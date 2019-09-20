2500 كاميرا ورادارات.. منظومة أمنية جديدة لمراقبة مطار القاهرة

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م

مطار القاهرة

افتتح وزير الطيران المدني، اليوم، غرفة كاميرات المراقبة المركزية بمطار القاهرة الدولي، والمزودة بأكثر من 2500 كاميرا موزعة على كافة مواقع العمل بالمطار وجميع المنشآت الحيوية والطرق، وتعمل هذه الكاميرات على مدار الـ24 ساعة وتسجل كافة الأحداث ويمكن استرجاع الصور في أي وقت، وأكد الوزير، أن تعزيز المنظومة الأمنية تعد في مقدمة الأولويات والمهام الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة نصب أعينها بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة بالمطارات المصرية وكافة منشآت الوزارة، وقال إنه يتم حاليا الانتهاء من إنشاء سور مباني جديد حول محيط المطار لتأمين هذه المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ خطة وزارة الطيران من أجل إحكام وتطوير الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطارات المصرية وبهدف السيطرة على جميع منافذ ومداخل ومخارج مطار القاهرة وتأمين الأسوار والمنطقة المحيطة بالمطار ومتابعة جميع مناطق انتظار السيارات داخل المطار وجميع المنشأت ومتابعة حركة التشغيل ونقل البضائع