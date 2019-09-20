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2500 كاميرا ورادارات.. منظومة أمنية جديدة لمراقبة مطار القاهرة

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
افتتح وزير الطيران المدني، اليوم، غرفة كاميرات المراقبة المركزية بمطار القاهرة الدولي، والمزودة بأكثر من 2500 كاميرا موزعة على كافة مواقع العمل بالمطار وجميع المنشآت الحيوية والطرق، وتعمل هذه الكاميرات على مدار الـ24 ساعة وتسجل كافة الأحداث ويمكن استرجاع الصور في أي وقت، وأكد الوزير، أن تعزيز المنظومة الأمنية تعد في مقدمة الأولويات والمهام الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة نصب أعينها بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة بالمطارات المصرية وكافة منشآت الوزارة، وقال إنه يتم حاليا الانتهاء من إنشاء سور مباني جديد حول محيط المطار لتأمين هذه المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ خطة وزارة الطيران من أجل إحكام وتطوير الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطارات المصرية وبهدف السيطرة على جميع منافذ ومداخل ومخارج مطار القاهرة وتأمين الأسوار والمنطقة المحيطة بالمطار ومتابعة جميع مناطق انتظار السيارات داخل المطار وجميع المنشأت ومتابعة حركة التشغيل ونقل البضائع
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القاهرة تتعرض لهزة أرضية ولا أنباء عن أضرار

قال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، سجلت هزة أرضية اليوم الجمعة، في الساعة الخامسة مساء و35 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، وأوضح في تصريح صحفي، أن قوة الهزة بلغت 2،7 درجة على مقياس ريختر، وأن مركزها يقع على بعد 13 كيلومترا جنوب شرق القاهرة، وأن إحداثياتها كما سجلتها الأجهزة هى خط الطول 29،99 شمالا، وخط عرض 31،3 شرقا ، وعمقها 3،72كيلومتر.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حظر الكتب الخارجية.. تحذيرات وتوصيات جديدة من «التعليم»

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2019 /2020، للعمل على توفير نظام تعليمي متميز، وتهيئة المناخ المناسب والجيد للطلاب خلال فترة سير الدراسة؛ من أجل تحقيق عام دراسي منضبط، وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن الكتاب الدوري شدد على اتخاذ عدة إجراءات تختص بشئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.
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رابع أعلى نمو بالعالم.. أرقام مميزة لمصر في السفر والسياحة

حققت مصر رابع أعلى نمو في معدلات الأداء على مستوى العالم في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 ، والذي صدر في سبتمبر الجاري، وتقدمت مصر تسعة مراكز ليحتل قطاع السياحة المصري المركز الـ65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز الـ74، كما تقدمت مصر من المركز الـ60 إلى المركز الخامس في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي، وتصدرت مصر أيضا دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الاستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال الأعمال، كما كانت الأفضل أداء فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، والبنية التحتية والموانئ، والموارد الطبيعية.
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اورنچ- مصر- تكرّم -أوائل -الثانوية -العامة- لعام- 2019

أوائل الثانوية يتجهون إلى «ميلانو» في جولة أوروبية

غادر القاهرة اليوم السبت، الطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، على متن رحلتي مصر للطيران رقمي" Ms705 و" Ms703 " متجهتين إلى مدينة "ميلانو " الإيطالية، وذلك من مبني الركاب "رقم 3 "بمطار القاهرة الدولي، في بداية جولة أوروبية. وصرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة تسعى دائما لدعم المتفوقين علميا، وإكسابهم مهارة التعرف على الثقافات المختلفة، إضافة إلى التعرف على ما وصلت إليها منظومة الطيران المدني من تقدم.
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جثمان عالم النووي أبو بكر عبد المنعم يصل القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم جثمان العالم المصري الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان قادما من المغرب لدفنه في مسقط رأسه بمحافظة الغربية، بعد أن وافته المنية خلال وجوده بمراكش منذ عدة أيام إثر أزمة قلبية. وكان العالم المصري والأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية قد شارك في ورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، وشعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات وصعد إلى غرفته وطلب من إدارة الفندق نقله إلى المستشفى.
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