات المطار.
وتهدف هذه المنظومة الأمنية الجديدة إلى إحكام السيطرة الأمنية داخل مطار القاهرة الدولي بما يضمن نظام مراقبة متكامل يغطى جميع الأماكن بالمطار والمنطقة المحيطة به باستخدام أحدث الكاميرات الرقمية الثابتة والمتحركة بدرجة فائقة الجودة والتقنية الحديثة التي ترصد أدق التفاصيل للمركبات والمعدات ومناطق العمل المختلفة داخل المطار.