طه إسماعيل: مغامرة فايلر نجحت والرد جاء عمليًا

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م

الأهلي والزمالك

يرى الدكتور طه إسماعيل محلل قناة أون سبوت ونجم النادي الأهلى الأسبق إن الشوط الأول قدم خلاله لاعبو القلعة الحمراء أداً متميزاً للغاية وبمثابة درسًا من الأهلي للاعبي الزمالك، مشيرًا إلى أن مغامرة المدرب السويسري فايلر مدرب الأحمر نجحت بعدما دفع بالنيجيري أجايى فى التشكيل الأساسى للفريق. وأوضح طه إسماعيل خلال تحليله لقاء السوبر الذى جمع الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت أنه لا بد أن يتعلم اللاعبون من درس أن التقدم بثنائية فى أى مباراة لا يجعلك تأمن للنتيجة، بعدما استطاع لاعبو الزمالك العودة و أحرزوا هدفين قلصوا النتيجة من 3- 0 إلى 3-2.

وشدد الشيخ طه على أن فايلر كان محظوظًا لأنه استطاع في أول مباراة محلية بحضور جماهير أن يرد عملياً على الإنتقادات بخلاف أنه رأى حجم شعبية وقيمة النادي الأهلي، لأن الفوز بلقب السوبر سيمنحه ثقة كبيرة، واضافة للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد . واختتم رئيس لجنة التخطيط للكرة بالأهلي قائلاً:" اشادتي بقيادة

وشدد الشيخ طه على أن فايلر كان محظوظًا لأنه استطاع في أول مباراة محلية بحضور جماهير أن يرد عملياً على الإنتقادات بخلاف أنه رأى حجم شعبية وقيمة النادي الأهلي، لأن الفوز بلقب السوبر سيمنحه ثقة كبيرة، واضافة للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد .

واختتم رئيس لجنة التخطيط للكرة بالأهلي قائلاً:" اشادتي بقيادة فايلر للمباراة لا علاقة لها بأنني كنت واحداً من الذين رشحوه، وطلبوا من إدارة النادي الأهلي ضرورة التعاقد معه خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق الذي رحل بعد الخسارة أمام بيراميدز في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر".

وتوج الأهلي بلقب السوبر للمرة الـ11 فى تاريخه والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)،وذلك بعد الفوز على الزمالك [نتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.



